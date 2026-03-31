«Коммерсант» сообщает, что представители Минцифры разослали крупнейшим цифровым платформам письмо, согласно которому, чтобы остаться в «белом списке» (перечне ресурсов, работающих даже при отключении мобильного интернета), сервис должен блокировать доступ пользователям с включенным VPN.

По информации издания, новые требования обсуждались на совещании в Минцифры 28 марта. Ограничения могут затронуть маркетплейсы Wildberries и Ozon, сервисы «Яндекса», VK и другие компании из перечня. Подлинность письма с новыми условиями допуска к «белым спискам» изданию подтвердил собственный источник на телеком-рынке.

Один из собеседников издания на IT-рынке отметил, что таким образом власти стремятся ограничить использование VPN-сервисов, но при этом не вводить ответственность за это. Он добавил:

«Ограничение работы сервисов при включенном VPN затруднит работу привычных платформ».

Предполагается, что мера технически может быть реализована через комбинацию сетевых и прикладных признаков, таких как анализ IP-репутации или DNS-несоответствий, сообщил журналистам независимый эксперт Алексей Лерон. Он отметил, что платформам придется дорабатывать антифрод- и риск-аналитику, а также обучать поддержку и постоянно обновлять правила, потому что VPN-провайдеры адаптируются быстро.

«Минцифры, вероятнее всего, будет отслеживать исполнение через собственную сетевую телеметрию и проверки по факту доступа через VPN к ресурсам из “белых списков”», — заключает он.

Новые условия связаны с совещанием в Минцифры, прошедшим 28 марта. Как уже сообщалось ранее, на этом совещании глава ведомства Максут Шадаев попросил операторов связи ввести плату за использование более 15 ГБ международного трафика, а цифровые платформы — ограничить доступ через VPN. В этот же день на совещании с операторами «большой четверки» обсуждался запрет на пополнение баланса Apple ID со счета мобильного телефона, который должен вступить в силу с 1 апреля.