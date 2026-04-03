Компания Apple официально подтвердила, что с 1 апреля 2026 года обработка платежей для покупок в App Store и других сервисах Apple Media более недоступна в России. Подписки, для которых не удастся списать оплату, будут аннулированы, однако для iCloud+ в компании сделали исключение: данные российских пользователей сохранятся даже после окончания подписки.

Ограничения затрагивают весь спектр сервисов компании: Apple Music, Apple Arcade, Apple TV, Apple One, iCloud+, iTunes Store, подписки на подкасты, а также покупки рингтонов и звуков.

Если на балансе аккаунта уже есть средства, покупки и продление подписок по-прежнему доступны (пока деньги не закончатся). Также можно активировать промокоды App Store. Ранее приобретенные приложения и контент останутся доступными, и обновления для уже установленных приложений, вероятно, тоже продолжат приходить.

Если Apple не сможет списать оплату, подписка будет аннулирована, и пользователь потеряет доступ к контенту. Однако в компании сделали исключение для iCloud+ — данные в облаке останутся доступными даже после окончания подписки. Пользователи смогут управлять хранилищем, скачивать фото и видео. При этом в компании подчеркивают, что это условие сохранится исключительно для аккаунтов с привязкой к РФ.

Важный нюанс: после завершения подписки iCloud+ объем хранилища упадет до бесплатных 5 ГБ. Если накопленные данные превышают этот лимит, загружать новые файлы, фото и видео уже не получится. Это затронет синхронизацию, работу почты iCloud и другие сервисы, связанные с облачным хранилищем.

Как ранее сообщали СМИ со ссылкой на источники в телеком-отрасли, отключение обработки платежей стало следствием решения Минцифры. На совещании 28 марта глава ведомства Максут Шадаев поручил операторам «большой четверки» прекратить пополнение баланса Apple ID с мобильных счетов.

Среди причин введения запрета источники называли борьбу с оплатой VPN-сервисов через Apple ID, а также стремление надавить на компанию, которая с 2022 года удалила из российского App Store десятки приложений — банковских, картографических и других. В частности, в Минцифры хотят побудить Apple выполнять требования российского законодательства: дать пользователям выбирать поисковик по умолчанию, разрешить установку RuStore и снять ограничения на альтернативные способы оплаты.

Оплата через мобильный счет появилась в России в 2019–2020 годах и стала особенно востребованной после марта 2022 года, когда в компании заблокировали возможность привязки карт «Мир» к Apple ID и Apple Pay. Как уже отмечалось ранее, для многих российских пользователей iPhone это был единственный удобный способ платить за подписки, игры и покупки в App Store. Альтернатива — подарочные карты в виде цифровых кодов — обходится на 15–20% дороже.