Последние две недели он отработал в «Экране» практически безвылазно, дав возможность Серёге немного отдохнуть. Теперь тот вернулся в строй, и, соблюдая предварительную договоренность, в отпуск решил отправиться уже сам Кирилл. Нужно съездить в Подгорск к маме, которую он не видел уже больше полугода. Маша тоже собралась к своим родителям в Краснодар, потому эти пару недель они решили провести порознь. «Москвич» он поначалу хотел загнать в гараж и привычно добраться до места назначения поездом, но потом вдруг подумал, что поездка за рулем добавит ему полезного водительского опыта, да и вообще может превратиться в увлекательное путешествие, и все‑таки решился.
Прежде чем отключить ноут от сети, он на всякий случай проверил почту. В ящик упало одно‑единственное письмо, подписанное iV1rus, и Кирилл, не раздумывая, открыл послание.
«Привет, Кикс! — писал Иван. — Тут один прикольный сайт только что появился, хотел там зарегистрироваться, а рега закрыта. Как думаешь, можно его взломать?»
Из чистого любопытства Киря прошел по приложенной к письму ссылке. Обычная скучная страничка на сине‑белом фоне без единой картинки, в центре — лаконичная надпись: «Добро пожаловать в закрытый справочник студентов и выпускников элитных вузов России. С помощью этого сайта вы можете узнать больше о старых друзьях и найти новых, отыскать информацию о тех, с кем вы учитесь или учились, оставить данные для друзей, чтобы они могли связаться с вами».
«Фигня какая‑то, — подумал Кирилл. — На кой выпускникам вузов, да еще и элитных, сдался закрытый справочник? Напрочь лишенный смысла мертворожденный проект… Ваня определенно решил залезть туда с одной‑единственной целью — познакомиться с какой‑нибудь смазливой студенточкой».
Щелкнув мышью в окошке почтового клиента, он набрал ответ:
«Вано, не майся дурью, а? Если тебе так приперло зарегаться в каком‑то дурацком студенческом каталоге, поступи в институт, мозгов у тебя хватит. Пользы от этого намного больше будет, я тебе гарантирую».
Отправив эту ценную рекомендацию адресату, Кирилл с чувством выполненного долга захлопнул крышку ноутбука.
— Уезжаешь куда‑то, Кирюша?
Сосед был одет уже по‑осеннему, в теплое старомодное пальто и вельветовую кепку с опущенными ушами.
— Здравствуйте, Борис Семенович, — поприветствовал его Кирилл, закрывая квартиру. — Да, решил в родной город съездить, вернусь через пару недель.
— Родной город — это правильно, о корнях нельзя забывать. А загляни‑ка ко мне на минуточку, — с заговорщицким видом подмигнул ему Криптодед.
Кирилл шагнул в уже знакомую прихожую и замер в ожидании.
— Как там все прошло‑то? — поинтересовался Борис Семенович, с кряхтением снимая ботинки. — Не обидел тебя деньгами Аркадий?
— Нет, еще и заказов подкинул, так что на ближайшие полгода мы работой точно обеспечены. Спасибо вам большое.
— А я вот хочу тебе кое‑чего дать почитать в дорогу, — доверительно сообщил Борис Семенович, прошаркал в комнату и вернулся с тонкой стопкой принтерных распечаток в прозрачной полиэтиленовой обложке. — Это аналитическая записка, специалисты с моей бывшей работы подготовили. Ничего секретного, но, так сказать, бумаги для служебного пользования, поэтому не раскидывай их где попало. Мне этот опус по старой дружбе дали, чтобы узнать мое мнение, потому как оно вроде бы по моей части. Я поглядел, да понял, что сильно отстал от жизни. Тебе, кстати, имя Вэй Дай ни о чем не говорит?
— Нет… — растерянно пожал плечами Кирилл. — Какой‑то китаец?
— Американец, — сосед протянул ему бумаги, — китайского происхождения. Вот, изучи на досуге, потом, как вернешься, расскажешь мне, что думаешь по этому поводу. Ты парень толковый, разберешься, небось, что там к чему.
— Хорошо, обязательно посмотрю, — заверил соседа Кирилл, убирая папку в рюкзак.
Бросив поклажу в багажник, он открыл капот, проверил уровень масла и охлаждающей жидкости. Путь предстоял неблизкий, но старенький «москвич» должен был выдержать это испытание.
— Привет!
Маша стояла посреди двора, придерживая рукой перекинутую через плечо объемную спортивную сумку. На лице — самый минимум косметики, вьющиеся темные волосы собраны в тугой хвост.
— Ты чего тут делаешь? — слегка опешил Кирилл. — Ты ж вроде к родителям собралась…
— Да вот подумала и решила с тобой поехать. Что‑то боязно тебя одного отпускать, вдруг там еще какая‑нибудь бывшая коллега или одноклассница отыщется… Заодно и с мамой твоей познакомлюсь. А потом к моим предкам можно съездить, представлю им тебя, так сказать, официально.
— Маш, так добираться далеко…
— А я сосиски в тесте в дорогу напекла. И термос с кофе приготовила!
Кирилл посмотрел на подругу долгим оценивающим взглядом: настроена она была решительно. Оставалось только смириться с неизбежным.
— Залезай, — вздохнул он, открывая пассажирскую дверь.
***
На привокзальной площади напротив автобусной остановки высился потемневший от времени памятник Ленину. Кирилл осторожно объехал бескрайнюю лужу, в которой плескалась парочка взъерошенных голубей, и свернул на улицу Мира — до дома оставалось уже совсем немного.
Дверь распахнулась почти сразу, будто их с нетерпением ждали. Мама, в домашнем свитере и с чуть растрепавшимися волосами, сначала внимательно посмотрела на сына, словно проверяя, не слишком ли сильно он изменился за время разлуки, а потом перевела взгляд на Машу и вдруг улыбнулась — спокойно, без тени неловкости или удивления.
— Проходите, чего в дверях стоять, — сказала она так, будто Маша была здесь не в первый раз. — Устали с дороги?
Кирилл поймал себя на том, что ожидал каких‑то расспросов, неловкой паузы, но ничего этого не случилось. Мама уже забрала у Маши куртку, повесила ее в шкаф и отправилась ставить чайник, по пути бросив через плечо что‑то про пирог, который как раз вовремя подоспел. Маша, слегка растерянная, предложила помочь — и это предложение было принято как само собой разумеющееся.
Очень скоро кухня наполнилась движением и негромкими голосами. Мама и Маша вдвоем суетились у стола, что‑то обсуждали и смеялись над какими‑то пустяками. Со стороны могло показаться, будто они знакомы целую вечность и между ними давно установился этот простой и редкий ритм бытового согласия. Кирилл сидел в комнате на диване, прислушиваясь к происходящему на кухне со странным, почти недоверчивым чувством. «Удивительно, что все происходит именно так, — думал он, — без напряжения, будто жизнь сама позволила событиям течь естественно, как складываются только самые важные вещи».
После завтрака он застал обеих в гостиной за просмотром семейного фотоальбома. Кирилл всегда воспринимал это мероприятие как своего рода разновидность изощренной пытки, но Маша, похоже, разглядывала старые черно‑белые снимки с живым любопытством.
— А это ты? — спросила она, задержав взгляд на карточке с худым мальчишкой в нелепой панаме.
Кирилл вздохнул, но мама опередила его, с явным удовольствием пустившись в объяснения. В ее голосе не было привычной для таких рассказов ностальгии — скорее, спокойная радость от того, что прошлое кому‑то действительно интересно.
Когда Маша вышла на балкон ответить на телефонный звонок, в комнате на несколько секунд стало непривычно пусто. Мама закрыла альбом, аккуратно положив ладонь на обложку, и посмотрела на Кирилла тем самым взглядом, который он хорошо знал с детства. Не строгим и не ласковым — выжидающим.
— Хорошая девочка, — сказала наконец она. — Хозяйственная. И умненькая.
Кирилл неопределенно хмыкнул и сделал вид, что его больше заботит кружка с давно остывшим чаем.
— Сейчас такие нечасто встречаются, — продолжила мама, словно не замечая его реакции. — По хозяйству мне помогла, тобой интересуется. Это, знаешь, многое значит.
Она говорила без нажима, но Кирилл слишком хорошо знал эту интонацию. За ней всегда шел следующий шаг — аккуратный, будто бы логичный сам по себе, но неизбежный, как гром после сверкнувшей в грозовых тучах молнии.
— Ты бы держался за нее, — добавила она, — сколько уже можно по девкам бегать?
— Мам, я никуда и ни за кем не бегаю, — начал он, стараясь говорить ровно, — и мы, между прочим, вообще‑то не так давно встречаемся.
— Так я и не тороплю, — тут же отозвалась она. — Просто рассуждаю. Когда люди подходят друг другу, это же видно сразу. А у вас, знаешь… чувствуется.
Кирилл поймал себя на мысли, что почти те же слова, пусть и в другой, более осторожной форме, Маша произнесла еще в дороге. Тогда это звучало мягко, как будто она боялась спугнуть саму идею, — девушка сказала, что раз им вместе очень легко, значит, они идеально подходят друг другу. И это чувствуется. «Спелись», — с легким раздражением подумал Кирилл. Его зацепило даже не само содержание разговора, а это странное совпадение интонаций, будто они действительно заранее договорились меж собой и теперь разыгрывают давно продуманную и отрепетированную сцену.
С балкона донесся Машин голос — она смеялась, что‑то коротко отвечая собеседнику. Кирилл машинально прислушался и вдруг почувствовал, что раздражение куда‑то исчезло, сменившись тревогой. Слишком быстро все стало «само собой разумеющимся», слишком легко. Он отставил в сторону опустевшую кружку и поднялся на ноги.
— Пойду прогуляюсь.
— Куда? Холодно же…
— Я скоро вернусь, мам.
Мама посмотрела на него внимательно, но спорить не стала. Только кивнула, соглашаясь:
— Конечно, иди. Мы с Машей пока на обед чего‑нибудь приготовим, а вечером тетю Таню в гости позовем, ты не против?
