Осень нас­тупила неожи­дан­но: еще вче­ра сол­нце задер­живалось в окнах до самого вечера, а сегод­ня небо затяну­ли серые обла­ка и город буд­то про­питал­ся нас­квозь запахом мок­рых листь­ев. Кирилл уже поч­ти соб­рал в рюк­зак все самое необ­ходимое: оста­лось толь­ко положить зуб­ную щет­ку и ноут­бук.







Пос­ледние две недели он отра­ботал в «Экра­не» прак­тичес­ки без­вылаз­но, дав воз­можность Серёге нем­ного отдохнуть. Теперь тот вер­нулся в строй, и, соб­людая пред­варитель­ную догово­рен­ность, в отпуск решил отпра­вить­ся уже сам Кирилл. Нуж­но съез­дить в Под­горск к маме, которую он не видел уже боль­ше полуго­да. Маша тоже соб­ралась к сво­им родите­лям в Крас­нодар, потому эти пару недель они решили про­вес­ти порознь. «Мос­квич» он понача­лу хотел заг­нать в гараж и при­выч­но доб­рать­ся до мес­та наз­начения поез­дом, но потом вдруг подумал, что поез­дка за рулем добавит ему полез­ного водитель­ско­го опы­та, да и вооб­ще может прев­ратить­ся в увле­катель­ное путешес­твие, и все‑таки решил­ся.

Преж­де чем отклю­чить ноут от сети, он на вся­кий слу­чай про­верил поч­ту. В ящик упа­ло одно‑единс­твен­ное пись­мо, под­писан­ное iV1rus, и Кирилл, не раз­думывая, открыл пос­лание.

«При­вет, Кикс! — писал Иван. — Тут один при­коль­ный сайт толь­ко что появил­ся, хотел там зарегис­три­ровать­ся, а рега зак­рыта. Как дума­ешь, мож­но его взло­мать?»

Из чис­того любопытс­тва Киря про­шел по при­ложен­ной к пись­му ссыл­ке. Обыч­ная скуч­ная стра­нич­ка на сине‑белом фоне без еди­ной кар­тинки, в цен­тре — лаконич­ная над­пись: «Доб­ро пожало­вать в зак­рытый спра­воч­ник сту­ден­тов и выпус­кни­ков элит­ных вузов Рос­сии. С помощью это­го сай­та вы можете узнать боль­ше о ста­рых друзь­ях и най­ти новых, отыс­кать информа­цию о тех, с кем вы учи­тесь или учи­лись, оста­вить дан­ные для дру­зей, что­бы они мог­ли свя­зать­ся с вами».

«Фиг­ня какая‑то, — подумал Кирилл. — На кой выпус­кни­кам вузов, да еще и элит­ных, сдал­ся зак­рытый спра­воч­ник? Нап­рочь лишен­ный смыс­ла мер­тво­рож­денный про­ект… Ваня опре­делен­но решил залезть туда с одной‑единс­твен­ной целью — поз­накомить­ся с какой‑нибудь смаз­ливой сту­ден­точкой».

Щел­кнув мышью в окош­ке поч­тового кли­ента, он наб­рал ответ:

«Вано, не май­ся дурью, а? Если тебе так при­пер­ло зарегать­ся в каком‑то дурац­ком сту­ден­ческом катало­ге, пос­тупи в инсти­тут, моз­гов у тебя хва­тит. Поль­зы от это­го нам­ного боль­ше будет, я тебе гаран­тирую».

От­пра­вив эту цен­ную рекомен­дацию адре­сату, Кирилл с чувс­твом выпол­ненно­го дол­га зах­лопнул крыш­ку ноут­бука.

— Уез­жаешь куда‑то, Кирюша?

Со­сед был одет уже по‑осен­нему, в теп­лое ста­ромод­ное паль­то и вель­ветовую кеп­ку с опу­щен­ными уша­ми.

— Здравс­твуй­те, Борис Семено­вич, — поп­риветс­тво­вал его Кирилл, зак­рывая квар­тиру. — Да, решил в род­ной город съез­дить, вер­нусь через пару недель.

— Род­ной город — это пра­виль­но, о кор­нях нель­зя забывать. А заг­ляни‑ка ко мне на минуточ­ку, — с заговор­щицким видом под­мигнул ему Крип­тодед.

Ки­рилл шаг­нул в уже зна­комую при­хожую и замер в ожи­дании.

— Как там все прош­ло‑то? — поин­тересо­вал­ся Борис Семено­вич, с крях­тени­ем сни­мая ботин­ки. — Не оби­дел тебя день­гами Арка­дий?

— Нет, еще и заказов под­кинул, так что на бли­жай­шие пол­года мы работой точ­но обес­печены. Спа­сибо вам боль­шое.

— А я вот хочу тебе кое‑чего дать почитать в дорогу, — довери­тель­но сооб­щил Борис Семено­вич, про­шар­кал в ком­нату и вер­нулся с тон­кой стоп­кой прин­терных рас­печаток в проз­рачной поли­эти­лено­вой обложке. — Это ана­лити­чес­кая запис­ка, спе­циалис­ты с моей быв­шей работы под­готови­ли. Ничего сек­ретно­го, но, так ска­зать, бумаги для слу­жеб­ного поль­зования, поэто­му не рас­кидывай их где попало. Мне этот опус по ста­рой друж­бе дали, что­бы узнать мое мне­ние, потому как оно вро­де бы по моей час­ти. Я пог­лядел, да понял, что силь­но отстал от жиз­ни. Тебе, кста­ти, имя Вэй Дай ни о чем не говорит?

— Нет… — рас­терян­но пожал пле­чами Кирилл. — Какой‑то кита­ец?

— Аме­рика­нец, — сосед про­тянул ему бумаги, — китай­ско­го про­исхожде­ния. Вот, изу­чи на досуге, потом, как вер­нешь­ся, рас­ска­жешь мне, что дума­ешь по это­му поводу. Ты парень тол­ковый, раз­берешь­ся, небось, что там к чему.

— Хорошо, обя­затель­но пос­мотрю, — заверил соседа Кирилл, уби­рая пап­ку в рюк­зак.

Бро­сив пок­лажу в багаж­ник, он открыл капот, про­верил уро­вень мас­ла и охлажда­ющей жид­кости. Путь пред­сто­ял неб­лизкий, но ста­рень­кий «мос­квич» дол­жен был выдер­жать это испы­тание.

— При­вет!

Ма­ша сто­яла пос­реди дво­ра, при­дер­живая рукой переки­нутую через пле­чо объ­емную спор­тивную сум­ку. На лице — самый минимум кос­метики, вьющи­еся тем­ные волосы соб­раны в тугой хвост.

— Ты чего тут дела­ешь? — слег­ка опе­шил Кирилл. — Ты ж вро­де к родите­лям соб­ралась…

— Да вот подума­ла и решила с тобой поехать. Что‑то бояз­но тебя одно­го отпускать, вдруг там еще какая‑нибудь быв­шая кол­лега или одноклас­сни­ца оты­щет­ся… Заод­но и с мамой тво­ей поз­наком­люсь. А потом к моим пред­кам мож­но съез­дить, пред­став­лю им тебя, так ска­зать, офи­циаль­но.

— Маш, так добирать­ся далеко…

— А я сосис­ки в тес­те в дорогу напек­ла. И тер­мос с кофе при­гото­вила!

Ки­рилл пос­мотрел на под­ругу дол­гим оце­нива­ющим взгля­дом: нас­тро­ена она была решитель­но. Оста­валось толь­ко сми­рить­ся с неиз­бежным.

— Залезай, — вздох­нул он, откры­вая пас­сажир­скую дверь.

***

На при­вок­заль­ной пло­щади нап­ротив авто­бус­ной оста­нов­ки высил­ся потем­невший от вре­мени памят­ник Ленину. Кирилл осто­рож­но объ­ехал бес­край­нюю лужу, в которой плес­калась пароч­ка взъ­еро­шен­ных голубей, и свер­нул на ули­цу Мира — до дома оста­валось уже сов­сем нем­ного.

Дверь рас­пахну­лась поч­ти сра­зу, буд­то их с нетер­пени­ем жда­ли. Мама, в домаш­нем сви­тере и с чуть рас­тре­пав­шимися волоса­ми, сна­чала вни­матель­но пос­мотре­ла на сына, слов­но про­веряя, не слиш­ком ли силь­но он изме­нил­ся за вре­мя раз­луки, а потом переве­ла взгляд на Машу и вдруг улыб­нулась — спо­кой­но, без тени нелов­кости или удив­ления.

— Про­ходи­те, чего в две­рях сто­ять, — ска­зала она так, буд­то Маша была здесь не в пер­вый раз. — Уста­ли с дороги?

Ки­рилл пой­мал себя на том, что ожи­дал каких‑то расс­про­сов, нелов­кой паузы, но ничего это­го не слу­чилось. Мама уже заб­рала у Маши кур­тку, повеси­ла ее в шкаф и отпра­вилась ста­вить чай­ник, по пути бро­сив через пле­чо что‑то про пирог, который как раз вов­ремя подос­пел. Маша, слег­ка рас­терян­ная, пред­ложила помочь — и это пред­ложение было при­нято как само собой разуме­ющееся.

Очень ско­ро кух­ня напол­нилась дви­жени­ем и нег­ромки­ми голоса­ми. Мама и Маша вдво­ем суети­лись у сто­ла, что‑то обсужда­ли и сме­ялись над какими‑то пус­тяками. Со сто­роны мог­ло показать­ся, буд­то они зна­комы целую веч­ность и меж­ду ними дав­но уста­новил­ся этот прос­той и ред­кий ритм бытово­го сог­ласия. Кирилл сидел в ком­нате на диване, прис­лушива­ясь к про­исхо­дяще­му на кух­не со стран­ным, поч­ти недовер­чивым чувс­твом. «Уди­витель­но, что все про­исхо­дит имен­но так, — думал он, — без нап­ряжения, буд­то жизнь сама поз­волила событи­ям течь естес­твен­но, как скла­дыва­ются толь­ко самые важ­ные вещи».

Пос­ле зав­тра­ка он зас­тал обе­их в гос­тиной за прос­мотром семей­ного фото­аль­бома. Кирилл всег­да вос­при­нимал это мероп­риятие как сво­его рода раз­новид­ность изощ­ренной пыт­ки, но Маша, похоже, раз­гля­дыва­ла ста­рые чер­но‑белые сним­ки с живым любопытс­твом.

— А это ты? — спро­сила она, задер­жав взгляд на кар­точке с худым маль­чиш­кой в нелепой панаме.

Ки­рилл вздох­нул, но мама опе­реди­ла его, с явным удо­воль­стви­ем пус­тившись в объ­ясне­ния. В ее голосе не было при­выч­ной для таких рас­ска­зов нос­таль­гии — ско­рее, спо­кой­ная радость от того, что прош­лое кому‑то дей­стви­тель­но инте­рес­но.

Ког­да Маша выш­ла на бал­кон отве­тить на телефон­ный зво­нок, в ком­нате на нес­коль­ко секунд ста­ло неп­ривыч­но пус­то. Мама зак­рыла аль­бом, акку­рат­но положив ладонь на обложку, и пос­мотре­ла на Кирил­ла тем самым взгля­дом, который он хорошо знал с детс­тва. Не стро­гим и не лас­ковым — выжида­ющим.

— Хорошая девоч­ка, — ска­зала наконец она. — Хозяй­ствен­ная. И умнень­кая.

Ки­рилл неоп­ределен­но хмык­нул и сде­лал вид, что его боль­ше заботит круж­ка с дав­но остывшим чаем.

— Сей­час такие нечас­то встре­чают­ся, — про­дол­жила мама, слов­но не замечая его реак­ции. — По хозяй­ству мне помог­ла, тобой инте­ресу­ется. Это, зна­ешь, мно­гое зна­чит.

Она говори­ла без нажима, но Кирилл слиш­ком хорошо знал эту инто­нацию. За ней всег­да шел сле­дующий шаг — акку­рат­ный, буд­то бы логич­ный сам по себе, но неиз­бежный, как гром пос­ле свер­кнув­шей в гро­зовых тучах мол­нии.

— Ты бы дер­жался за нее, — добави­ла она, — сколь­ко уже мож­но по дев­кам бегать?

— Мам, я никуда и ни за кем не бегаю, — начал он, ста­раясь говорить ров­но, — и мы, меж­ду про­чим, вооб­ще‑то не так дав­но встре­чаем­ся.

— Так я и не тороп­лю, — тут же отоз­валась она. — Прос­то рас­суждаю. Ког­да люди под­ходят друг дру­гу, это же вид­но сра­зу. А у вас, зна­ешь… чувс­тву­ется.

Ки­рилл пой­мал себя на мыс­ли, что поч­ти те же сло­ва, пусть и в дру­гой, более осто­рож­ной фор­ме, Маша про­изнесла еще в дороге. Тог­да это зву­чало мяг­ко, как буд­то она боялась спуг­нуть саму идею, — девуш­ка ска­зала, что раз им вмес­те очень лег­ко, зна­чит, они иде­аль­но под­ходят друг дру­гу. И это чувс­тву­ется. «Спе­лись», — с лег­ким раз­дра­жени­ем подумал Кирилл. Его зацепи­ло даже не само содер­жание раз­говора, а это стран­ное сов­падение инто­наций, буд­то они дей­стви­тель­но заранее догово­рились меж собой и теперь разыг­рыва­ют дав­но про­думан­ную и отре­пети­рован­ную сце­ну.

С бал­кона донес­ся Машин голос — она сме­ялась, что‑то корот­ко отве­чая собесед­нику. Кирилл машиналь­но прис­лушал­ся и вдруг почувс­тво­вал, что раз­дра­жение куда‑то исчезло, сме­нив­шись тре­вогой. Слиш­ком быс­тро все ста­ло «само собой разуме­ющим­ся», слиш­ком лег­ко. Он отста­вил в сто­рону опус­тевшую круж­ку и под­нялся на ноги.

— Пой­ду про­гуля­юсь.

— Куда? Холод­но же…

— Я ско­ро вер­нусь, мам.

Ма­ма пос­мотре­ла на него вни­матель­но, но спо­рить не ста­ла. Толь­ко кив­нула, сог­лаша­ясь:

— Конеч­но, иди. Мы с Машей пока на обед чего‑нибудь при­гото­вим, а вечером тетю Таню в гос­ти позовем, ты не про­тив?