Наша цель — получить права суперпользователя на машине Eighteen с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий.
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
На этот раз, помимо IP-адреса машины, нам дают еще и учетные данные пользователя домена.
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.129.16.65 eighteen.htb
И запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг в любой атаке. Оно позволяет злоумышленнику узнать, какие службы на хосте принимают соединения. На основе этой информации он выбирает следующий шаг, чтобы получить точку входа.
Самый известный инструмент для сканирования — Nmap. Улучшить результаты его работы поможет следующий скрипт:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он работает в два этапа. Сначала запускается быстрое сканирование, затем — более тщательное, с помощью встроенных скриптов (опция
-A).
Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».
Сканер нашел три открытых порта:
- 80 — веб‑сервер Microsoft IIS 10.0;
- 1433 — СУБД Microsoft SQL Server;
- 5985 — WinRM.
Точка входа
Так как в этот раз нам дали учетные данные, проверим их в двух доступных службах — MS SQL и WinRM. Это можно сделать с помощью утилиты NetExec.
nxc mssql eighteen.htb -u kevin -p 'iNa2we6haRj2gaw!' --local-authnxc winrm eighteen.htb -u kevin -p 'iNa2we6haRj2gaw!'
