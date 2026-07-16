Од­на из самых слож­ных и запутан­ных задач при раз­работ­ке мно­гопо­точ­ных при­ложе­ний — орга­низо­вать сов­мес­тную работу горутин. Тебе нуж­но выс­тро­ить пра­виль­ный пай­плайн обра­бот­ки дан­ных, акку­рат­но зак­рыть каналы и дож­дать­ся завер­шения горутин — даже если что‑то пош­ло не так.

В зак­лючитель­ной статье о кон­курен­тнос­ти в Go раз­берем инс­трук­цию select , сиг­наль­ные каналы и инс­тру­мен­ты пакета context . С их помощью удоб­но обме­нивать­ся сооб­щени­ями, управлять дед­лай­нами и отме­нять запущен­ные опе­рации. В качес­тве прак­тичес­кого при­мера реали­зуем прос­той механизм кре­кин­га хеша MD5: будем под­бирать пароль из сло­варя, пока его хеш не сов­падет с нуж­ным.

Сло­вари мож­но взять, нап­ример, в ре­пози­тории SecLists. Заранее выбери любое сло­во не из пер­вых строк сло­варя и запиши его MD5-хеш. Нап­ример, для пароля netadmin он будет таким:

07ded64f812afb8da181014a9d087728

Это при­годит­ся для экспе­римен­тов с кодом.

Соз­дай новый модуль:

mkdir brutemd5 & & cd $_ go mod init brutemd5 touch main. go

Вставь в main. go такой код:

package main import ( "bufio" "crypto/ md5" "encoding/ hex" "fmt" "os" "runtime" "strings" "sync" ) type PipelineConfig struct { JobCh chan string ResultCh chan string DoneCh < - chan struct { } ErrorCh chan < - error SrcFileName string TargetHash * [ md5 . Size ] byte } // Функция produce генерирует задания для обработки, считывая значения из cfg. SrcFileName, и помещает их в канал cfg. JobCh; завершается по окончании чтения файла func produce ( cfg * PipelineConfig ) { file , err : = os . Open ( cfg . SrcFileName ) if err != nil { cfg . ErrorCh < - fmt . Errorf ( "opening %s: %w" , cfg . SrcFileName , err ) return } defer file . Close ( ) scanner : = bufio . NewScanner ( file ) for scanner . Scan ( ) { s : = strings . TrimSpace ( scanner . Text () ) if s == "" { continue } select { case < - cfg . DoneCh : return case cfg . JobCh < - s : } } if err : = scanner . Err () ; err != nil { cfg . ErrorCh < - fmt . Errorf ( "reading %s: %w" , cfg . SrcFileName , err ) } } // Функция worker читает слова из cfg. JobCh, вычисляет MD5-хеш и сравнивает его с cfg. TargetHash; при совпадении помещает слово в cfg. ResultCh и завершается; при отсутствии совпадений завершается func worker ( cfg * PipelineConfig ) { for { select { case job , ok : = < - cfg . JobCh : if ! ok { return } if md5 . Sum ([ ] byte ( job ) ) == * cfg . TargetHash { cfg . ResultCh < - job return } case < - cfg . DoneCh : return } } } // Функция collect ожидает чтения либо закрытия cfg. ResultCh, выводит значение в консоль и завершается func collect ( cfg * PipelineConfig ) { pwd , ok : = < - cfg . ResultCh if ! ok { // Канал закрыт, данные не поступили fmt . Println ( " \ r No match found!" ) } else { // Принято сообщение из канала fmt . Println ( " \ r Matched successfully: " , pwd ) } } func main ( ) { // TODO }

Здесь мы опре­дели­ли горути­ны, из которых соберем кон­вей­ер обра­бот­ки. Что­бы не переда­вать в фун­кции кучу аргу­мен­тов, исполь­зуем струк­туру PipelineConfig : в ней хра­ним все парамет­ры кон­вей­ера. Канал JobCh нужен для переда­чи сооб­щений, которые надо обра­ботать, то есть слов, счи­тан­ных из сло­варя. В ResultCh отпра­вим сло­во, чей хеш сов­пал с иско­мым, если такое сло­во най­дет­ся.

В ErrorCh отправ­ляем сооб­щения об ошиб­ках. DoneCh — сиг­наль­ный канал: через него переда­дим всем горути­нам коман­ду сра­зу завер­шить работу. Стро­ковая перемен­ная SrcFileName хра­нит имя фай­ла сло­варя, из которо­го мы чита­ем дан­ные, а TargetHash — ука­затель на хеш, с которым ищем сов­падение.

Фун­кция produce( ) генери­рует задания для даль­нейшей обра­бот­ки: чита­ет стро­ки из спис­ка, валиди­рует их и отправ­ляет в канал. Сама обра­бот­ка — вычис­ление хешей — в задачи этой фун­кции не вхо­дит и на ее код не вли­яет.

Фун­кция worker( ) обра­баты­вает задания: вычис­ляет хеш, срав­нива­ет его с целевым зна­чени­ем и, если они сов­пада­ют, отправ­ляет сло­во в канал резуль­татов и завер­шает­ся. Обра­ти вни­мание: ког­да ты парал­лель­но запус­каешь нес­коль­ко вор­керов, сов­падение най­дет один из них и завер­шится, но осталь­ные об этом не узна­ют и про­дол­жат грин­дить дан­ные, пока те не закон­чатся. Поэто­му нам нужен отдель­ный сиг­нал завер­шения, что­бы передать всем горути­нам «стоп».

Фун­кция collect( ) чита­ет резуль­таты и выводит их в кон­соль. Здесь мы ждем толь­ко один резуль­тат: так устро­ена задача. Поэто­му цик­ла нет — прос­то ждем пер­вое сооб­щение или зак­рытие канала, смот­ря что слу­чит­ся рань­ше.

info О чте­нии из канала мы говори­ли в пре­дыду­щей статье, но вкрат­це напом­ню, если ты вдруг забыл: val, ok : = < -ch бло­киру­ет текущую горути­ну, пока из канала ch не при­дет зна­чение val . Если канал зак­роют, val получит zero value для типа канала, а ok ста­нет false . Мы исполь­зуем про­вер­ку if ! ok , что­бы раз­делить две ситу­ации — получе­ние сооб­щения и зак­рытие канала — и выпол­нить нуж­ные дей­ствия.

Как и в пре­дыду­щей статье, собира­ем кон­вей­ер обра­бот­ки из отдель­ных горутин: одна генери­рует задания, пул горутин парал­лель­но обра­баты­вает их, а еще одна собира­ет резуль­таты:

func main ( ) { const srcFileName = "dict. txt" var maxWorkers = runtime . GOMAXPROCS ( 0 ) // Целевой хеш — аргумент запуска if len ( os . Args ) < = 1 { fmt . Fprintf ( os . Stderr , "Target MD5 hash not specified \ n " ) os . Exit ( 1 ) } hashStr : = strings . TrimSpace ( os . Args [ 1 ] ) // Валидация и преобразование if len ( hashStr ) != 32 { fmt . Fprintf ( os . Stderr , "MD5 hash must be 32 characters long \ n " ) os . Exit ( 1 ) } var hashBytes [ md5 . Size ] byte _ , err : = hex . Decode ( hashBytes [ : ] , [ ] byte ( hashStr ) ) if err != nil { fmt . Fprintf ( os . Stderr , "%v" , err ) os . Exit ( 1 ) } // Канал с заданиями jobCh : = make ( chan string , maxWorkers ) // Канал с результатами resultCh : = make ( chan string ) // Канал с ошибками errCh : = make ( chan error , 3 ) // Канал для сигнализации о завершении doneCh : = make ( chan struct {} ) conf : = & PipelineConfig { JobCh : jobCh , ResultCh : resultCh , DoneCh : doneCh , ErrorCh : errCh , SrcFileName : srcFileName , TargetHash : & hashBytes , } // Группа конвейера обработки var pipelineWg sync . WaitGroup // Группа пула воркеров var workerWg sync . WaitGroup // Запускаем конвейер обработки pipelineWg . Go ( func ( ) { produce ( conf ) close ( jobCh ) } ) pipelineWg . Go ( func ( ) { collect ( conf ) close ( doneCh ) } ) // Запускаем обработчики for range maxWorkers { workerWg . Go ( func ( ) { worker ( conf ) } ) } // Закрываем канал результатов по завершении обработчиков go func ( ) { workerWg . Wait ( ) close ( resultCh ) }( ) // Закрываем канал ошибок по завершении конвейера go func ( ) { pipelineWg . Wait ( ) close ( errCh ) }( ) // Сбор ошибок hadError : = false for err : = range errCh { if err != nil { fmt . Fprintf ( os . Stderr , "error %v \ n " , err ) hadError = true } } if hadError { os . Exit ( 1 ) } }

Что­бы сэконо­мить мес­то, я не буду заново раз­бирать, как работа­ет кон­вей­ер. Если нуж­но — вер­нись к пре­дыду­щей статье. Крат­ко напом­ню пос­ледова­тель­ность запус­ка: мы ини­циали­зиро­вали нуж­ные каналы и струк­туру с нас­трой­ками.

Го­рути­на produce (для наг­ляднос­ти я буду называть горути­ны по име­нам соот­ветс­тву­ющих фун­кций) запус­кает­ся и работа­ет, пока не про­чита­ет файл srcFileName .

(для наг­ляднос­ти я буду называть горути­ны по име­нам соот­ветс­тву­ющих фун­кций) запус­кает­ся и работа­ет, пока не про­чита­ет файл . Го­рути­на collect запус­кает­ся и работа­ет, пока не зак­роет­ся канал resultCh или пока она не получит резуль­тат вычис­лений.

запус­кает­ся и работа­ет, пока не зак­роет­ся канал или пока она не получит резуль­тат вычис­лений. Го­рути­ны worker запус­кают­ся и работа­ют, пока не зак­роет­ся канал jobCh .

В отдель­ной горути­не ждем, ког­да завер­шатся все вор­керы, и толь­ко потом зак­рыва­ем канал с резуль­татами. Так вор­кер, который еще работа­ет, не попыта­ется записать в уже зак­рытый канал.

Еще в одной отдель­ной горути­не ждем завер­шения кон­вей­ера и зак­рыва­ем канал оши­бок.

Тем вре­менем поток выпол­нения идет даль­ше: main( ) заходит в бес­конеч­ный цикл чте­ния из канала оши­бок errCh и оста­ется там, пока канал не зак­роет­ся. Пос­ле это­го по зна­чению фла­га hadError выбира­ется код воз­вра­та.

И пос­ледова­тель­ность оста­нов­ки:

Пос­ле чте­ния фай­ла produce завер­шает­ся, а канал jobCh зак­рыва­ется.

завер­шает­ся, а канал зак­рыва­ется. Цикл чте­ния из jobCh внут­ри worker завер­шает­ся, ког­да канал зак­рыва­ется. Пос­ле это­го worker( ) воз­вра­щает управле­ние. В отдель­ной горути­не мы ждем, пока завер­шатся все вор­керы, и зак­рыва­ем канал resultCh .

внут­ри завер­шает­ся, ког­да канал зак­рыва­ется. Пос­ле это­го воз­вра­щает управле­ние. В отдель­ной горути­не мы ждем, пока завер­шатся все вор­керы, и зак­рыва­ем канал . Чте­ние из resultCh внут­ри collect тоже завер­шает­ся: либо мы получи­ли иско­мое зна­чение, либо все вор­керы отра­бота­ли и канал resultCh зак­рылся. Пос­ле воз­вра­та из collect( ) зак­рыва­ем канал doneCh — это самый важ­ный момент, но о нем чуть поз­же.

В отдель­ной горути­не ждем, пока оста­новит­ся кон­вей­ер, то есть завер­шатся produce и collect , а затем зак­рыва­ем канал errCh .

Пос­ле зак­рытия errCh глав­ная горути­на выходит из цик­ла чте­ния.

Сигнальный канал и select

Раз­берем код фун­кции worker( ) под­робнее: