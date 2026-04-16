Около 20 компаний-владельцев зарубежных каналов связи подписали мораторий на их расширение. Об этом со ссылкой на четыре источника на телекоммуникационном рынке сообщает РБК. Речь идет об аренде и вводе в эксплуатацию новых каналов, по которым передается весь зарубежный трафик.

По словам одного из собеседников издания, мораторий подписали на одной из недавних встреч с главой Минцифры Максутом Шадаевым, посвященной ограничению VPN. В совещании приняли участие представители ММТС-9 (MSK-IX), «Транстелеком», МТС, «Вымпелком» («Билайн»), «Т2 Мобайл» (Т2), «Уфанет», «Раском» и другие игроки рынка.

Издание объясняет, что для операторов связи трафик VPN-сервисов выглядит как зарубежный, а запасы полос для его пропуска ограничены. Чем активнее россияне используют VPN, тем быстрее будут достигнуты лимиты каналов.

«В итоге операторы связи сами будут стараться бороться с VPN, чей трафик выглядит на сети как зарубежный: либо будут пытаться фильтровать его, либо повысят стоимость доступа к зарубежным сервисам, то есть “поставят экономический фильтр”», — рассказал собеседник РБК.

Кроме того, власти рассчитывают, что мораторий вынудит зарубежные сервисы, которые хотят остаться в России, разворачивать серверы внутри страны. В противном случае их пользователи столкнутся с замедлением загрузки контента.

Срок действия моратория операторам не назвали, однако в Минцифры пообещали выпустить документ по мотивам обсужденного.

«Формально процедура должна выглядеть так: оператор запрашивает разрешение на расширение зарубежных каналов у Роскомнадзора, а служба ему отказывает», — описал механику один из источников издания.

Другой собеседник уточнил, что представители Минцифры провели несколько встреч с операторами и провайдерами, где их убедили согласовывать любое расширение канальной емкости в западном направлении с министерством. Дополнительно участники рынка будут ежемесячно отчитываться о трансграничном трафике: его объеме, ресурсах-источниках и узлах связи, через которые он шел. Правда, в настоящее время у Минцифры нет таких полномочий, и чтобы решение имело законную силу, нужны поправки в закон или постановление правительства.

Представители MSK-IX, «Вымпелкома», МТС и «Т2 Мобайл» от комментариев отказались. В Минцифры на запрос РБК не ответили.

Напомним, что весной 2026 года ведомство усилило давление на VPN-сервисы. С 1 апреля операторы «большой четверки» по указанию министерства отключили возможность оплачивать Apple ID со счета мобильного телефона, чтобы затруднить оплату VPN-сервисов.

Кроме того, в апреле более 20 крупнейших ресурсов (включая «Сбер», «Яндекс», Wildberries, Ozon и VK) начали ограничивать доступ к своим сервисам пользователям с включенным VPN. На этой неделе операторы и маркетплейсы начали показывать пользователям плашки с рекомендацией отключить VPN для нормальной работы приложений.

Как сообщалось ранее, Минцифры якобы разослало «методичку» крупнейшим российским интернет-компаниям после серии совещаний, на которых присутствовали представители более 20 крупных российских компаний («Сбер», «Яндекс», VK, Wildberries, Ozon, «Авито», X5 и другие). На этих встречах глава ведомства Максут Шадаев поручил компаниям к 15 апреля ограничить доступ к сервисам для пользователей с включенным VPN.

При этом трафик в зарубежном направлении быстро растет. К примеру, оператор точки обмена трафиком Piter-IX уже предупредил клиентов о скором подорожании услуг минимум на 10%, объясняя это ростом зарубежного трафика и затратами на обслуживание ТСПУ.

Суммарный трафик участников ИТ-отрасли через MSK-IX в апреле 2026 года достиг 8780 Гбит/с против 5832 Гбит/с в августе 2024 года.