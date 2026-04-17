Представители криптовалютной биржи Grinex, которую западные власти считают преемницей подсанкционной Garantex, опубликовали в своем Telegram-канале сообщение о масштабном взломе. Сообщается, что за атакой стояли западные спецслужбы, а с криптокошельков биржи было похищено более 1 млрд рублей, принадлежащих российским пользователям.

В заявлении компании говорится, что «цифровые следы и характер атаки» указывают на «беспрецедентный уровень ресурсов и технологий, доступных исключительно структурам недружественных государств». По предварительным данным Grinex, атака координировалась с целью «нанести прямой ущерб финансовому суверенитету России».

«С самого начала работы инфраструктура биржи подвергалась атакам, — пишут представители Grinex. — Мы фиксировали системные попытки ограничить вывод криптовалюты за пределы СНГ: биржа была внесена в санкционные списки, криптокошельки целенаправленно размечались, транзакции блокировались. Сегодня попытки дестабилизации отечественного финансового сектора вышли на новый уровень — прямое хищение активов российских граждан и компаний с использованием комплексных кибератак».

На время разбирательств работа биржи приостановлена. В компании сообщают, что уже передали всю информацию правоохранительным органам и подали заявление о возбуждении уголовного дела.

Адреса кошельков, с которых были выведены средства, приложены к сообщению отдельным документом.

При этом никаких технических подробностей атаки, индикаторов компрометации или данных о векторе взлома площадка пока не раскрывает.

Напомним, что Grinex давно находится в поле зрения властей западных стран. В частности, Минфин США считает биржу прямой наследницей Garantex — площадки, которую Управление по контролю за зарубежными активами (OFAC) еще в 2022 году связало с отмыванием криптовалюты на сумму более 100 млн долларов США для операторов вымогательского ПО Conti и даркнет-маркетплейса Hydra.

Стоит отметить, что сами представители площадки заявляли, что сообщения о «ребрендинге» носят «спекулятивный характер и не подтверждаются фактами».

В марте 2025 года под руководством Секретной службы США была проведена операция по изъятию доменов Garantex. Буквально через несколько дней после этого связанные с ней Telegram-каналы начали активно продвигать Grinex — платформу с почти идентичным интерфейсом, которую зарегистрировали в Киргизии еще в декабре 2024 года.

В прошлом году OFAC продлило санкции против Garantex и трех ее соучредителей. Одновременно с этим американские власти распространили санкции и на Grinex, а также шесть связанных с ней структур в России и Киргизии. Тогда Госдеп отдельно объявил награду в размере до 6 млн долларов США за информацию, которая приведет к аресту руководителей Garantex.