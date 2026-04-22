Ког­да у тебя есть ста­рый ноут­бук и нем­ного сво­бод­ного вре­мени, мож­но про­вес­ти сеанс нек­роман­тии: подоб­рать опти­маль­ную ОС и под­ходящий набор соф­та, что­бы твоя машина смог­ла тянуть сов­ремен­ные задачи. Этим мы сегод­ня и зай­мем­ся.

У меня дол­гое вре­мя пылил­ся на пол­ке нет­бук Samsung NC110. Прос­то оце­ни мас­штаб тра­гедии:

Про­цес­сор: Intel Atom N455

Intel Atom N455 Яд­ра/потоки: одно ядро / два потока (с Hyper-Threading)

одно ядро / два потока (с Hyper-Threading) Так­товая час­тота: 1,66 ГГц

1,66 ГГц Кеш: 512 Кбайт L2

512 Кбайт L2 Под­дер­жка памяти: DDR2/DDR3 (2 Гбайт)

DDR2/DDR3 (2 Гбайт) Гра­фика: Intel GMA 3150

Intel GMA 3150 Энер­гопот­ребле­ние (TDP): 7 Вт

7 Вт Да­та выпус­ка: июнь 2010 года (16 лет)

В сто­ке на нем сто­яла Windows 7 Starter, и какое‑то вре­мя отец поль­зовал­ся им для сер­финга и прос­мотра фоток с циф­ровой «мыль­ницы». Это были слав­ные вре­мена, ког­да связ­ка Windows 7 и бра­узе­ров еще как‑то шевели­лась. Но вре­мя шло, «семер­ка» ста­ла неюза­бель­ной, а Firefox перес­тал нор­маль­но откры­вать полови­ну сай­тов. На какое‑то вре­мя жизнь ста­рич­ку прод­лил Linux Mint Qiana, но в один прек­расный момент при попыт­ке обно­вить­ся посыпа­лись ошиб­ки 404 — под­дер­жка релиза закон­чилась.

Нет­бук отпра­вил­ся на пол­ку. Но я физичес­ки не могу спо­кой­но смот­реть на рабочее, но без­дей­ству­ющее железо. Появи­лась цель: реани­миро­вать девайс до сос­тояния «мож­но сер­фить в вебе и кодить, а еще писать тек­сты».

По­нача­лу я думал, что силь­но огра­ничен в выборе дис­три­бути­ва, так как боль­шинс­тво мей­нстрим­ных про­ектов дав­но выкину­ли под­дер­жку 32-бит­ных про­цес­соров. Но, покурив ману­алы, я с удив­лени­ем обна­ружил, что мой Atom N455 под­держи­вает 64-бит­ные инс­трук­ции! Это в кор­не меняло дело. Ради экспе­римен­та я накатил Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin). Сис­тема вста­ла, обо­рудо­вание опре­дели­лось, но ни репози­тории, ни сов­ремен­ные бра­узе­ры, естес­твен­но, не завелись. Как печат­ная машин­ка с огра­ничен­ным дос­тупом во внеш­ний мир — сой­дет, но меня это не устра­ива­ло.

Спус­тя какое‑то вре­мя я соз­рел для Arch Linux. Экспе­римен­тировать с ним на основной рабочей машине не хотелось, поэто­му Samsung NC110 был тор­жес­твен­но наз­начен глав­ным подопыт­ным. Я воору­жил­ся ману­ала­ми с Arch Wiki, запус­тил ноут­бук с Live CD и пог­рузил­ся в кон­соль.

Глава первая, где я размечаю диск и ищу фантомный UEFI

Мой нет­бук нас­толь­ко ста­рый, что его BIOS даже не подоз­рева­ет о сущес­тво­вании UEFI. Там, где у нор­маль­ных людей есть перек­лючатель Legacy/UEFI, у меня толь­ко суровый, безаль­тер­натив­ный Legacy. При этом сам жес­ткий диск имел заг­рузоч­ную область, раз­мечен­ную в GPT, — видимо, эхо прош­лых попыток накатить сов­ремен­ные дис­три­бути­вы.

Са­ма раз­метка прош­ла глад­ко, раз­дел EFI я тро­гать не стал (за неиме­нием оно­го). В про­цес­се уста­нов­ки заг­рузчи­ка я соб­рал два клас­сичес­ких нуб­ских фей­ла исклю­читель­но по нев­ниматель­нос­ти. Сна­чала забыл сге­нери­ровать кон­фиг GRUB ( grub-mkconfig ), из‑за чего остался без заг­рузоч­ного меню. А во вто­рой раз по при­выч­ке попытал­ся пос­тавить GRUB для UEFI, который, как мы пом­ним, ноутом вооб­ще не под­держи­вает­ся.

Поп­равив эти мелочи, я наконец‑то заг­рузил­ся в коман­дную обо­лоч­ку све­жеус­танов­ленно­го Arch Linux. Даль­ше начина­лось самое инте­рес­ное.

Глава вторая. Выбираю оконный менеджер и закрываю гештальты

В качес­тве гра­фичес­кого окру­жения я решил ста­вить Sway. Заод­но хотелось зак­рыть ста­рый геш­тальт: ког­да‑то я сидел на i3wm, начал миг­рацию на Sway, но бро­сил на пол­пути. Так что я решил пос­мотреть, к чему при­вело раз­витие это­го Wayland-ком­позито­ра. К тому же я дос­таточ­но хорошо зна­ком с его логикой и кон­фигура­цией. Это дол­жно было сэконо­мить мне кучу вре­мени на чте­ние доков и убе­речь от граб­лей, щед­ро раз­бро­сан­ных в нез­накомых тай­ловых менед­жерах.

Но до иксов (то есть до Wayland’а) я про­шел­ся по стан­дар­тно­му чек‑лис­ту: нас­трой­ка локали, вре­мени, под­нятие Wi-Fi и базовые вещи вро­де соз­дания поль­зовате­ля.

Глава третья, где я выпадаю из реальности и ищу браузер

Sway без проб­лем уста­новил­ся из офи­циаль­ного репози­тория. Запус­тив «голый» менед­жер, я уви­дел лишь девс­твен­но чис­тый чер­ный экран. Доус­тановил рекомен­дуемый минимум: Waybar и пару важ­ных ути­лит.

И тут я задал себе резон­ный воп­рос: а ради чего, собс­твен­но, вся эта нек­роман­тия? Как я собира­юсь исполь­зовать этот арте­факт ушед­шей эпо­хи? Ответ нашел­ся быс­тро: по пря­мому наз­начению — читать статьи и смот­реть мемы. А зна­чит, нужен бра­узер.

Мои прош­лые изыс­кания на сла­бом железе обыч­но при­води­ли либо к Firefox (который мгно­вен­но сжи­рал всю опе­ратив­ку), либо к кон­соль­ным бра­узе­рам вро­де Lynx (нас­толь­ко аске­тич­ным, что сам Буд­да бы зап­лакал). Нем­ного погуг­лив, я отко­пал нас­тоящее сок­ровище — qutebrowser.

Это лег­кий сов­ремен­ный бра­узер на базе QtWebEngine, ори­енти­рован­ный на управле­ние горячи­ми кла­виша­ми в сти­ле vi . Он прос­то соз­дан для тай­ловых окон­ных менед­жеров и ста­рого железа. Qutebrowser покорил меня с пер­вых секунд исполь­зования. Бин­го! Котиков смот­реть мож­но, 99% задачи решено.

Глава четвертая. Ловушка кастомизации (ricing) и война с Broadcom