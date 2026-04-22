Содержание статьи
- Глава первая, где я размечаю диск и ищу фантомный UEFI
- Глава вторая. Выбираю оконный менеджер и закрываю гештальты
- Глава третья, где я выпадаю из реальности и ищу браузер
- Глава четвертая. Ловушка кастомизации (ricing) и война с Broadcom
- Глава пятая. Битва за Wi-Fi
- Глава шестая. Финальные штрихи
- Что не получилось
У меня долгое время пылился на полке нетбук Samsung NC110. Просто оцени масштаб трагедии:
- Процессор: Intel Atom N455
- Ядра/потоки: одно ядро / два потока (с Hyper-Threading)
- Тактовая частота: 1,66 ГГц
- Кеш: 512 Кбайт L2
- Поддержка памяти: DDR2/DDR3 (2 Гбайт)
- Графика: Intel GMA 3150
- Энергопотребление (TDP): 7 Вт
- Дата выпуска: июнь 2010 года (16 лет)
В стоке на нем стояла Windows 7 Starter, и какое‑то время отец пользовался им для серфинга и просмотра фоток с цифровой «мыльницы». Это были славные времена, когда связка Windows 7 и браузеров еще как‑то шевелилась. Но время шло, «семерка» стала неюзабельной, а Firefox перестал нормально открывать половину сайтов. На какое‑то время жизнь старичку продлил Linux Mint Qiana, но в один прекрасный момент при попытке обновиться посыпались ошибки 404 — поддержка релиза закончилась.
Нетбук отправился на полку. Но я физически не могу спокойно смотреть на рабочее, но бездействующее железо. Появилась цель: реанимировать девайс до состояния «можно серфить в вебе и кодить, а еще писать тексты».
Поначалу я думал, что сильно ограничен в выборе дистрибутива, так как большинство мейнстримных проектов давно выкинули поддержку 32-битных процессоров. Но, покурив мануалы, я с удивлением обнаружил, что мой Atom N455 поддерживает 64-битные инструкции! Это в корне меняло дело. Ради эксперимента я накатил Ubuntu 12.04 (Precise Pangolin). Система встала, оборудование определилось, но ни репозитории, ни современные браузеры, естественно, не завелись. Как печатная машинка с ограниченным доступом во внешний мир — сойдет, но меня это не устраивало.
Спустя какое‑то время я созрел для Arch Linux. Экспериментировать с ним на основной рабочей машине не хотелось, поэтому Samsung NC110 был торжественно назначен главным подопытным. Я вооружился мануалами с Arch Wiki, запустил ноутбук с Live CD и погрузился в консоль.
Глава первая, где я размечаю диск и ищу фантомный UEFI
Мой нетбук настолько старый, что его BIOS даже не подозревает о существовании UEFI. Там, где у нормальных людей есть переключатель Legacy/UEFI, у меня только суровый, безальтернативный Legacy. При этом сам жесткий диск имел загрузочную область, размеченную в GPT, — видимо, эхо прошлых попыток накатить современные дистрибутивы.
Сама разметка прошла гладко, раздел EFI я трогать не стал (за неимением оного). В процессе установки загрузчика я собрал два классических нубских фейла исключительно по невнимательности. Сначала забыл сгенерировать конфиг GRUB (
grub-mkconfig), из‑за чего остался без загрузочного меню. А во второй раз по привычке попытался поставить GRUB для UEFI, который, как мы помним, ноутом вообще не поддерживается.
Поправив эти мелочи, я наконец‑то загрузился в командную оболочку свежеустановленного Arch Linux. Дальше начиналось самое интересное.
Глава вторая. Выбираю оконный менеджер и закрываю гештальты
В качестве графического окружения я решил ставить Sway. Заодно хотелось закрыть старый гештальт: когда‑то я сидел на i3wm, начал миграцию на Sway, но бросил на полпути. Так что я решил посмотреть, к чему привело развитие этого Wayland-композитора. К тому же я достаточно хорошо знаком с его логикой и конфигурацией. Это должно было сэкономить мне кучу времени на чтение доков и уберечь от граблей, щедро разбросанных в незнакомых тайловых менеджерах.
Но до иксов (то есть до Wayland’а) я прошелся по стандартному чек‑листу: настройка локали, времени, поднятие Wi-Fi и базовые вещи вроде создания пользователя.
Глава третья, где я выпадаю из реальности и ищу браузер
Sway без проблем установился из официального репозитория. Запустив «голый» менеджер, я увидел лишь девственно чистый черный экран. Доустановил рекомендуемый минимум: Waybar и пару важных утилит.
И тут я задал себе резонный вопрос: а ради чего, собственно, вся эта некромантия? Как я собираюсь использовать этот артефакт ушедшей эпохи? Ответ нашелся быстро: по прямому назначению — читать статьи и смотреть мемы. А значит, нужен браузер.
Мои прошлые изыскания на слабом железе обычно приводили либо к Firefox (который мгновенно сжирал всю оперативку), либо к консольным браузерам вроде Lynx (настолько аскетичным, что сам Будда бы заплакал). Немного погуглив, я откопал настоящее сокровище — qutebrowser.
Это легкий современный браузер на базе QtWebEngine, ориентированный на управление горячими клавишами в стиле
vi. Он просто создан для тайловых оконных менеджеров и старого железа. Qutebrowser покорил меня с первых секунд использования. Бинго! Котиков смотреть можно, 99% задачи решено.
Глава четвертая. Ловушка кастомизации (ricing) и война с Broadcom
Было время, я частенько залипал в пабликах по тегу
#unixporn, где гики выкладывают скриншоты своих вылизанных рабочих столов. Глаз радовался, но самому заниматься «райсингом» не хотелось: я годами сидел с дефолтной темой, обычным Bash, а обои не менял так долго, что они начинали отклеиваться по углам.
