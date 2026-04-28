В Минцифры ведется работа над новой мерой борьбы с обходом блокировок: ведомство рассматривает введение дополнительной платы за международный трафик в мобильных сетях. Хотя речь идет о «противодействии использованию VPN-сервисов, не исполняющих требования законодательства», на практике весь международный трафик могут приравнять к использованию сервисов обхода.

О ситуации стало известно из официального ответа министерства Ассоциации компаний связи (АКС), который был опубликован в Telegram-канале «Обратная сторона телекома». В начале апреля представители АКС направили запрос в Минцифры, чтобы узнать о возможных лимитах в 15 Гб на VPN-трафик, а также о том, будет ли эта мера применяться только для мобильных сетей или для фиксированных тоже.

В документе сказано, что «конкретные параметры механизма дополнительной тарификации международного трафика пользователей услугами ПРТС находятся в проработке». Также параллельно с этим представители Минцифры и других «уполномоченных органов» принимают меры, направленные на противодействие VPN-сервисам, которые не соблюдают требования законодательства.

Пока речь идет именно о мобильных сетях, а о проводном интернете в ответе министерства ничего не говорится.

Судя по формулировкам в документе, регулятор фактически приравнивает трафик к незаблокированным зарубежным ресурсам через VPN к «международному». Как отмечают в Telegram-канале «Обратная сторона телекома», если модель утвердят, то пользователи будут платить не за сам VPN, а за любой зарубежный трафик сверх лимита.

Дополнительно в письме напоминают, что сервисы, которые могут предоставлять доступ к заблокированным ресурсам, обязаны взаимодействовать с Роскомнадзором и ограничивать доступ. Если требования не выполняется, сервисы блокируют.

Напомним, что ранее мы писали об этой инициативе министерства. В конце марта глава Минцифры Максут Шадаев на совещаниях с представителями бизнеса попросил операторов связи ввести плату за международный трафик свыше 15 Гб, а крупные цифровые платформы — ограничить доступ к сервисам для пользователей, заходящих через VPN. Тогда источники СМИ сходились во мнении, что инициатива, скорее всего, связана с закрытым поручением президента.

В середине апреля телекоммуникационные компании обратились в Минцифры с просьбой перенести сроки введения дополнительной платы за использование более 15 Гб международного трафика в месяц на мобильных сетях. Операторы оказались технически не готовы к запуску механизма в намеченный срок — 1 мая 2026 года.

Основной проблемой для реализации этого плана стали биллинговые системы. Они отвечают за учет потребления услуг в реальном времени, тарификацию, списание средств и выставление счетов по множеству тарифных планов с разными условиями. СМИ сообщали, что перенастроить их за месяц невозможно технически. И если некоторые операторы были готовы выполнить требование регулятора к 1 мая, другим потребовалось больше времени (вплоть до осени 2026 года).

Помимо сроков, нерешенным осталось и множество технических вопросов. В частности, сообщалось, что оператор должен заранее уведомлять абонента о том, что лимит международного трафика близок к исчерпанию. При этом неясно, какой трафик считать международным: ряд российских компаний используют для своих сайтов и приложений иностранные IP-адреса, а трафик Google за счет установленных в России CDN фактически выглядит как российский.

Также оставалось неясным, что делать при превышении лимита, если абонент не оплатит дополнительный трафик: снижать скорость до минимума, автоматически списывать средства или полностью отключать пользователю интернет.