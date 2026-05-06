Содержание статьи
Машина первая
По двору уверенно шагал мрачный 2022 год. Цены уже полетели вверх, а ко мне внезапно пришло осознание, что для моих целей маловато Xeon 2696 и 256 Гбайт оперативы. Мне тогда нужно было делать много высокоуровневых расчетов, и хотелось иметь что‑то позубастее. Кроме того, использовать единственную расчетную машину не очень удобно, особенно когда задача может считаться днями и неделями. В первую очередь все, как всегда, упиралось в оперативную память, которой хотелось 1 Тбайт. Доступны были только плашки по 64 Гбайт, соответственно, их надо было шестнадцать штук. В китайскую материнскую плату столько не воткнешь, поэтому пришлось искать что‑то посерьезнее.
Процессор
Блуждание по интернетам и алишке навело меня на процессоры AMD Epyc: они тогда как раз начали появляться на вторичном рынке по доступным ценам. Итак, AMD Epyc 7601 оказался вполне приемлемым вариантом, стоил он не сильно дороже Xeon 2696v4 и при этом был шустрее. 32 ядра, 64 Мбайт кеша — уже круче старых «Зионов», а главное, восемь каналов памяти. Если по две плашки на канал, то будет как раз то, что надо. Впоследствии этот камень был заменен более производительным AMD Epyc 7532, о чем мы поговорим чуть позже.
Материнская плата
В качестве материнской платы я выбрал Gigabyte MZ32-AR0 v2, они как раз только появились на вторичке. Из ее несомненных достоинств — наличие шестнадцати слотов оперативки и форм‑фактор E-ATX, что дает возможность установить ее в бытовой корпус. Еще заявлена поддержка первого и второго поколения «Эпиков», что давало задел на апгрейд. Кроме того, у нее достаточно продуманная прошивка BMC, во всяком случае, там есть термопрофили управления кулерами и коммутация веб‑интерфейса на все сетевые порты. Последнее в дата‑центре может считаться недостатком, но в небольшой локалке однозначно плюс.
Гибкость и сложность настройки железок у этой платы — как у всех серверных матерей. Есть пара разъемов под NVMe и куча PCI-E. Из неприятных моментов я отметил разъемы Mini SAS для подключения хардов, впрочем, вся неприятность свелась к поиску и покупке правильного кабеля.
Второй момент — разъемы PCI-E находятся перед оперативкой, поэтому полноразмерную видяху можно установить только одну, ну да в моем случае это не так страшно.
Корпус и блок питания
Тут все просто: корпус бытовой, в который влезла материнская плата формата E-ATX. Родные вертушки я поменял на производительные с потоком 72 CFM, три на вдув, три на выдув. Блок питания — 800 В Deep Cool: тут и запас мощности есть, и два 8-пиновых разъема для CPU.
|Материнская плата в корпусе
SSD
Под систему используется бытовой SSD Samsung 980 Pro 1 Тбайт — дешево и сердито. Под расчеты долгое время был задействован WD Ultrastar DC SN640 U2 NVMe 7,6 Тбайт, который успел себя хорошо зарекомендовать и в то время стоил на вторичном рынке весьма скромно. Впоследствии он переехал в «двухголовую» машину, а его место занял китайский бытовой SSD на 2 Тбайт, который пока вроде работает.
Эпопея с памятью
Вот тут была целая эпопея, которую я подробно описывал в прошлый раз, — у «Эпиков» это частая болячка. В соответствии с планом были приобретены восемь планок 4DR LRDIMM DDR4 2400 по 64 Гбайт с надеждой на то, что впоследствии объем памяти удастся расширить. Однако после сборки оказалось, что с полным набором памяти комп не стартует. Тогда для меня это еще было в новинку.
В общем, после манипуляций с ластиком и добавлением планок по одной стало ясно, что один канал не работает. Тогда я грешил на процессор, но оказалось, что дело не в нем. Впрочем, аппарат и с семью каналами памяти недурно работал. Конфигурация оперативки на этом компьютере менялась несколько раз, на пике там стояло 896 Гбайт памяти, и в такой конфигурации машина проработала пару лет в режиме 24/7. Долгое время это был основной компьютер для тяжелых расчетов.
В итоге эти планки переехали в «двухголовую» эпичную машину, а сюда встали четырнадцать планок по 32 Гбайт. Собственно, на этой машине я и выяснил, что один из моих AMD Epyc 7532 — битый и это тот камень, который был ведущим (незалоченным). Параллельно удалось выяснить, что в сокете имеются погнутые пины, и для SP3 это прям очень больно. Когда появилась возможность обновить процессор на вполне исправный AMD Epyc 7532, я дозрел и до ковыряний в сокете.
Собравшись с духом и вооружившись микроскопом, я решил найти и выправить погнутые пины. В итоге разобрал машину, вынул старый камень и долго разглядывал сокет под микроскопом. В мелкоскопе среди нескольких тысяч пинов я нашел только один погнутый. Выправлять его — это тоже непростая задача: хотя под микроскопом видно, что нужно делать, легче делать не становится. Вроде поправил.
Кстати, из подручных средств для правки пинов очень хорошо подходят медицинские иглы: работать ими гораздо удобнее, чем пинцетом. Вставил новый камень. Включил — включается. Вставил две недостающие планки — включается, планки не видит. Вытащил, матюкнулся, потер ластиком, вставил назад. Все заработало.
Обрадовался, но решил прогнать мемтест, который показал стабильную ошибку в одном из тестов в одном и том же месте. Для меня это было тоже удивительно, ведь большая часть тестов проходила успешно. Путем еще нескольких перетыканий я выяснил, что в восьмом канале без глюков работает лишь один слот. Печально, конечно, но это лучше, чем полностью неработающий канал. На этом я пока успокоился: работает, и слава богу. В теперешние времена ломать расчетный комп как‑то не хочется.
Именно на этой машине я впервые познакомился с серверными железками и «Эпиками» в частности. На ней при случае тестировались процы и память. А еще был насчитан материал на несколько статей (научных, не уголовных!).
Машина вторая
У этой машины тоже есть своя предыстория. Минувшим летом мы затеяли апгрейд: хотелось добавить памяти, обновить процессоры и заменить материнскую плату с погнутыми в сокете пинами. Однако суровая реальность внесла свои коррективы: летом цены были на минимуме, а до закупок мы дошли лишь в сентябре, когда уже начался рост цен на память. Стало очевидно, что планы надо менять и брать что есть.
Тут мне повезло наткнуться на б/у рабочую станцию, по конфигурации очень близкую к тому, что хотелось. Gigabyte MZ32-AR0 v2, AMD Epyc 7702, 512 Гбайт DDR4 2933, Samsung 980 Pro M2 SSD — она уже в то время выходила в цене примерно в стоимость установленной в ней памяти. С продавцом мы сторговались на 198 тысяч, так он еще и привез этот аппарат и терпеливо подождал, пока я погоняю тесты, на что ушло около часа. В итоге это оказалась единственная беспроблемная машина в моем зоопарке. Просто купил, просто включил, и все работает!
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее