root благодаря кривой конфигурации и недостаткам системы.
NFS (Network File System) — распределенная файловая система, с помощью которой ты можешь монтировать удаленные папки на свою Linux-машину и работать с ними, как с локальными.
Работая с файловой системой через NFS, ты не увидишь разницы из‑за особенностей архитектуры. Как пользователь ты всегда взаимодействуешь с абстракцией ядра — VFS (Virtual File System). Она включает в себя и реально существующие файловые системы, и другие абстракции вроде NFS.
NFS формирует RPC-вызов с номером программы и номером процедуры. Упаковкой, аутентификацией и доставкой занимается Sun RPC. С помощью XDR он сериализует данные и отправляет их по TCP (ранее использовали UDP). Сервер проходит те же этапы, формирует ответ и возвращает его тем же маршрутом.
Неправильно сконфигурированный сервер и слабые механизмы NFS позволяют атакующему повысить привилегии на сервере. Обрати внимание, что я разбираю именно повышение привилегий с помощью NFS. Мы будем предполагать, что у тебя уже есть доступ к таргету и возможность выполнять на нем минимальный набор команд.
Setuid/setgid
По умолчанию в NFS используется опция понижения прав
root_squash. В правильно настроенной NFS любой примонтировавшийся пользователь — это
nobody. Иногда админы отключают эту защиту опцией
no_root_squash, чтобы упростить работу с файловой системой. Опция
no_root_squash стирает грань между локальным
root, который подключился к серверу, и
root самого сервера. У обоих пользователей
UID равен
0.
Биты
setuid и
setgid указывают Linux, что бинарник должен запускаться не от имени пользователя, а с правами владельца файла или группы‑владельца. Полная схема атаки:
- Проверить экспорты сервера и найти экспорт с
no_root_squash.
- Примонтировать папку и скопировать в нее бинарник с шеллом.
- Назначить владельцем
root.
- Установить
setuid.
- От имени обычного пользователя запустить шелл.
Для теста я буду использовать Metasploitable 2. Эта машина — одна большая уязвимость. Экспорты для NFS сделаны с
no_root_squash, и мы легко реализуем повышение привилегий. Убедись в этом, выполнив на уязвимой машине
cat /. Креды:
msfadmin/.
Чтобы Kali Linux, запущенная в VirtualBox, увидела Metasploitable, я установил для обеих систем сетевые интерфейсы в режим «Виртуальный адаптер хоста».
