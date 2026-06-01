Наша цель — получить права суперпользователя на машине Interpreter с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания — средний, операционная система — Linux.
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.129.50.196 interpreter.htb
Запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Оно позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации он выбирает следующий шаг к получению точки входа.
Самый известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи такого скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом выполняется обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное, с использованием встроенных скриптов (опция
-A).
Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».
Сканер нашел три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 9.2p1;
- 80 и 443 — веб‑сервер Eclipse Jetty.
Справка: брутфорс учеток
Поскольку в начале прохождения у нас нет учетных данных, нет и смысла изучать службы, которые всегда требуют авторизации (например, SSH). Единственное, что мы можем делать здесь, — перебирать пароли брутфорсом, но у машин с HTB почти всегда есть другое прохождение. В жизни таких вариантов может не быть, к тому же есть шансы подобрать пароль или получить его при помощи социальной инженерии.
Точка входа
На главной странице сайта есть ссылка для скачивания файла
webstart.. Файлы с расширением
. — это дескрипторы для запуска Java-приложений через технологию Java Web Start. Открыв скачанный файл в текстовом редакторе, можно узнать адрес загружаемого приложения и другую информацию.
