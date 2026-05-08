Се­год­ня погово­рим о том, как повысить безопас­ность сер­вера на при­мере пароль­ного менед­жера Пас­сворк. Я покажу, как сок­ратить повер­хность ата­ки, а так­же напишем скрипт, который отсту­чит тебе в ЛС об ата­ке на менед­жер паролей.

Я сто­рон­ник идеи, что не быва­ет абсо­лют­но защищен­ных сис­тем: ата­кующие про­дол­жают находить всё более изощ­ренные уяз­вимос­ти. Добавь к это­му челове­чес­кий фак­тор. Прог­раммис­ты, девоп­сы, любые спе­циалис­ты могут совер­шать ошиб­ки. Поэто­му с точ­ки зре­ния защиты, единс­твен­ное что ты можешь делать — повышать зат­раты на взлом тво­их ресур­сов.

Пас­сворк — это быс­трый спо­соб силь­но уве­личить зат­раты на взлом тво­ей сис­темы. При этом, управляя сей­фами, дирек­тори­ями и пароля­ми, ты в пару кли­ков можешь решать серь­езные задачи. Нап­ример, пре­дос­тавить вре­мен­ный дос­туп сто­рон­ней коман­де раз­работ­ки, а ког­да они закон­чат про­ект, отклю­чить им дос­туп и заново сге­нери­ровать пароли.

Подготовка Пассворка

Ес­ли у тво­ей кон­торы нет лицен­зии Пас­сворк, пер­вый воп­рос — где его взять? Топай на passwork.ru и регай­ся на три­ал. Учи­тывай, что перед тем как отпра­вить дан­ные для дос­тупа, раз­работ­чики хотят убе­дить­ся, что ты нас­тоящий покупа­тель. По телефо­ну зво­нить не будут, а вот поч­товый домен точ­но пос­мотрят. При зап­росе проб­ной вер­сии нуж­но ука­зать кор­поратив­ную поч­ту, то есть не на Gmail, Outlook или Mail.Ru, а на сво­ем домене.

Те­бе дадут тес­товый стенд и дан­ные для логина.

Зай­ди в раз­дел «Аутен­тифика­ция». Про­мотай в самый низ к бло­ку «API-дос­туп». Cге­нери­руй API-токены.

Сис­тема соз­даст три токена, с помощью которых твой сер­вер смо­жет получать дан­ные из Пас­свор­ка.

Сис­тема пос­тро­ена по прин­ципу API first — вся работа с Пас­свор­ком — это, по сути, работа с API раз­ными спо­соба­ми. Есть ути­лита passwork-cli , есть кон­тей­нер Docker с пре­дус­танов­ленной ути­литой, есть пакет Python для раз­работ­ки собс­твен­ных скрип­тов. Но можешь писать скрип­ты на любом язы­ке, глав­ное — это воз­можность выпол­нять GET- и POST-зап­росы.

База API Пассворк

Ус­тановим пакет passwork-python для Python, это офи­циаль­ный кли­ент Passwork:

pip install passwork- python

Те­перь можем соз­дать кли­ента и вза­имо­дей­ство­вать с API:

from passwork_client import PassworkClient # Используй данные из шага с генерацией токенов client = PassworkClient ( host = " https:// passwork. example. com " ) client . set_tokens ( " ACCESS_TOKEN " , " REFRESH_TOKEN " ) client . set_master_key ( " MASTER_KEY " )

Даль­нейшая работа — прос­то обра­щение к методам client . Нап­ример, client. create_vault( ) для соз­дания нового сей­фа.

info Сейф — это груп­па сек­ретных дан­ных, которая име­ет собс­твен­ные нас­трой­ки при­ват­ности. Соз­даешь сейф, ука­зыва­ешь пра­ва на него, накиды­ваешь в него сек­ретные дан­ные. Нап­ример, у тебя может быть две коман­ды DevOps, и им нуж­ны раз­ные наборы паролей и токенов. Соз­дай нес­коль­ко сей­фов, пре­дос­тавь каж­дой из команд дос­туп к нуж­ному сей­фу и получишь прек­расную изо­ляцию дан­ных.

В при­мерах кода, мож­но уви­деть что create_vault( ) при­нима­ет два парамет­ра: наз­вание vault_name и тип хра­нили­ща type_id . Наз­вание — это обыч­ная стро­ка, а вот с типом воз­ника­ют нюан­сы. Типы сей­фов — это еще один спо­соб груп­пиров­ки с задани­ем прав. Но пос­мотреть иден­тифика­торы мож­но толь­ко через API.

В тех­ничес­кой докумен­тации ты най­дешь опи­сание API, но давай сами заг­лянем внутрь passwork_client. py . Меня заин­тересо­вал этот импорт:

from . modules. vault_type import VaultType

В фай­ле есть под­ходящая фун­кция: get_vault_types( ) . Про­буем извлечь дан­ные:

from passwork_client import PassworkClient client = PassworkClient ( host = " https:// ruxakep. passwork-demo. space/ " ) client . set_tokens ( " 1KqoGku9GYYYlsxj3BcLAvUqxa5ej/ 9M50/ akAUuRvU= " , " mXjYIaJUSTCzFa+RwHowNbguv2TF3OofnW7q8Hbb9AU= " ) client . set_master_key ( " vznRsji3NiIjkuekQchhcpswkJxJNC2hmEwuEb4hFLphh1Xmxc545XO+mGCrbAlgSYJ9w1qp3ltQyuXqF91pVw== " ) print ( client . get_vault_types () )

Вот. что приш­ло в ответ:

{ 'items': [ { 'id': ' 685 cfa 5 a 3 d 0 ba 75 d 2 f 041972 ' , 'name': 'Пользовательские сейфы' , 'code': 'privateShared' , 'isBuiltIn': True , 'creatorAccess': 'admin' , 'administratorIds': [] , 'allUsersCanCreate': True , 'userGroupCanCreateIds': [] , 'userCanCreateIds': [] , 'userRoleCanCreateIds': [] , 'administrators': [] , 'administratorsCount': 0 , 'usersAllowedToCreate': None , 'creatorAccessName': 'Администрирование' , 'isUsed': True } , { 'id': ' 685 cfa 5 a 3 d 0 ba 75 d 2 f 041973 ' , 'name': 'Корпоративные сейфы' , 'code': 'company' , 'isBuiltIn': True , 'creatorAccess': 'admin' , 'administratorIds': [ ' 68598 c 0 a 132196 f 6470 ed 522 ' ] , 'allUsersCanCreate': True , 'userGroupCanCreateIds': [] , 'userCanCreateIds': [] , 'userRoleCanCreateIds': [] , 'administrators': [ { 'id': ' 68598 c 0 a 132196 f 6470 ed 522 ' , 'login': 'admin' , 'fullName': 'admin' , 'hasAvatar': False , 'isDeleted': False } ] , 'administratorsCount': 1 , 'usersAllowedToCreate': None , 'creatorAccessName': 'Администрирование' , 'isUsed': False } ] , 'totalCount': 2 }

Те­перь не сос­тавит проб­лем, под­ста­вить в код нуж­ный vault_id и получить пол­ноцен­ный скрипт добав­ления сек­рета в Пас­сворк.

from passwork_client import PassworkClient client = PassworkClient ( host = " https:// ruxakep. passwork-demo. space/ " ) client . set_tokens ( " 1KqoGku9GYYYlsxj3BcLAvUqxa5ej/ 9M50/ akAUuRvU= " , " mXjYIaJUSTCzFa+RwHowNbguv2TF3OofnW7q8Hbb9AU= " ) client . set_master_key ( " vznRsji3NiIjkuekQchhcpswkJxJNC2hmEwuEb4hFLphh1Xmxc545XO+mGCrbAlgSYJ9w1qp3ltQyuXqF91pVw== " ) vault_types = client . get_vault_types ( ) private_shared = next ( ( vt for vt in vault_types [ ' items ' ] if vt [ ' code ' ] == ' privateShared ' ) , None ) if not private_shared : raise ValueError ( " Vault type with code ' privateShared ' not found " ) print ( private_shared [ ' id ' ] ) vault_id = client . create_vault ( vault_name = " Cool Vault " , type_id = private_shared [ ' id ' ] )

Те­перь у нас есть пол­ноцен­ный механизм для ана­лиза API Пас­сворк. При­чем, боль­шая часть кода хорошо про­ком­менти­рова­на, а методы наз­ваны инту­итив­но понят­но.

До­бавим в сейф новый пароль. В докумен­тации есть при­мер объ­екта для соз­дания пароля:

password = { " name " : " Service Name " , " login " : " username " , " password " : " secure-password " , " vaultId " : vault_id , " folderId " : folder_id , " description " : " Описание " , " url " : " https:// service-url. com " , " tags " : [ " tag1 " , " tag2 " ] , " customs " : [ { " name " : " Дополнительный логин " , " value " : " second-username " , " type " : " text " } , { " name " : " Код восстановления " , " value " : " recovery-code-value " , " type " : " password " } , { " name " : " TOTP " , " value " : " JBSWY3DPEHPK3PXP " , " type " : " totp " } ] , " attachments " : [ { " path " : " path/ to/ file. png " , " name " : " file. png " } ] } password_id = client . create_password ( password )

Из JSON понят­но, что пароль пред­став­ляет собой серь­езную струк­туру с боль­шим количес­твом дан­ных. Сло­во «пароль» здесь не очень под­ходит, гораз­до удоб­нее под­ходит «сек­рет». Нап­ример, что меша­ет заг­рузить ключ дос­тупа по SSH или TLS-сер­тификат? Заг­рузка фай­лов есть, соз­дание кас­томных полей под­держи­вает­ся. В сек­рет мож­но положить поч­ти любые дан­ные, которые не сто­ит хра­нить на сер­вере.

Соз­дадим минималь­ный сек­рет, ука­зав толь­ко обя­затель­ные дан­ные:

password_data = { " name " : " Super Secret " , " vaultId " : vault_id , " password " : " secure-password " , } password_id = client . create_item ( password_data )

Что­бы получить пароль, исполь­зуй:

secret = client . get_item ( password_id )

Те­перь у нас в арсе­нале все, что нуж­но для написа­ния мощ­ных скрип­тов и интегра­ции Пас­сворк в CI/CD.

Идеи для DevOps

В ре­пози­тории Пас­свор­ка лежит мно­го хороших при­меров скрип­тов. На их осно­ве лег­ко накидать ротатор паролей или какой‑то дру­гой полез­ный про­ект. Но скрипт‑ротатор — шту­ка заез­женная, и мне даже стыд­но его упо­минать. Думаю, будет куда инте­рес­нее отправ­лять уве­дом­ления Пас­сворк в Telegram. Так ты будешь знать о всех событи­ях в тво­ем Пас­свор­ке.

В биб­лиоте­ке Пас­свор­ка я не нашел под­ходящей фун­кции для нотифи­каций. При­дет­ся исполь­зовать метод call , который выпол­няет зап­рос к ука­зан­ному эндпо­инту. Это поможет прой­ти все про­цес­сы шиф­рования и дешиф­рования. Можешь юзать и requests , но тог­да при­дет­ся написать мно­го лиш­него кода.

Что­бы най­ти эндпо­инт, я запус­тил прок­сирова­ние тра­фика через Burp. Ока­залось, что это / api/ v1/ notifications .

Ал­горитм работы скрип­та:

По­лучить все уве­дом­ления из Пас­свор­ка. Срав­нить ID уве­дом­лений с теми, которые уже отправ­лены в телегу. Ес­ли есть новый, отправ­ляем уве­дом­ление. До­бав­ляем ID в спи­сок отправ­ленных и сох­раня­ем в файл.

Соз­дай бота, который будет нашим информа­тором. Затем соз­дай файл passwork-notify. py .

Им­порты:

import json import sys import asyncio from datetime import datetime from passwork_client import PassworkClient from telegram import Bot

Блок кон­стант для работы с Пас­свор­ком и ботом телеги:

ACCESS_TOKEN = " .. . " REFRESH_TOKEN = " .. . " MASTER_KEY = " .. . " HOST = " https:// ruxakep. passwork-demo. space/ " TELEGRAM_TOKEN = " .. . " TELEGRAM_CHAT_ID = " .. . " KNOWN_IDS_FILE = " known_notification_ids. json "

Соз­дай кли­ентов:

passwork = PassworkClient ( HOST ) passwork . set_tokens ( ACCESS_TOKEN , REFRESH_TOKEN ) passwork . set_master_key ( MASTER_KEY ) bot = Bot ( token = TELEGRAM_TOKEN )

Те­бе пот­ребу­ется нес­коль­ко сер­висных фун­кций, что­бы код выг­лядел кра­сиво и был под­держи­ваемым:

# Загрузка JSON с уже известными ID уведомлений def load_known_ids () : try : with open ( KNOWN_IDS_FILE , encoding = " utf-8 " ) as f : return set ( json . load ( f ) ) except ( FileNotFoundError , json . JSONDecodeError ) : return set ( ) # Сохранение обновленного списка с уведомлениями def save_known_ids ( ids_set ) : with open ( KNOWN_IDS_FILE , " w " , encoding = " utf-8 " ) as f : json . dump ( list ( ids_set ) , f , ensure_ascii = False ) # Сервисная функция отправки сообщений async def send_notification ( chat_id , message ) : await bot . send_message ( chat_id = chat_id , text = message )

Но все осталь­ное, как пач­ку спа­гет­ти, закинул в одну фун­кцию:

async def main () : known = load_known_ids ( ) updated = known . copy ( ) try : # Здесь будет магия except Exception as e : print ( f " Ошибка: { e } " , file = sys . stderr ) sys . exit ( 1 )

Ког­да кар­кас фун­кции готов, накинь мяса в виде вызова метода call :

raw = passwork . call ( " GET " , " / api/ v1/ notifications " ) if not raw or " items " not in raw : print ( " Нет items в ответе " , file = sys . stderr ) return

Ес­ли ите­мов нет, выходим из фун­кции и завер­шаем работу скрип­та. Если ите­мы есть, запус­каем скуч­ный цикл. Задача цик­ла — отсе­ить уве­дом­ления уже прос­мотрен­ные и отправ­ленные в бот. Осталь­ные шлем, добав­ляем в спи­сок отправ­ленных и сох­раня­ем в файл:

sent = 0 for item in raw [ " items " ] : nid = item . get ( " id " ) if not nid or nid in known : continue # Избавься от этого if, if тебе нужны все уведомления if item . get ( " isViewed " , False ) : updated . add ( nid ) continue # Формируем простое сообщение text = item . get ( " text " , " — " ) placeholders = item . get ( " placeholders " , {} ) for k , v in placeholders . items () : text = text . replace ( f " { { { k } } } " , str ( v ) ) actor = item . get ( " creator " , {}) . get ( " fullName " , " — " ) event = item . get ( " activityLogEvent " , " — " ) ts = item . get ( " createdAt " ) time_str = "" if not ts else f " ( { datetime . fromtimestamp ( ts ) . strftime ( ' %Y-%m-%d %H : % M : % S ' ) } ) " message = f " Новое уведомление \ n ID: { nid } \ n Событие: { event } \ n От: { actor } \ n Текст: { text } { time_str } " # Вызов новой функции await send_notification ( TELEGRAM_CHAT_ID , message ) sent += 1 updated . add ( nid ) # Чтобы работа скрипта не была совсем скучной if sent > 0 : print ( f " Отправлено { sent } новых уведомлений " ) save_known_ids ( updated ) else : print ( " Новых непрочитанных уведомлений нет " )

Про­пиши скрипт в cron, уста­нови адек­ватный тай­минг для запус­ка и радуй­ся пол­ному кон­тро­лю над Пас­свор­ком!

Не инте­ресу­ют все уве­дом­ления, а толь­ко изме­нения? Пас­сворк регис­три­рует всю исто­рию изме­нений паролей. В скрип­тах, можешь получить информа­цию о кон­крет­ном изме­нении легитим­ным методом кли­ента:

snapshot = passwork . get_snapshot ( ITEM_ID , SNAPSHOT_ID )

Но проб­лема в том, что тебе нуж­но знать кон­крет­ный иден­тифика­тор пароля и снэп­шота. Фун­кция удоб­на, что­бы отпра­вить тебе в сооб­щении кон­крет­ное изме­нение, которое было выпол­нено. А вот что­бы получить спи­сок снэп­шотов, при­дет­ся исполь­зовать метод call и покопать­ся в зап­росах с помощью Burp.

По­лучить спи­сок снэп­шотов по паролю, можешь через эндпо­инт / api/ v1/ items/< ITEM_ID>/ snapshots .

Ите­мы получишь из / api/ v1/ items?vaultId=< VAULT_ID> . Цепоч­ка поч­ти зам­кну­лась. Оста­лось получить спи­сок сей­фов и цик­лом обой­ти их.

Для получе­ния спис­ка сей­фов, исполь­зуй эндпо­инт с такими парамет­рами:

/ api/ v1/ vaults? includeAccessInfo=true& includeFoldersCount=true& includeIsPrivate=true& includePermissions=true

Этот зап­рос я вытащил из Burp. Он удо­бен: не нуж­но переби­рать типы сей­фов, если твоя задача это­го не тре­бует.

Ито­говый цикл выг­лядит при­мер­но так:

# ... прочий код .. . vaults_raw = passwork . call ( " GET " , " / api/ v1/ vaults " , payload = { " includeAccessInfo " : " true " , " includeFoldersCount " : " true " , " includeIsPrivate " : " true " , " includePermissions " : " true " } ) vaults = vaults_raw . get ( " items " , [] ) if isinstance ( vaults_raw , dict ) else vaults_raw for vault in vaults : vault_id = vault . get ( " id " ) items_raw = passwork . call ( " GET " , f " / api/ v1/ items " , payload = { " vaultId " : vault_id } ) items = items_raw . get ( " items " , [] ) if isinstance ( items_raw , dict ) else items_raw for item in items : snaps_raw = passwork . call ( " GET " , f " / api/ v1/ items/ { item_id } / snapshots " ) # ... код обработки снапшотов .. .

По ана­логии с пре­дыду­щим при­мером ты лег­ко допишешь код что­бы всег­да знать о появ­лении новых снэп­шотов.

CLI

Каж­дый раз писать скрипт, что­бы про­тес­тировать тот или иной метод API, неудоб­но. Для этих целей есть ути­лита passwork-cli . Она пред­назна­чена для задач DevOps при авто­мати­зации CI/CD. Но и для зна­комс­тва со струк­турой API под­ходит хорошо.

Ког­да ты ста­вил пакет passwork-python , CLI тоже уста­нови­лась. Но в докумен­тации Пас­свор­ка пред­лага­ют ста­вить из репози­тория Git Verse:

pip install git+ssh:/ / git@gitverse. ru: 2222/ passwork- ru/ passwork- python. git

Или через HTTPS:

pip install git+https:/ / gitverse. ru/ passwork- ru/ passwork- python. git

info В Windows, не забудь про­писать путь к passwork-cli . Путь к тул­зе узна­ешь коман­дой: pip show passwork-python .

Ско­рее все­го, в PyPL и в Git Verse вер­сии выкаты­вают­ся одновре­мен­но. Я раз­ницы не заметил и каких‑то сооб­щений по это­му поводу не нашел.

Эк­спор­тируй в перемен­ные хост и токены. Это нуж­но, что­бы ты не вво­дил каж­дый раз их при запус­ке passwork-cli :

export PASSWORK_HOST = "https:// ruxakep. passwork-demo. space/ " export PASSWORK_TOKEN = "... " export PASSWORK_MASTER_KEY = "... "

В Windows:

$ env : PASSWORK_HOST = "https:// ruxakep. passwork-demo. space/ " $ env : PASSWORK_TOKEN = "... " $ env : PASSWORK_MASTER_KEY = "... "

Ес­ли не нра­вит­ся хра­нение дан­ных в окру­жении или у тебя спе­цифи­чес­кая авто­мати­зация, ука­зывай зна­чения при запус­ке:

passwork- cli api --host < HOST> --token < TOKEN> --refresh-token < REFRESH_ TOKEN> --master-key < MASTER_ KEY> ...другие параметры...

Най­ди в исходни­ках мар­шрут вро­де / api/ v1/ users . Для кли­ента исполь­зуй мар­шрут без / api/ :

passwork- cli api --method GET --endpoint "v1/ users"

Иног­да нуж­но добавить парамет­ры. Исполь­зуй опцию --params и опи­сание парамет­ров в JSON. Нап­ример, мож­но получить все пароли для опре­делен­ного вида сей­фов:

passwork- cli api --method GET --endpoint "v1/ items/ search" --params '{ "vaultIds":[ "69aa963c1195f2c8420a4b52"]} '

Кро­ме режима api , у passwork-cli есть еще режимы: get , update и exec . Пос­ледний — режим работы наибо­лее инте­рес­ный. В нем Пас­сворк при­нима­ет иден­тифика­тор пароля (или нес­коль­ко иден­тифика­торов через запятую) и коман­ду для запус­ка в сис­теме. Сна­чала тул­за вытащит ука­зан­ные пароли и выг­рузит их в окру­жение, а затем запус­тит коман­ду.

Рас­паковать пароли и вывес­ти перемен­ные окру­жения:

passwork- cli exec --password-id "... " printenv

В окру­жении, перемен­ные будут называть­ся так, как пароль называ­ется в Пас­свор­ке. Если пароль наз­ван SECRET_LOGIN_ADMIN_DATABASE , пос­ле работы тул­зы в окру­жении появит­ся перемен­ная SECRET_LOGIN_ADMIN_DATABASE . В зна­чение перемен­ной помеща­ется пароль! В режиме exec Пас­сворк не уви­дит дру­гих зна­чений, кро­ме наз­вания и зна­чения поля password .

По­лучить нес­коль­ко перемен­ных под­ряд можешь не толь­ко перечис­лив их, но и ука­зав --folder или --tag . Дирек­тории и теги тоже мож­но перечис­лять через запятую.

Сокращаем поверхность атаки

Что­бы поп­ракти­ковать­ся, давай уста­новим Broken Crystals. Это спе­циали­зиро­ван­ное уяз­вимое веб‑при­ложе­ние для обу­чения и про­вер­ки инс­тру­мен­тов пен­теста. Нам инте­рес­на уяз­вимость Local File Inclusion.

Ус­танов­ка и запуск:

git clone https:/ / github. com/ NeuraLegion/ brokencrystals docker compose --file = compose. local. yml up -d

Ха­кер без проб­лем может получить сек­реты из . env . Веб‑при­ложе­ние уяз­вимо к Local File Inclusion по эндпо­инту http:// localhost: 3000/ api/ file/ raw?path= .

Поп­робуй такой зап­рос:

curl. exe "http:// localhost: 3000/ api/ file/ raw?path=. env"

В ответ при­летит файл с кучей дан­ных. Нап­ример: DATABASE_PASSWORD , JWT_SECRET_KEY , KEYCLOAK_ADMIN_CLIENT_SECRET , KEYCLOAK_PUBLIC_CLIENT_SECRET и так далее. Непоря­док! С такими дан­ными хакер име­ет прак­тичес­ки пол­ный кон­троль.

По­высить секь­юрность мож­но раз­ными спо­соба­ми, но мы будем делать это в рам­ках Пас­свор­ка. В качес­тве при­мера будет база дан­ных, осталь­ные сек­реты можешь спря­тать по ана­логии. Сек­ция базы в кон­фиге выг­лядит так:

services : db : image : ' postgres: 17-alpine' restart : always healthcheck : interval : 10s retries : 10 test : [ ' CMD-SHELL' , ' pg_isready -d $${ POSTGRES_DB} -U $${ POSTGRES_USER} ' ] timeout : 45s environment : POSTGRES_DB : ${ DATABASE_SCHEMA} POSTGRES_USER : ${ DATABASE_USER} POSTGRES_PASSWORD : ${ DATABASE_PASSWORD} ports : - ' 5432: 5432' volumes : - ' ./ pg. sql:/ docker-entrypoint-initdb. d/ pg. sql'

От­редак­тируй файл . env , уда­ли из него DATABASE_SCHEMA , DATABASE_USER и DATABASE_PASSWORD . Эти дан­ные перене­си в Пас­сворк. Соз­дай сейф. В сей­фе соз­дай пап­ку, нап­ример, bc . В пап­ке соз­дай три сек­рета. В наз­вание помес­ти имя перемен­ной, зна­чение помес­ти в пароль.

Убе­дись, что дан­ные для под­клю­чения к API Пас­сворк есть в перемен­ных окру­жения, потом выпол­ни:

passwork- cli exec --folder-id "69adfb16a7750e0b940be8f4" sh -c 'docker compose -f compose. local. yml up -d'

Пос­ле запус­ка, убе­дись, что кон­тей­нер с базой под­нялся:

docker inspect --format = '{{. State. Health. Status}} ' brokencrystals- db- 1

Про­верь, что база дан­ных дос­тупна:

psql -h localhost -U bc -d bc -c "SELECT 1; "

Выводы

Пас­сворк — это один из инс­тру­мен­тов, при помощи которых ты можешь повысить не толь­ко безопас­ность, но и ком­форт. Пароли надеж­но защище­ны и мак­сималь­но уда­лены от ата­кующе­го. А широкие воз­можнос­ти API поз­воля­ют бес­конеч­но совер­шенс­тво­вать свои инс­тру­мен­ты управле­ния.

В статье мы сде­лали все­го лишь опо­веще­ния, но нич­то не меша­ет сде­лать пол­ноцен­ную панель управле­ния, через которую в один клик мож­но будет поменять все пароли, пре­дос­тавить или заб­рать дос­туп.

Еще ты можешь при­нуди­тель­но поменять пароли тем, у кого они слиш­ком сла­бые для его уров­ня дос­тупа. Пос­мотри инте­рес­ный эндпо­инт / api/ v1/ items/ security-analysis . К нему нуж­но два обра­щения: пер­вым запус­каешь про­вер­ку, через вре­мя этим же зап­росом уви­дишь у кого сла­бые пароли. Все что тебе нуж­но, в зависи­мос­ти от ско­рин­га запус­кать регене­рацию пароля.

На­деюсь матери­ал был полез­ным для тебя и ты обре­тешь еще один кру­той инс­тру­мент для сво­ей ком­пании.

