Содержание статьи
- Торвальдс высказался об использовании ИИ
- Вымогатели атаковали Coca-Cola
- Взлом Suno и утечка данных
- Развитие прошивки Flipper Zero
- Агенты OpenAI взломали Hugging Face
- Санкции против VK и Max
- Кошелек Tangem атаковали с помощью лазера
- «Придуманные» ИИ домены
- Linux-уязвимость Bad Epoll
- Хакера отследили через GDID Windows
Торвальдс высказался об использовании ИИ
Создатель Linux Линус Торвальдс (Linus Torvalds) заявил, что разработчикам, которые выступают категорически против использования ИИ, придется смириться, уйти или создать собственный форк ядра. По его словам, Linux не станет очередным «анти‑ИИ‑проектом», а решения будут приниматься исходя из технических критериев, а не из страха перед новыми инструментами.
Поводом для этого заявления послужила дискуссия в списке рассылки для разработчиков ядра. В частности, участники обсуждали Sashiko — агентную ИИ‑систему для ревью кода Linux. Создатели Sashiko заявляют, что тестировали систему на старых версиях ядра и она обнаружила 53,6% багов, которые позднее исправили. Однако Sashiko может генерировать и ложные отчеты об уязвимостях, и доля таких составляет около 20%.
Противники подобных инструментов опасаются, что автоматизированные отчеты создадут огромную нагрузку на мейнтейнеров и могут спровоцировать их выгорание. В обсуждении даже процитировали недавнее заявление организации Software Freedom Conservancy, в котором опенсорсное сообщество призывали поддерживать разработчиков, полностью отвергающих генеративный ИИ.
Однако Торвальдс занял жесткую позицию. Создатель Linux написал:
Это как раз тот случай, когда я готов совершенно однозначно настаивать на своем, как главный мейнтейнер. Linux не относится к анти‑ИИ‑проектам. Если у кого‑то с этим проблемы, он может поступить в духе open source и сделать форк. Или просто уйти.
Торвальдс подчеркнул, что никого не заставляют применять LLM, однако запрещать другим использовать такие инструменты тоже не получится:
Мы не принуждаем никого использовать [LLM-инструменты]. Но я буду решительно игнорировать людей, которые пытаются запретить их использование остальным.
По мнению Торвальдса, ИИ следует воспринимать как обычный рабочий инструмент:
ИИ — такой же инструмент, как и другие, которыми мы пользуемся. И совершенно очевидно, что он полезен. Возможно, еще год назад это было не так очевидно, но сегодня этот вопрос уже закрыт. Тот, кто сомневается, явно просто не пользовался ИИ сам.
При этом Торвальдс признает, что ИИ действительно может создавать дополнительную нагрузку на мейнтейнеров и регулярно находит «неприятные и постыдные баги». Однако он пишет, что игнорировать новую технологию просто бессмысленно.
Решение заключается не в том, чтобы засунуть голову в песок и во весь голос петь: «Ла‑ла‑ла, я ничего не слышу», как, похоже, делают некоторые. Нужно добиться того, чтобы LLM-инструменты помогали мейнтейнерам, а не вредили им.
Нынешняя позиция заметно отличается от слов Торвальдса, сказанных в октябре 2024 года. Тогда он называл 90% происходящего вокруг ИИ маркетинговым хайпом и заявлял, что намерен попросту игнорировать эту тему. Однако в январе 2026 года он уже экспериментировал с вайбкодингом и рассказывал, что написал на Python инструмент для генерации цифровых аудиоэффектов с помощью Google Antigravity.
Теперь Торвальдс подчеркивает, что не считает нынешние ИИ‑системы идеальными, но напоминает, что люди тоже далеки от совершенства:
ИИ не идеален. Но, черт возьми, любой, кто указывает на проблемы ИИ, должен одновременно посмотреть в зеркало и указать на самого себя. Потому что естественный интеллект тоже хорош далеко не всегда.
По словам Торвальдса, Linux остается в первую очередь технологическим проектом. Социальная сторона open source важна, но это побочный эффект, а не главная цель.
В сообществе разработчиков ядра мы занимаемся open source потому, что это позволяет создавать лучшие технологии, а не по религиозным убеждениям. Поэтому мы принимаем решения прежде всего исходя из технических критериев, а не из страха перед новыми инструментами.
16% пользователей macOS сталкивались с киберугрозами
- Аналитики «Лаборатории Касперского» подсчитали, что за последний год с киберугрозами (от фишинга до мошеннических схем) сталкивались 16% пользователей macOS против 13% пользователей Windows. Фишинговые атаки затронули 12% и 9% опрошенных соответственно.
- Кроме того, владельцы устройств под управлением macOS чаще сообщали о нарушении конфиденциальности — 11% против 8%, а также о краже личных данных — 12% против 7%.
- При этом защитные решения используют только 35% пользователей macOS и 42% пользователей Windows.
- Эксперты отмечают, что подозрительных писем и ссылок избегает 51% владельцев устройств Apple против 62% пользователей Windows.
Вымогатели атаковали Coca-Cola
Вымогательская атака на молочный бренд Fairlife, принадлежащий Coca-Cola, привела к остановке производства на всех четырех предприятиях компании в США. Позже ответственность за этот взлом взяла на себя вымогательская группировка Anubis, заявившая о шифровании инфраструктуры Nutanix и краже около 1 Тбайт данных. В Coca-Cola не стали вести переговоры с вымогателями, и после истечения срока ультиматума хакеры выложили похищенные файлы в открытый доступ.
Об инциденте стало известно в середине июля 2026 года, когда представители Coca-Cola уведомили Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о произошедшей атаке, как этого требует закон. В документе сообщалось, что злоумышленники смогли получить доступ к части инфраструктуры Fairlife, включая системы, связанные с производством, поэтому работу американских заводов пришлось временно остановить, хотя предприятия в Канаде продолжили работать в обычном режиме.
После обнаружения взлома специалисты Coca-Cola привлекли к расследованию инцидента внешних ИБ‑экспертов и консультантов, а также передали информацию об атаке в правоохранительные органы. В компании подчеркивали, что атака не повлияла на качество и безопасность продукции, однако не раскрывали, добрались ли хакеры до систем, которые непосредственно управляют заводским оборудованием.
Через несколько дней информация о компрометации Fairlife появилась на сайте хакгруппы Anubis. Участники группировки утверждали, что проникли в сеть примерно за неделю до публичного раскрытия инцидента, полностью зашифровали системы Nutanix и похитили около 1 Тбайт конфиденциальных файлов.
Вымогатели потребовали, чтобы представители Coca-Cola начали переговоры до конца недели, а в противном случае обещали выложить украденные данные в открытый доступ. По словам хакеров, компания проигнорировала все оставленные в сети инструкции и даже не попыталась связаться с ними.
Изначально в Coca-Cola отказывались подтверждать заявления Anubis и не обсуждали со СМИ возможную кражу информации. Но позже представители компании все же признали, что атакующие действительно получили доступ к системам Fairlife и похитили данные. Однако в компании по‑прежнему не сообщают, какая именно информация была скомпрометирована и сколько файлов в итоге могло попасть в руки вымогателей.
Срок ультиматума, установленного вымогателями, истек 27 июля 2026 года. Так как Coca-Cola не начала переговоры с группировкой и не выплатила выкуп, участники Anubis опубликовали похищенные файлы на своем сайте в даркнете.
К этому моменту производство на четырех предприятиях Fairlife удалось восстановить практически полностью, а накопленные запасы продукции помогли избежать заметного дефицита в магазинах. В руководстве Coca-Cola заявили, что инцидент не окажет существенного влияния на финансовое положение и результаты работы компании.
13,8% публикаций в соцсетях написаны ИИ
- В компании Pangram проанализировали 1 002 627 публикаций в LinkedIn, Reddit, X, Medium и Substack. Оказалось, что среди материалов объемом более 250 слов примерно четверть (25,72%) сгенерирована ИИ.
- В среднем доля ИИ‑контента среди всех изученных публикаций составила 13,8%. При этом на 4 из 5 изученных платформ длинные тексты генерировались с помощью ИИ чаще, чем короткие.
- Больше всего ИИ‑текстов нашли в LinkedIn: более 40% длинных постов на платформе написаны не людьми. Хотя LinkedIn составил около трети выборки, на него пришлось 62% всего выявленного ИИ‑контента.
- Почти половина статей в X тоже содержит следы генерации: 23,9% материалов были полностью написаны ИИ, еще 22,9% представляли собой смесь человеческого и машинного текста. Полностью авторскими были признаны 53,2% статей.
- На Reddit доля ИИ‑контента оказалась низкой — 4,4%.
- Также выяснилось, что 98,1% ответов в соцсети пишут люди, тогда как среди отдельных публикаций доля ИИ‑текстов достигала 11,6%.
Хакер #326. Router from Hell
Взлом Suno и утечка данных
В результате взлома основанного на ИИ генератора музыки Suno были похищены данные 55,3 миллиона аккаунтов, включая email-адреса, телефонные номера и платежную информацию. Кроме того, украденный исходный код пролил свет на то, откуда компания черпала обучающие данные: разработчики массово выкачивали музыку, тексты песен и подкасты с YouTube Music, Deezer, Genius и ряда других платформ.
Сам взлом произошел еще в ноябре 2025 года, однако известно о нем стало только сейчас. Хакер под ником ellie.191 передал журналистам издания 404 Media исходный код Suno, датированный 2023–2024 годами, внутренние документы и пользовательские данные. По словам злоумышленника, он сумел проникнуть в инфраструктуру сервиса, так как один из сотрудников Suno ранее был скомпрометирован во время атаки червя Shai-Hulud.
В ответ на публикацию 404 Media представители Suno заявили, что этот инцидент затронул в основном устаревший код, который больше не используется, а персональные данные пользователей не пострадали. Однако вскоре специалисты Have I Been Pwned (HIBP) проанализировали дамп и обнаружили в нем 55,3 миллиона уникальных email-адресов.
Кроме того, по словам исследователей, дамп содержит телефонные номера пользователей, если те использовали их для регистрации вместо email, а также десятки тысяч записей из платежной системы Stripe. В этих записях фигурируют имена клиентов, домашние адреса, суммы покупок и частичные данные банковских карт (тип, срок действия и последние четыре цифры номера). То есть результаты анализа HIBP прямо противоречат первоначальным заявлениям компании о том, что пользовательская информация не пострадала.
Также похищенные данные раскрыли масштабы сбора материалов для обучения моделей Suno. К примеру, в одном из файлов содержится информация о том, что Suno загрузила 2 013 545 музыкальных клипов с YouTube Music. Другой документ перечисляет более 113 879 ч аудио с этой платформы, 152 162 ч из набора ytm_tagged, 62 117 ч из библиотеки Pond5, 19 514 ч из International Music Score Library Project (IMSLP), 17 615 ч материалов Genius и 12 287 ч музыки из Deezer.
Помимо этого, в списке фигурируют Jamendo, Freesound и MuseScore. Таким образом, в общей сложности речь об аудиозаписях продолжительностью в несколько десятилетий.
Утечка показала, что отдельные скрипты компании прицельно искали на YouTube акапельные версии песен, чтобы выделять из них вокал. Для массового скачивания разработчики, судя по всему, использовали прокси‑инфраструктуру Bright Data.
Кроме того, через сервис Podcast Index разработчики Suno отобрали 420 тысяч подкастов, у которых насчитывалось не менее пяти получасовых выпусков, и планировали скачать около миллиона часов записей.
Как отмечали журналисты, утечка подтвердила одно из главных обвинений, которые Американская ассоциация звукозаписывающих компаний (RIAA) выдвигает против Suno: представители музыкальной индустрии утверждают, что в Suno напрямую копировали треки с YouTube, обходя механизмы защиты.
В ответ на эти обвинения представители Suno признавали, что обучали свои модели на музыке, взятой из открытых источников в интернете. Однако разработчики настаивают, что обучение ИИ на защищенных авторским правом произведениях подпадает под fair use — норму американского права, которая в определенных случаях позволяет использовать чужие материалы без согласия правообладателя.
Рошал о добровольной оплате WinRAR
Разработчик формата RAR (Roshal ARchive) и WinRAR Евгений Рошал в интервью рассказал РБК о модели добровольной оплаты архиватора.
По его словам, в 1990-х годах модель shareware была обычным явлением среди независимых разработчиков, тогда пользователю часто предлагали заплатить не ради разблокировки программы, а для поддержки проекта:
Суть сводилась к тому, что пользователь приобретал программу не по принуждению, а из желания поддержать ее дальнейшую разработку. Новизны в таком подходе на тот момент не было.
Рошал говорит, что в конечном счете конкуренция с другими бесплатными архиваторами привела к появлению знаменитого «вечного триала»:
В такой ситуации приходится соблюдать баланс между необходимостью получения дохода и удержанием доли рынка.
Развитие прошивки Flipper Zero
Команда Flipper Devices отреагировала на критику сообщества и пересмотрела планы по поддержке Flipper Zero. Разработчики сообщили, что выделили ресурсы на сопровождение официальной прошивки, а также продолжат рассматривать патчи и предложения от сообщества. Однако теперь все запросы будут проходить через GitHub Discussions, а правила для пул‑реквестов станут строже.
В блоге компании Павел Жовнер пояснил, что авторы проекта не ожидали настолько бурной реакции на новости о сокращении разработки прошивки. Многие пользователи решили, что Flipper Devices сворачивает всю связанную с Flipper Zero разработку ради новых устройств.
По словам Жовнера, такое решение действительно обсуждалось после выхода стабильной прошивки 1.0 в 2024 году, так как доступный прошивке объем флеш‑памяти составляет всего 700 Кбайт и разработчики быстро уперлись в этот лимит. Проблему решили с помощью динамической загрузки приложений с карты microSD (часть функций, включая основные, вынесли из прошивки в отдельные приложения).
Параллельно с этим команда стабилизировала API и SDK, чтобы разработчикам не приходилось пересобирать приложения после каждого изменения интерфейсов. После этого разработчики сочли основную работу завершенной и собирались ограничиться поддержкой инфраструктуры и исправлением критических багов, сосредоточившись на новых устройствах.
Теперь это решение пересмотрели. Все запросы на новые функции перенесут в GitHub Discussions, где пользователи смогут голосовать за наиболее важные предложения. Разработчики обещают раз в неделю просматривать самые популярные темы и брать в работу запросы, получившие больше всего голосов.
При этом предложение должно описывать конкретную и реалистичную функцию. Общие вопросы, обсуждения и обращения за помощью по‑прежнему следует размещать в Discord, на Reddit и в социальных сетях.
Изменятся и правила приема пул‑реквестов. Особенно тщательно обещают проверять код, сгенерированный ИИ и затрагивающий низкоуровневые библиотеки, а также правки интерфейса, которые требуют обновления документации.
Кроме того, авторы проекта опубликуют интеграционные тесты, которыми пользуются тестировщики Flipper Devices. Запускать их придется для каждого изменения кода прошивки. Часть регрессионных проверок разработчики планируют проводить вместе с сообществом, чтобы новые патчи не ломали уже работающие функции. Правила приема пул‑реквестов для Apps Catalog останутся прежними.
В сообщении подчеркивается, что команда проекта остается небольшой и все так же занята созданием новых устройств, поэтому прежнего общения в чатах и на созвонах можно не ждать. Взаимодействие с разработчиками полностью переводится в асинхронный формат.
Также во Flipper Devices напомнили, что с момента проведения Kickstarter-кампании в 2020 году были выполнены все обещания, данные тогда пользователям: всем отправили оплаченные устройства, реализовали заявленные функции и построили вокруг Flipper Zero платформу с API, SDK, приложениями, скриптами и альтернативными прошивками. По словам авторов, именно активность сообщества, сложившегося вокруг проекта, заставила их пересмотреть дальнейшие планы.
2308 уязвимостей нашли в ядре Linux за полгода
- Как сообщил Грег Кроа‑Хартман (Greg Kroah-Hartman), за первые 6 месяцев 2026 года уязвимостям в ядре Linux присвоили 2308 отдельных идентификаторов CVE. В итоге Linux вышел на первое место по этому показателю среди других вендоров.
- По словам Кроа‑Хартмана, следом идут Google с 1752 CVE, Microsoft с 843, Oracle с 445, Adobe с 395 и Apple с 284.
- Однако это сравнение нельзя считать полностью объективным: в Linux регистрируют все потенциальные уязвимости независимо от степени их опасности, тогда как многие компании оформляют CVE только для части обнаруженных проблем (как правило, для наиболее опасных).
Агенты OpenAI взломали Hugging Face
Экспериментальные ИИ‑агенты компании OpenAI нашли 0-day-уязвимости в тестовой инфраструктуре, выбрались в открытый интернет и несколько дней атаковали платформу Hugging Face. Модели пытались обмануть бенчмарк ExploitGym и найти на платформе ответы для него. При этом сотрудники OpenAI заметили, что потеряли контроль над агентами, только спустя неделю.
Сначала об атаке сообщили представители Hugging Face. Они заявили, что неизвестная система автономных агентов выполнила более 17 тысяч операций, распределяя задачи между временными песочницами, а точкой входа для злоумышленников послужил вредоносный датасет, загруженный на платформу. По словам разработчиков, атакующие эксплуатировали два бага в пайплайне обработки датасетов, добились выполнения кода на одном из воркеров, похитили учетные данные облачной инфраструктуры и проникли во внутренние кластеры.
Позже в OpenAI признали, что за этим инцидентом стояли GPT-5.6 Sol и еще одна «более мощная модель», пока недоступная публично. Оказалось, что атака на Hugging Face произошла во время внутреннего тестирования моделей. Перед ИИ поставили задачу искать сложные цепочки эксплуатации в рамках ExploitGym — бенчмарка, который проверяет, насколько хорошо модели умеют находить и использовать уязвимости.
Чтобы проверить реальные возможности моделей, специалисты OpenAI намеренно ослабили ограничения на опасные ИБ‑запросы, а также отключили часть защитных механизмов, которые обычно блокируют высокорисковую активность. Сам тест проходил в изолированной среде, и единственным каналом для установки пакетов служил self-hosted-инстанс JFrog Artifactory, который работал как внутренний прокси и кеш для реестров.
Как заявили специалисты JFrog, агенты самостоятельно обнаружили в Artifactory несколько 0-day-уязвимостей и объединили их в цепочку. В итоге модели смогли сбежать из песочницы, повысили свои привилегии и перемещались по исследовательской сети до тех пор, пока не обнаружили машину с выходом в интернет.
Получив доступ к сети, модели предположили, что на Hugging Face могут храниться датасеты, модели или решения для бенчмарка ExploitGym. Как рассказали представители OpenAI, агенты использовали похищенные учетные данные, дополнительные 0-day и другие техники, чтобы получить возможность удаленного выполнения кода в инфраструктуре Hugging Face. В итоге ИИ получил нужные ответы напрямую из продакшен базы данных платформы. В компании писали:
Все свидетельствует о том, что модели целиком сосредоточились на поиске решения для ExploitGym и пошли на крайние меры ради достижения довольно узкой тестовой цели.
Баги в Artifactory исправили в версии 7.161.15 Self-Managed, которая вышла 27 июля. Облачные инстансы JFrog уже защищены, а владельцам self-hosted-серверов рекомендуют обновиться как можно скорее. Разработчики уточняют, что несколько уязвимостей можно объединить в критическую цепочку при включенном анонимном доступе, который по умолчанию отключен. При этом ни в JFrog, ни в OpenAI не раскрывают, какие именно баги использовали агенты и как выглядела цепочка эксплуатации.
Интересно, что, по информации Reuters, первые попытки агентов покинуть песочницу начались примерно 9 июля, а атака на Hugging Face длилась с 11 по 13 июля. Специалисты платформы остановили ее самостоятельно, опубликовали отчет 16 июля и уведомили о произошедшем ФБР.
Однако, по данным агентства, инженеры OpenAI заметили атаку и связали инцидент со своими моделями только после публикации отчета Hugging Face. Так, следы побега агента обнаружили во внутренних логах 18–19 июля, а первый прямой контакт между организациями состоялся примерно 20 июля.
При этом собственные источники Reuters утверждают, что тревожные сигналы возникали и раньше. К примеру, во время одного из тестов агент якобы оставил заметки для своих будущих версий, где подробно описал способы обхода внутренних ограничений OpenAI. Впрочем, журналистам не удалось подтвердить, что это был тот же агент, который атаковал Hugging Face.
Представители OpenAI называют случившееся беспрецедентным и обещают усилить изоляцию тестовой инфраструктуры, мониторинг и контроль доступа.
В Hugging Face заявили, что не обнаружили признаков изменения публичных моделей, датасетов, Spaces или компрометации цепочки поставок. Однако расследование продолжается, и пока неясно, затронула ли эта атака данные клиентов и партнеров платформы.
Этот инцидент, возможно первый в своем роде, подтверждает то, во что мы давно верили: безопасность ИИ не сможет обеспечить одна компания, работающая втайне, — прокомментировал сооснователь и глава Hugging Face Клем Деланг (Clem Delangue). — Решать эту проблему придется открыто и сообща, предоставив ИБ‑специалистам по всему миру широкий доступ к ИИ.
60% объявлений о продаже первоначального доступа связаны с малым и средним бизнесом
- Специалисты «Лаборатории Касперского» изучили сотни объявлений, опубликованных в даркнете с января по апрель 2026 года. Оказалось, что в начале года 40% предложений касались доступа к инфраструктуре малого бизнеса, еще 20% — средних компаний.
- По сравнению с 2025 годом число объявлений, связанных с компаниями Ближнего Востока, выросло на 53%, Африки — на 40%, а Латинской Америки — на 17%.
- Для европейских организаций количество предложений сократилось на 34%, а для Азиатско‑Тихоокеанского региона — на 4%. Число публикаций без указания региона уменьшилось на 56%. По словам исследователей, это может свидетельствовать о более точечном характере продаж.
- К малому бизнесу исследователи отнесли компании с годовой выручкой до 50 миллионов долларов США, а к среднему — организации с выручкой от 50 миллионов до 1 миллиарда долларов США. При этом в части объявлений хакеры не указывали выручку компаний, из‑за чего было невозможно определить размер организации.
- Отдельно в отчете отмечается, что доля атак через доверительные отношения увеличилась с 12,7% в 2024 году до 15,5% в 2025 году. В таких атаках хакеры могут использовать небольшую компанию как промежуточное звено для доступа к инфраструктуре более крупного партнера.
Санкции против VK и Max
В июле 2026 года Евросоюз впервые ввел прямые санкции против VK и ООО «Коммуникационная платформа», стоящего за разработкой мессенджера Max. Через несколько дней после этого приложения холдинга исчезли из магазина Google Play.
Это первые прямые санкции ЕС в отношении VK, хотя с 2022 года персональные ограничения ЕС, США и Великобритании действуют против главы холдинга Владимира Кириенко.
Новый пакет санкций вступил в силу 13 июля 2026 года. Под ограничения попали одиннадцать человек и пять компаний, включая VK, ООО «Коммуникационная платформа», которое разрабатывает и эксплуатирует Max, «Цитадель», VAS Experts и «Норси‑Транс». Также в санкционный список внесли и генерального директора «Коммуникационной платформы» Елену Багудину.
Авторы документа заявили, что требования к мессенджеру сформировала ФСБ, а само приложение способно собирать сведения об установленных на устройстве программах, адресной книге и местоположении пользователей, отслеживать использование VPN и самостоятельно устанавливать обновления. Также отмечалось, что Max интегрирован с «Госуслугами» и должен предустанавливаться на все продаваемые в России смартфоны и планшеты.
Кроме того, в Совете ЕС утверждают, что компания VK передавала российским властям данные пользователей, публиковавших запрещенные материалы. Компанию также обвинили в участии в ограничении доступа к VPN. Кроме того, по мнению европейских властей, блокировки Instagram и Facebook (заблокированы в России, принадлежат компании Meta, чья деятельность признана экстремистской и запрещена на территории РФ), а также Telegram и WhatsApp помогли Max нарастить аудиторию и увеличить долю рынка.
Упомянутые «Цитадель», VAS Experts и «Норси‑Транс» попали под ограничения как разработчики и поставщики оборудования и ПО для СОРМ. В документе сообщалось, что решения компаний встраиваются в сети операторов и позволяют спецслужбам получать доступ к звонкам, сообщениям, email, интернет‑трафику, геолокации, IP-адресам и другим данным пользователей.
В ответ на это представители VK заявили, что ограничения не повлияют на сервисы холдинга:
Санкции ЕС не влияют на работу VK и Max. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме.
Однако уже 16 июля из Google Play пропали Max, «Вконтакте», «Одноклассники», «Дзен», «VK Мессенджер», «VK Звонки», «VK Знакомства», «VK Музыка», «VK Видео», «VK Видео Live» и «VK Клипы». Магазин также перестал отображать для пользователей «Почту Mail», «Облако Mail», «VK Почту», VK WorkSpace, VK Play, «Юлу» и «Марусю». Причины удаления представители Google не раскрыли.
В VK подчеркнули, что уже установленные приложения продолжат работать, получать push-уведомления и обновляться. Новые версии компания предложила устанавливать через сервисные уведомления или альтернативные магазины, включая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.
Параллельно с этим пользователям «Вконтакте» начали рекомендовать переходить с vk.com на vk.ru. В компании писали, что российский домен работает быстрее и стабильнее, а в дальнейшем доступность сервисов будут поддерживать именно в зоне .ru.
Нужно отметить, что проблемы с распространением приложений VK начались еще до введения санкций ЕС. Так, в начале июня 2026 года Apple удалила из App Store мессенджер Max, а в конце месяца убрала из магазина «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыку», «Дзен» и другие сервисы холдинга. Тогда в Apple сослались на необходимость соблюдать санкционные правила, хотя в VK заявляли, что юридических оснований для удаления не было.
Касперская о больших языковых моделях
В интервью президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская усомнилась в практической ценности больших языковых моделей. По ее мнению, для решения прикладных задач зачастую лучше подходят более компактные и специализированные системы, которые дешевле разрабатывать и проще контролировать:
Большие языковые модели поражают воображение гуманитариев, поскольку им кажется чудом, что с машинами теперь можно разговаривать. Но в целом их назначение не очень понятно. Для чего они? Чтобы подделывать студенческие работы? Чтобы автоматически писать тексты, которые трудно читать человеку, потому что глаз соскальзывает?
Для решения конкретных задач существуют конкретные модели или технологии. Они меньше, гораздо дешевле в разработке, имеют гораздо более точечное применение, чем LLM. Поэтому я не уверена, что так уж упираться в большие языковые модели — правильно. Тем более что они очень дорогие.
Кошелек Tangem атаковали с помощью лазера
Исследователи из команды Ledger Donjon продемонстрировали атаку на аппаратные криптокошельки Tangem. Оказалось, что точно направленный лазерный импульс вынуждает чип карты перейти в режим восстановления и принять любой новый пароль, выбранный атакующим. Знать старый пароль или иметь вторую карту из комплекта не требуется.
Специалисты объясняют, что внутри карты Tangem установлен защищенный чип Samsung S3D232A с сертификацией EAL6+. Он хранит приватный ключ и не позволяет извлечь его напрямую. Доступ к средствам владельца такого кошелька защищен двумя факторами: необходимостью физического доступа к карте и паролем.
Обнаруженная проблема связана с механизмом восстановления доступа. Дело в том, что карты‑кошельки Tangem продаются комплектами из нескольких заранее связанных карт. Если владелец забудет пароль, его можно будет сбросить с помощью второй карты из того же комплекта. В ходе этой процедуры прошивка проверяет, находится ли карта в режиме восстановления. Если ответ положительный, команда SetPin позволяет задать новый пароль без запроса старого.
Как выяснилось, лазерный импульс, поданный в нужную область чипа кошелька в точно рассчитанный момент, нарушает выполнение этой проверки. В результате такого вмешательства прошивка принимает карту за находящуюся в режиме восстановления. При этом отключение функции восстановления заранее тоже не помогает.
Подчеркивается, что для реализации такой атаки потребуются физический доступ к кошельку, глубокие знания в области аппаратной безопасности, а также оборудование стоимостью около 250 тысяч долларов США. При этом карту‑кошелек придется разрезать, обнажив чип, то есть скрыть такое вмешательство от владельца устройства явно не получится.
Исследователи заявляют, что успешно воспроизвели эту атаку на всех протестированных картах Tangem и на взлом каждой ушло примерно два часа.
Еще 10 февраля 2026 года представители Ledger Donjon уведомили разработчиков Tangem о найденной проблеме. Однако исправлений можно не ждать, так как карты попросту не поддерживают обновления прошивки. В Tangem заявляют, что это гарантирует неизменность кода и защиту от удаленного вмешательства, однако в данном случае эта особенность мешает устранить баг во всех уже проданных кошельках.
Также в Tangem сообщили, что продемонстрированный исследователями метод требует лабораторного оборудования и практически неприменим в реальных условиях. Дополнительно разработчики подчеркнули, что исследование провела Donjon — внутренняя ИБ‑команда компании Ledger, одного из главных конкурентов Tangem.
В компании отмечают, что по внешнему виду карты невозможно определить ее владельца и сумму, хранящуюся в кошельке. Это означает, что атакующему придется потратить сотни тысяч долларов и повредить устройство, не зная, хранится на нем 50 миллионов или всего 50 долларов. Так как реальных случаев кражи средств с кошельков при помощи лазера пока не зафиксировано, в Tangem считают риск для большинства пользователей практически нулевым.
2% трафика на сайты СМИ и интернет-магазинов создают ИИ-боты
- По данным компании Servicepipe, в июне 2026 года на ИИ‑сервисы и автоматизированных ботов приходилось около 1% трафика российских новостных ресурсов и площадок e-commerce. В общей сложности боты генерировали 2% всех анализируемых запросов.
- Годом ранее доля такого трафика составляла 0,5% для СМИ и 0,3% для интернет‑магазинов. Таким образом, для медиа показатель вырос в 2 раза, а для электронной коммерции — более чем в 3 раза.
- Отмечается, что во время крупных распродаж доля ИИ‑трафика на сайтах интернет‑магазинов достигала 3%, а в дни резонансных событий на новостных ресурсах — 3,5%.
«Придуманные» ИИ домены
Эксперты компании Palo Alto Networks обнаружили новую технику атак, которую назвали Phantom squatting. Ее суть заключается в том, что злоумышленники регистрируют несуществующие домены, которые «придумывают» LLM, а затем размещают на них фишинговые страницы и малварь. В результате пользователь попадает на опасный сайт не через фишинговое письмо или вредоносную рекламу, а через ИИ‑инструмент, которому доверяет.
Чтобы оценить масштаб проблемы, исследователи задали двум неназванным ИИ‑моделям 685 339 вопросов о 913 известных брендах из технологического, финансового, медицинского, государственного и других секторов. В ответ модели предоставили специалистам 2,1 миллиона ссылок, причем системы анализа киберугроз уже считали 13 229 из этих адресов вредоносными. То есть ИИ напрямую рекомендовал пользователям заведомо опасные ресурсы. Еще около 250 тысяч доменов, порожденных галлюцинациями ИИ, были свободны, и зарегистрировать их мог любой желающий.
Исследователи отмечают, что недавно зарегистрированные домены удобны для атак, поскольку еще не успели заработать плохую репутацию. Черным спискам и защитным системам требуется время, чтобы обнаружить вредоносную активность, поэтому к моменту блокировки такого домена пользователь может успеть перейти на сайт по рекомендации ИИ.
Отдельно подчеркивается, что модели не могли почерпнуть странные адреса в обучающих данных и эти домены возникали из‑за языковых паттернов самих LLM. Причем разные модели часто придумывали одинаковые адреса в ответ на один и тот же вопрос, а повышение «креативности» модели лишь увеличивало количество галлюцинаций. Специалисты пишут, что это «структурное свойство архитектуры LLM, которое невозможно исправить».
В одном случае система Palo Alto Networks предсказала, что модели «придумают» домен, похожий на адрес онлайн‑маркетплейса национальной почтовой службы. Обе изученные модели действительно стабильно генерировали этот адрес при любых настройках температуры. Через 23 дня злоумышленники зарегистрировали этот домен и развернули там фишинг‑кит Montana Empire.
Поддельный сайт в режиме реального времени копировал настоящую витрину маркетплейса и похищал данные банковских карт и переводов, а также информацию о документах, удостоверяющих личность. Операторы малвари могли вручную подтверждать одноразовые коды, введенные жертвами, через бота в Telegram. При этом сохранившиеся на сервере файлы и логи свидетельствуют о том, что преступники создавали малварь с помощью ИИ‑ассистента.
В другом случае исследователи заметили «выдуманный» домен почтовой службы за 51 день до его регистрации. Позже на этом домене появился точный клон официального сайта с фальшивой оценкой 4,8 звезды и заявлением о более чем двух миллионах пользователей. Ресурс распространял вредоносное приложение для Android.
Прочие вредоносные домены имитировали банки в ОАЭ и странах Европы, а также сайты для спортивных ставок, ориентированные на пользователей из Бангладеш.
Техника Phantom squatting очень похожа на описанные в 2025 году атаки типа slopsquatting, в рамках которых преступники создают вредоносные пакеты в PyPI или npm, используя названия, «выдуманные» ИИ‑моделями. Именно эта схема применялась злоумышленниками в кампании PhantomRaven, когда малварь скрыли в 126 пакетах npm, которые в итоге установили более 86 тысяч раз.
81 миллион попыток входа за две недели
- В июне 2026 года неизвестные провели масштабную атаку типа password spraying, нацеленную на учетные записи Microsoft 365. За две недели злоумышленники совершили более 81 миллиона попыток аутентификации.
- Для входа использовались действующие пары логинов и паролей, ранее попавшие в различные утечки. Атаки осуществлялись через Azure CLI и механизм OAuth Resource Owner Password Credentials (ROPC).
- Аналитики Huntress предупредили, что хакеры добились компрометации как минимум 78 учетных записей Microsoft в 64 организациях.
- Во многих пострадавших компаниях была включена многофакторная аутентификация (МФА), однако Conditional Access Policy не распространялась на использованный злоумышленниками сценарий. Механизм ROPC передает пароль непосредственно эндпоинту выдачи токена и не поддерживает интерактивный запрос МФА.
- Исследователи сообщили, что в ряде случаев МФА применялась только к отдельным приложениям или группам пользователей, действовала лишь для недоверенных местоположений либо была запущена в режиме наблюдения без реальной блокировки. У некоторых организаций МФА отсутствовала вовсе.
- В Huntress подсчитали, что в среднем на одного клиента Microsoft 365 приходится 1964 неудачные попытки входа в месяц.
Linux-уязвимость Bad Epoll
Опубликованы технические детали и PoC-эксплоит для новой уязвимости Bad Epoll, обнаруженной в ядре Linux. Проблема затрагивает десктопы, серверы и Android-устройства, позволяя непривилегированному локальному процессу повысить права до уровня root.
Уязвимость получила идентификатор CVE-2026-46242 (7,8 балла по шкале CVSS), и ее нашел исследователь из Сеульского национального университета Чон Джэён (Jaeyoung Chung), который сообщил о баге разработчикам через программу bug bounty Google kernelCTF. Также специалист подготовил рабочий эксплоит, который извлекает данные из памяти ядра, перехватывает поток исполнения через косвенный вызов и запускает ROP-цепочку, которая повышает привилегии до уровня root.
Чон объясняет, что баг представляет собой use after free в epoll, возникающий из‑за состояния гонки при параллельном закрытии связанных дескрипторов. Epoll — штатный механизм Linux, который позволяет приложениям отслеживать готовность множества файловых дескрипторов к операциям ввода‑вывода. Его активно используют серверные приложения, браузеры и сетевые сервисы.
Уязвимость возникает, когда один epoll-дескриптор следит за другим и оба закрываются параллельно. Один путь освобождает внутренний объект ядра, пока другой продолжает обращаться к нему, что приводит к use after free и записи в уже освобожденную память.
Отмечается, что эксплуатацию проблемы усложняло крайне узкое «окно» для состояния гонки, которое занимало лишь несколько машинных инструкций. Случайно попасть в него было практически невозможно, однако Чон сумел его расширить. В итоге на протестированных конфигурациях эксплоит срабатывал примерно в 99% случаев.
По словам исследователя, эксплуатировать Bad Epoll можно даже из песочницы рендерера Chrome, которая блокирует эксплуатацию большинства других проблем ядра.
Более того, уязвимость подтверждена в Pixel 10 с ядром Linux 6.6, хотя полноценный Android-эксплоит пока находится в разработке. При этом проблема не затрагивает устройства на старых ядрах 6.1, включая некоторые Pixel 8, так как проблемный код появился только в Linux 6.4.
Исходно баг Bad Epoll возник в ядре в 2023 году и был добавлен с тем же коммитом, который породил другую уязвимость, связанную с состоянием гонки, — CVE-2026-43074. Этот баг ранее обнаружила модель Anthropic Mythos. Предполагается, что ИИ пропустил «соседнюю» уязвимость из‑за узкого «окна», пригодного для создания состояния гонки, и отсутствия явных сигналов во время выполнения: после выхода исправления CVE-2026-43074 новая проблема, как правило, не вызывает срабатывания KASAN.
Как отмечает Чон, исправить Bad Epoll удалось не сразу. Первый патч оказался неполным, а корректное исправление появилось только через два месяца после обнаружения проблемы. Подчеркивается, что обходных мер не существует: администраторам следует как можно скорее установить обновление для своего дистрибутива с бэкпортом патча или применить апстрим‑коммит a6dc643c6931. Без установки патчей уязвимыми считаются версии ядра 6.4 и новее.
Отметим, что за последние месяцы исследователи раскрыли ряд похожих проблем в Linux, включая Copy Fail, Dirty Frag, Fragnesia, DirtyClone и pedit COW. Однако, в отличие от детерминированных атак на страничный кеш, Bad Epoll требует выиграть в сложном состоянии гонки, и подобный класс проблем ранее эксплуатировался в нашумевшей уязвимости Dirty COW.
22,4 миллиона человек — дневная аудитория YouTube в России
- Согласно статистике ГК «Родная речь», с января по май 2026 года дневной охват YouTube в России вырос на 4% — до 22,4 миллиона человек. Эксперты отмечают, что у запрещенных медиаплатформ темпы роста меньше, чем до замедлений, однако аудитория не уходит из каналов.
- Аудитория «Яндекс Видео» за тот же период увеличилась на 7,5%, до 6,1 миллиона человек.
- В свою очередь, в «VK Видео» сообщили о 42 миллионах ежедневных пользователей по итогам первого полугодия 2026 года без учета просмотров во встроенных плеерах на сторонних сайтах.
- При этом аналитики отмечают, что дневной охват Rutube сократился на 13,6%, до 7,2 миллиона человек.
- Представители сервиса не согласны с этой оценкой и полагают, что «исследование не учитывало объем просмотров через эмбедированные плееры». В Rutube заявляют, что оценивают среднюю дневную аудиторию более чем в 20 миллионов пользователей, опираясь на данные Mediascope.
Хакера отследили через GDID Windows
В материалах дела 19-летнего участника хакгруппы Scattered Spider Питера Стоукса (Peter Stokes) обнаружили интересную деталь. Следователи идентифицировали подозреваемого благодаря Microsoft Windows Global Device Identifier (GDID) — постоянному идентификатору установки Windows, который помог связать устройство с кибератакой, VPN-сервисом и личными аккаунтами Стоукса.
Речь идет об атаке на неназванного продавца ювелирных изделий и предметов роскоши, произошедшей в мае 2025 года. По информации следствия, тогда участники Scattered Spider позвонили в ИТ‑поддержку компании с помощью Google Voice и представились сотрудниками, которые потеряли доступ к своим аккаунтам. Хакеры убедили операторов сбросить пароли, а также отвязать мобильные устройства, использовавшиеся для двухфакторной аутентификации.
В результате всего за несколько часов атакующие захватили три учетные записи, включая аккаунты двух ИТ‑администраторов. Затем они установили ngrok и Teleport, выгрузили в облако Amazon не менее 77 Гбайт данных и попытались развернуть в сети компании шифровальщик.
Специалисты организации успели заблокировать атаку до начала шифрования и закрыли хакерам доступ. Однако вымогатели все равно потребовали у компании 8 миллионов долларов США в криптовалюте, угрожая опубликовать украденные данные. Пострадавшая организация отказалась платить выкуп, но простой, восстановление инфраструктуры и ликвидация последствий обошлись ей более чем в 2 миллиона долларов США.
Согласно судебным документам, выйти на Стоукса правоохранителям помог аккаунт ngrok, созданный во время атаки. По данным Microsoft, 12 мая 2025 года в 19:21 страницу регистрации ngrok открыли на устройстве с идентификатором GDID g:6755467234350028 и в ту же минуту был создан новый аккаунт. Спустя примерно три часа компьютер с тем же GDID обратился к сайту пострадавшей компании через VPN-сервис Tzulo.
В документации Microsoft Global Device Identifier описывается как постоянный ID конкретной установки Windows. Этот ID сохраняется после обновлений операционной системы и меняется при ее переустановке. Идентификатором пользуются разные сервисы Windows, а связанные с ним данные хранятся в инфраструктуре Microsoft.
Следователи сопоставили данные GDID с IP-адресами, с которых исходила активность аккаунтов Snapchat, Apple и Facebook, предположительно принадлежавших Стоуксу. Совпадения были зафиксированы в Таллине, где жил подозреваемый, а также в Нью‑Йорке и Таиланде (эти перемещения подтверждались данными о поездках Стоукса, полученными от Госдепартамента США).
Как мы писали ранее, весной 2026 года Стоукса задержали в аэропорту Хельсинки, когда он собирался вылететь в Японию. Позже его экстрадировали в США, где предъявили обвинения в мошенничестве, сговоре и компьютерных взломах, связанных с вымогательством миллионов долларов у крупных компаний. Теперь следствию предстоит доказать вину Стоукса в суде.
Напомним, что хакгруппа Scattered Spider (она же 0ktapus, Octo Tempest, Scatter Swine, UNC3944 и Muddled Libra) появилась в 2022 году. Это не обычная хакерская группировка в привычном понимании этого термина, а англоязычное сообщество, в основном состоящее из подростков и молодых людей из США, Великобритании и ряда других европейских стран.
Исследователи из компании Group-IB отмечают, что отдельные аресты вряд ли остановят атаки группы. Куда важнее может оказаться содержимое изъятых у Стоукса накопителей, если на них сохранились контакты, данные, связанные с инфраструктурой Scattered Spider, или инструменты других участников группировки.
Дуров о «банановых республиках» в ЕС
Павел Дуров раскритиковал решение Европарламента возобновить временные правила, известные под названием Chat Control 1.0. Они разрешают онлайн‑сервисам добровольно проверять сообщения и вложения пользователей, чтобы выявлять материалы сексуализированного насилия над детьми.
В марте 2026 года Европарламент уже отклонил продление этих правил, однако в июле вопрос повторно вынесли на голосование по срочной процедуре. За отклонение инициативы проголосовали 314 депутатов, против — 276, однако для ее блокировки требовалось абсолютное большинство. В результате правила вернули, хотя переписку со сквозным шифрованием исключили из сферы их действия.
Основатель Telegram назвал процедуру принятия решения трюком в духе «банановых республик» и заверил, что его мессенджер не станет сканировать личную переписку пользователей:
Когда‑то такие трюки были типичны для банановых республик. Теперь ЕС использует их, чтобы проталкивать законы о слежке. Telegram не станет сканировать ваши личные сообщения, какие бы трюки в духе банановых республик ни применял ЕС.
Другие интересные события месяца
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- Хакер использовал Google Gemini в качестве агента для управления ботнетом
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