В этом месяце: Линус Тор­валь­дс под­держал исполь­зование ИИ в раз­работ­ке Linux; утеч­ка зат­ронула 55,3 мил­лиона акка­унтов Suno и рас­кры­ла дан­ные о том, как обу­чались модели ком­пании; аген­ты OpenAI выб­рались из песоч­ницы и ата­кова­ли Hugging Face; ЕС ввел сан­кции про­тив VK и раз­работ­чика мес­сен­дже­ра Max; в Linux наш­ли уяз­вимость Bad Epoll, а так­же дру­гие важ­ные и инте­рес­ные события июля.

Торвальдс высказался об использовании ИИ

Соз­датель Linux Линус Тор­валь­дс (Linus Torvalds) за­явил, что раз­работ­чикам, которые выс­тупа­ют катего­ричес­ки про­тив исполь­зования ИИ, при­дет­ся сми­рить­ся, уйти или соз­дать собс­твен­ный форк ядра. По его сло­вам, Linux не ста­нет оче­ред­ным «анти‑ИИ‑про­ектом», а решения будут при­нимать­ся исхо­дя из тех­ничес­ких кри­тери­ев, а не из стра­ха перед новыми инс­тру­мен­тами.

По­водом для это­го заяв­ления пос­лужила дис­куссия в спис­ке рас­сылки для раз­работ­чиков ядра. В час­тнос­ти, учас­тни­ки обсужда­ли Sashiko — аген­тную ИИ‑сис­тему для ревью кода Linux. Соз­датели Sashiko заяв­ляют, что тес­тирова­ли сис­тему на ста­рых вер­сиях ядра и она обна­ружи­ла 53,6% багов, которые поз­днее испра­вили. Одна­ко Sashiko может генери­ровать и лож­ные отче­ты об уяз­вимос­тях, и доля таких сос­тавля­ет око­ло 20%.

Про­тив­ники подоб­ных инс­тру­мен­тов опа­сают­ся, что авто­мати­зиро­ван­ные отче­ты соз­дадут огромную наг­рузку на мей­нтей­неров и могут спро­воци­ровать их выгора­ние. В обсужде­нии даже про­цити­рова­ли недав­нее за­явле­ние орга­низа­ции Software Freedom Conservancy, в котором опен­сор­сное сооб­щес­тво при­зыва­ли под­держи­вать раз­работ­чиков, пол­ностью отверга­ющих генера­тив­ный ИИ.

Од­нако Тор­валь­дс занял жес­ткую позицию. Соз­датель Linux написал:

Это как раз тот слу­чай, ког­да я готов совер­шенно однознач­но нас­таивать на сво­ем, как глав­ный мей­нтей­нер. Linux не отно­сит­ся к анти‑ИИ‑про­ектам. Если у кого‑то с этим проб­лемы, он может пос­тупить в духе open source и сде­лать форк. Или прос­то уйти.

Тор­валь­дс под­чер­кнул, что никого не зас­тавля­ют при­менять LLM, одна­ко зап­рещать дру­гим исполь­зовать такие инс­тру­мен­ты тоже не получит­ся:

Мы не при­нуж­даем никого исполь­зовать [LLM-инс­тру­мен­ты]. Но я буду решитель­но игно­риро­вать людей, которые пыта­ются зап­ретить их исполь­зование осталь­ным.

По мне­нию Тор­валь­дса, ИИ сле­дует вос­при­нимать как обыч­ный рабочий инс­тру­мент:

ИИ — такой же инс­тру­мент, как и дру­гие, которы­ми мы поль­зуем­ся. И совер­шенно оче­вид­но, что он полезен. Воз­можно, еще год назад это было не так оче­вид­но, но сегод­ня этот воп­рос уже зак­рыт. Тот, кто сом­нева­ется, явно прос­то не поль­зовал­ся ИИ сам.

При этом Тор­валь­дс приз­нает, что ИИ дей­стви­тель­но может соз­давать допол­нитель­ную наг­рузку на мей­нтей­неров и регуляр­но находит «неп­рият­ные и пос­тыдные баги». Одна­ко он пишет, что игно­риро­вать новую тех­нологию прос­то бес­смыс­ленно.

Ре­шение зак­люча­ется не в том, что­бы засунуть голову в песок и во весь голос петь: «Ла‑ла‑ла, я ничего не слы­шу», как, похоже, дела­ют некото­рые. Нуж­но добить­ся того, что­бы LLM-инс­тру­мен­ты помога­ли мей­нтей­нерам, а не вре­дили им.

Ны­неш­няя позиция замет­но отли­чает­ся от слов Тор­валь­дса, ска­зан­ных в октябре 2024 года. Тог­да он на­зывал 90% про­исхо­дяще­го вок­руг ИИ мар­кетин­говым хай­пом и заяв­лял, что намерен поп­росту игно­риро­вать эту тему. Одна­ко в янва­ре 2026 года он уже эк­спе­римен­тировал с вай­бко­дин­гом и рас­ска­зывал, что написал на Python инс­тру­мент для генера­ции циф­ровых ауди­оэф­фектов с помощью Google Antigravity.

Те­перь Тор­валь­дс под­черки­вает, что не счи­тает нынеш­ние ИИ‑сис­темы иде­аль­ными, но напоми­нает, что люди тоже далеки от совер­шенс­тва:

ИИ не иде­ален. Но, черт возь­ми, любой, кто ука­зыва­ет на проб­лемы ИИ, дол­жен одновре­мен­но пос­мотреть в зер­кало и ука­зать на самого себя. Потому что естес­твен­ный интеллект тоже хорош далеко не всег­да.

По сло­вам Тор­валь­дса, Linux оста­ется в пер­вую оче­редь тех­нологи­чес­ким про­ектом. Соци­аль­ная сто­рона open source важ­на, но это побоч­ный эффект, а не глав­ная цель.

В сооб­щес­тве раз­работ­чиков ядра мы занима­емся open source потому, что это поз­воля­ет соз­давать луч­шие тех­нологии, а не по религи­озным убеж­дени­ям. Поэто­му мы при­нима­ем решения преж­де все­го исхо­дя из тех­ничес­ких кри­тери­ев, а не из стра­ха перед новыми инс­тру­мен­тами.

16% пользователей macOS сталкивались с киберугрозами Ана­лити­ки «Лабора­тории Кас­пер­ско­го» под­счи­тали, что за пос­ледний год с киберуг­розами (от фишин­га до мошен­ничес­ких схем) стал­кивались 16% поль­зовате­лей macOS про­тив 13% поль­зовате­лей Windows. Фишин­говые ата­ки зат­ронули 12% и 9% опро­шен­ных соот­ветс­твен­но.

поль­зовате­лей macOS про­тив поль­зовате­лей Windows. Фишин­говые ата­ки зат­ронули и опро­шен­ных соот­ветс­твен­но. Кро­ме того, вла­дель­цы устрой­ств под управле­нием macOS чаще сооб­щали о наруше­нии кон­фиден­циаль­нос­ти — 11% про­тив 8% , а так­же о кра­же лич­ных дан­ных — 12% про­тив 7% .

про­тив , а так­же о кра­же лич­ных дан­ных — про­тив . При этом защит­ные решения исполь­зуют толь­ко 35% поль­зовате­лей macOS и 42% поль­зовате­лей Windows.

поль­зовате­лей macOS и поль­зовате­лей Windows. Эк­спер­ты отме­чают, что подоз­ритель­ных писем и ссы­лок избе­гает 51% вла­дель­цев устрой­ств Apple про­тив 62% поль­зовате­лей Windows.

Вымогатели атаковали Coca-Cola

Вы­мога­тель­ская ата­ка на молоч­ный бренд Fairlife, при­над­лежащий Coca-Cola, при­вела к оста­нов­ке про­изводс­тва на всех четырех пред­при­ятиях ком­пании в США. Поз­же ответс­твен­ность за этот взлом взя­ла на себя вымога­тель­ская груп­пиров­ка Anubis, заявив­шая о шиф­ровании инфраструк­туры Nutanix и кра­же око­ло 1 Тбайт дан­ных. В Coca-Cola не ста­ли вес­ти перего­воры с вымога­теля­ми, и пос­ле исте­чения сро­ка уль­тимату­ма хакеры выложи­ли похищен­ные фай­лы в откры­тый дос­туп.

Об инци­ден­те ста­ло извес­тно в середи­не июля 2026 года, ког­да пред­ста­вите­ли Coca-Cola уве­доми­ли Комис­сию по цен­ным бумагам и бир­жам США (SEC) о про­изо­шед­шей ата­ке, как это­го тре­бует закон. В докумен­те сооб­щалось, что зло­умыш­ленни­ки смог­ли получить дос­туп к час­ти инфраструк­туры Fairlife, вклю­чая сис­темы, свя­зан­ные с про­изводс­твом, поэто­му работу аме­рикан­ских заводов приш­лось вре­мен­но оста­новить, хотя пред­при­ятия в Канаде про­дол­жили работать в обыч­ном режиме.

Пос­ле обна­руже­ния взло­ма спе­циалис­ты Coca-Cola прив­лекли к рас­сле­дова­нию инци­ден­та внеш­них ИБ‑экспер­тов и кон­суль­тан­тов, а так­же переда­ли информа­цию об ата­ке в пра­воох­ранитель­ные орга­ны. В ком­пании под­черки­вали, что ата­ка не пов­лияла на качес­тво и безопас­ность про­дук­ции, одна­ко не рас­кры­вали, доб­рались ли хакеры до сис­тем, которые непос­редс­твен­но управля­ют завод­ским обо­рудо­вани­ем.

Че­рез нес­коль­ко дней информа­ция о ком­про­мета­ции Fairlife по­яви­лась на сай­те хак­груп­пы Anubis. Учас­тни­ки груп­пиров­ки утвер­жда­ли, что про­ник­ли в сеть при­мер­но за неделю до пуб­лично­го рас­кры­тия инци­ден­та, пол­ностью зашиф­ровали сис­темы Nutanix и похити­ли око­ло 1 Тбайт кон­фиден­циаль­ных фай­лов.

Вы­мога­тели пот­ребова­ли, что­бы пред­ста­вите­ли Coca-Cola начали перего­воры до кон­ца недели, а в про­тив­ном слу­чае обе­щали выложить укра­ден­ные дан­ные в откры­тый дос­туп. По сло­вам хакеров, ком­пания про­игно­риро­вала все оставлен­ные в сети инс­трук­ции и даже не попыта­лась свя­зать­ся с ними.

Из­началь­но в Coca-Cola отка­зыва­лись под­тверждать заяв­ления Anubis и не обсужда­ли со СМИ воз­можную кра­жу информа­ции. Но поз­же пред­ста­вите­ли ком­пании все же приз­нали, что ата­кующие дей­стви­тель­но получи­ли дос­туп к сис­темам Fairlife и похити­ли дан­ные. Одна­ко в ком­пании по‑преж­нему не сооб­щают, какая имен­но информа­ция была ском­про­мети­рова­на и сколь­ко фай­лов в ито­ге мог­ло попасть в руки вымога­телей.

Срок уль­тимату­ма, уста­нов­ленно­го вымога­теля­ми, истек 27 июля 2026 года. Так как Coca-Cola не начала перего­воры с груп­пиров­кой и не вып­латила выкуп, учас­тни­ки Anubis опуб­ликова­ли похищен­ные фай­лы на сво­ем сай­те в дар­кне­те.

К это­му момен­ту про­изводс­тво на четырех пред­при­ятиях Fairlife уда­лось вос­ста­новить прак­тичес­ки пол­ностью, а накоп­ленные запасы про­дук­ции помог­ли избе­жать замет­ного дефици­та в магази­нах. В руководс­тве Coca-Cola заяви­ли, что инци­дент не ока­жет сущес­твен­ного вли­яния на финан­совое положе­ние и резуль­таты работы ком­пании.

13,8% публикаций в соцсетях написаны ИИ В ком­пании Pangram про­ана­лизи­рова­ли 1 002 627 пуб­ликаций в LinkedIn, Reddit, X, Medium и Substack. Ока­залось, что сре­ди матери­алов объ­емом более 250 слов при­мер­но чет­верть ( 25,72% ) сге­нери­рова­на ИИ.

пуб­ликаций в LinkedIn, Reddit, X, Medium и Substack. Ока­залось, что сре­ди матери­алов объ­емом более при­мер­но чет­верть ( ) сге­нери­рова­на ИИ. В сред­нем доля ИИ‑кон­тента сре­ди всех изу­чен­ных пуб­ликаций сос­тавила 13,8%. При этом на 4 из 5 изу­чен­ных плат­форм длин­ные тек­сты генери­рова­лись с помощью ИИ чаще, чем корот­кие. Боль­ше все­го ИИ‑тек­стов наш­ли в LinkedIn: более 40% длин­ных пос­тов на плат­форме написа­ны не людь­ми. Хотя LinkedIn сос­тавил око­ло тре­ти выбор­ки, на него приш­лось 62% все­го выяв­ленно­го ИИ‑кон­тента.

длин­ных пос­тов на плат­форме написа­ны не людь­ми. Хотя LinkedIn сос­тавил око­ло тре­ти выбор­ки, на него приш­лось все­го выяв­ленно­го ИИ‑кон­тента. Поч­ти полови­на ста­тей в X тоже содер­жит сле­ды генера­ции: 23,9% матери­алов были пол­ностью написа­ны ИИ, еще 22,9% пред­став­ляли собой смесь челове­чес­кого и машин­ного тек­ста. Пол­ностью автор­ски­ми были приз­наны 53,2% ста­тей.

матери­алов были пол­ностью написа­ны ИИ, еще пред­став­ляли собой смесь челове­чес­кого и машин­ного тек­ста. Пол­ностью автор­ски­ми были приз­наны ста­тей. На Reddit доля ИИ‑кон­тента ока­залась низ­кой — 4,4% .

. Так­же выяс­нилось, что 98,1% отве­тов в соц­сети пишут люди, тог­да как сре­ди отдель­ных пуб­ликаций доля ИИ‑тек­стов дос­тигала 11,6%. Рекомендуем почитать: Хакер #326. Router from Hell Содержание выпуска

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Взлом Suno и утечка данных

В резуль­тате взло­ма осно­ван­ного на ИИ генера­тора музыки Suno были похище­ны дан­ные 55,3 мил­лиона акка­унтов, вклю­чая email-адре­са, телефон­ные номера и пла­теж­ную информа­цию. Кро­ме того, укра­ден­ный исходный код про­лил свет на то, отку­да ком­пания чер­пала обу­чающие дан­ные: раз­работ­чики мас­сово выкачи­вали музыку, тек­сты песен и под­касты с YouTube Music, Deezer, Genius и ряда дру­гих плат­форм.

Сам взлом про­изо­шел еще в нояб­ре 2025 года, одна­ко извес­тно о нем ста­ло толь­ко сей­час. Хакер под ником ellie.191 передал жур­налис­там изда­ния 404 Media исходный код Suno, датиро­ван­ный 2023–2024 годами, внут­ренние докумен­ты и поль­зователь­ские дан­ные. По сло­вам зло­умыш­ленни­ка, он сумел про­ник­нуть в инфраструк­туру сер­виса, так как один из сот­рудни­ков Suno ранее был ском­про­мети­рован во вре­мя ата­ки чер­вя Shai-Hulud.

В ответ на пуб­ликацию 404 Media пред­ста­вите­ли Suno заяви­ли, что этот инци­дент зат­ронул в основном уста­рев­ший код, который боль­ше не исполь­зует­ся, а пер­сональ­ные дан­ные поль­зовате­лей не пос­тра­дали. Одна­ко вско­ре спе­циалис­ты Have I Been Pwned (HIBP) про­ана­лизи­рова­ли дамп и обна­ружи­ли в нем 55,3 мил­лиона уни­каль­ных email-адре­сов.

Кро­ме того, по сло­вам иссле­дова­телей, дамп содер­жит телефон­ные номера поль­зовате­лей, если те исполь­зовали их для регис­тра­ции вмес­то email, а так­же десят­ки тысяч записей из пла­теж­ной сис­темы Stripe. В этих записях фигури­руют име­на кли­ентов, домаш­ние адре­са, сум­мы покупок и час­тичные дан­ные бан­ков­ских карт (тип, срок дей­ствия и пос­ледние четыре циф­ры номера). То есть резуль­таты ана­лиза HIBP пря­мо про­тиво­речат пер­воначаль­ным заяв­лени­ям ком­пании о том, что поль­зователь­ская информа­ция не пос­тра­дала.

Так­же похищен­ные дан­ные рас­кры­ли мас­шта­бы сбо­ра матери­алов для обу­чения моделей Suno. К при­меру, в одном из фай­лов содер­жится информа­ция о том, что Suno заг­рузила 2 013 545 музыкаль­ных кли­пов с YouTube Music. Дру­гой документ перечис­ляет более 113 879 ч аудио с этой плат­формы, 152 162 ч из набора ytm_tagged, 62 117 ч из биб­лиоте­ки Pond5, 19 514 ч из International Music Score Library Project (IMSLP), 17 615 ч матери­алов Genius и 12 287 ч музыки из Deezer.

По­мимо это­го, в спис­ке фигури­руют Jamendo, Freesound и MuseScore. Таким обра­зом, в общей слож­ности речь об ауди­оза­писях про­дол­житель­ностью в нес­коль­ко десяти­летий.

Утеч­ка показа­ла, что отдель­ные скрип­ты ком­пании при­цель­но иска­ли на YouTube ака­пель­ные вер­сии песен, что­бы выделять из них вокал. Для мас­сового ска­чива­ния раз­работ­чики, судя по все­му, исполь­зовали прок­си‑инфраструк­туру Bright Data.

Кро­ме того, через сер­вис Podcast Index раз­работ­чики Suno отоб­рали 420 тысяч под­кастов, у которых нас­читыва­лось не менее пяти получа­совых выпус­ков, и пла­ниро­вали ска­чать око­ло мил­лиона часов записей.

Как отме­чали жур­налис­ты, утеч­ка под­твер­дила одно из глав­ных обви­нений, которые Аме­рикан­ская ассо­циация зву­коза­писы­вающих ком­паний (RIAA) выд­вига­ет про­тив Suno: пред­ста­вите­ли музыкаль­ной индус­трии утвер­жда­ют, что в Suno нап­рямую копиро­вали тре­ки с YouTube, обхо­дя механиз­мы защиты.

В ответ на эти обви­нения пред­ста­вите­ли Suno приз­навали, что обу­чали свои модели на музыке, взя­той из откры­тых источни­ков в интерне­те. Одна­ко раз­работ­чики нас­таивают, что обу­чение ИИ на защищен­ных автор­ским пра­вом про­изве­дени­ях под­пада­ет под fair use — нор­му аме­рикан­ско­го пра­ва, которая в опре­делен­ных слу­чаях поз­воля­ет исполь­зовать чужие матери­алы без сог­ласия пра­вооб­ладате­ля.

Рошал о добровольной оплате WinRAR Раз­работ­чик фор­мата RAR (Roshal ARchive) и WinRAR Евге­ний Рошал в интервью рас­ска­зал РБК о модели доб­роволь­ной опла­ты архи­вато­ра. По его сло­вам, в 1990-х годах модель shareware была обыч­ным явле­нием сре­ди незави­симых раз­работ­чиков, тог­да поль­зовате­лю час­то пред­лагали зап­латить не ради раз­бло­киров­ки прог­раммы, а для под­дер­жки про­екта: Суть сво­дилась к тому, что поль­зователь при­обре­тал прог­рамму не по при­нуж­дению, а из желания под­держать ее даль­нейшую раз­работ­ку. Новиз­ны в таком под­ходе на тот момент не было. Ро­шал говорит, что в конеч­ном сче­те кон­курен­ция с дру­гими бес­плат­ными архи­вато­рами при­вела к появ­лению зна­мени­того «веч­ного три­ала»: В такой ситу­ации при­ходит­ся соб­людать баланс меж­ду необ­ходимостью получе­ния дохода и удер­жани­ем доли рын­ка.

Развитие прошивки Flipper Zero

Ко­ман­да Flipper Devices отре­аги­рова­ла на кри­тику сооб­щес­тва и перес­мотре­ла пла­ны по под­дер­жке Flipper Zero. Раз­работ­чики со­общи­ли, что выдели­ли ресур­сы на соп­ровож­дение офи­циаль­ной про­шив­ки, а так­же про­дол­жат рас­смат­ривать пат­чи и пред­ложения от сооб­щес­тва. Одна­ко теперь все зап­росы будут про­ходить через GitHub Discussions, а пра­вила для пул‑рек­вестов ста­нут стро­же.

В бло­ге ком­пании Павел Жов­нер пояс­нил, что авто­ры про­екта не ожи­дали нас­толь­ко бур­ной реак­ции на новос­ти о сок­ращении раз­работ­ки про­шив­ки. Мно­гие поль­зовате­ли решили, что Flipper Devices сво­рачи­вает всю свя­зан­ную с Flipper Zero раз­работ­ку ради новых устрой­ств.

По сло­вам Жов­нера, такое решение дей­стви­тель­но обсужда­лось пос­ле выхода ста­биль­ной про­шив­ки 1.0 в 2024 году, так как дос­тупный про­шив­ке объ­ем флеш‑памяти сос­тавля­ет все­го 700 Кбайт и раз­работ­чики быс­тро упер­лись в этот лимит. Проб­лему решили с помощью динами­чес­кой заг­рузки при­ложе­ний с кар­ты microSD (часть фун­кций, вклю­чая основные, вынес­ли из про­шив­ки в отдель­ные при­ложе­ния).

Па­рал­лель­но с этим коман­да ста­били­зиро­вала API и SDK, что­бы раз­работ­чикам не при­ходи­лось пересо­бирать при­ложе­ния пос­ле каж­дого изме­нения интерфей­сов. Пос­ле это­го раз­работ­чики соч­ли основную работу завер­шенной и собира­лись огра­ничить­ся под­дер­жкой инфраструк­туры и исправ­лени­ем кри­тичес­ких багов, сос­редото­чив­шись на новых устрой­ствах.

Те­перь это решение перес­мотре­ли. Все зап­росы на новые фун­кции перене­сут в GitHub Discussions, где поль­зовате­ли смо­гут голосо­вать за наибо­лее важ­ные пред­ложения. Раз­работ­чики обе­щают раз в неделю прос­матри­вать самые популяр­ные темы и брать в работу зап­росы, получив­шие боль­ше все­го голосов.

При этом пред­ложение дол­жно опи­сывать кон­крет­ную и реалис­тичную фун­кцию. Общие воп­росы, обсужде­ния и обра­щения за помощью по‑преж­нему сле­дует раз­мещать в Discord, на Reddit и в соци­аль­ных сетях.

Из­менят­ся и пра­вила при­ема пул‑рек­вестов. Осо­бен­но тща­тель­но обе­щают про­верять код, сге­нери­рован­ный ИИ и зат­рагива­ющий низ­коуров­невые биб­лиоте­ки, а так­же прав­ки интерфей­са, которые тре­буют обновле­ния докумен­тации.

Кро­ме того, авто­ры про­екта опуб­лику­ют интегра­цион­ные тес­ты, которы­ми поль­зуют­ся тес­тиров­щики Flipper Devices. Запус­кать их при­дет­ся для каж­дого изме­нения кода про­шив­ки. Часть рег­ресси­онных про­верок раз­работ­чики пла­ниру­ют про­водить вмес­те с сооб­щес­твом, что­бы новые пат­чи не ломали уже работа­ющие фун­кции. Пра­вила при­ема пул‑рек­вестов для Apps Catalog оста­нут­ся преж­ними.

В сооб­щении под­черки­вает­ся, что коман­да про­екта оста­ется неболь­шой и все так же занята соз­дани­ем новых устрой­ств, поэто­му преж­него обще­ния в чатах и на соз­вонах мож­но не ждать. Вза­имо­дей­ствие с раз­работ­чиками пол­ностью перево­дит­ся в асин­хрон­ный фор­мат.

Так­же во Flipper Devices напом­нили, что с момен­та про­веде­ния Kickstarter-кам­пании в 2020 году были выпол­нены все обе­щания, дан­ные тог­да поль­зовате­лям: всем отпра­вили опла­чен­ные устрой­ства, реали­зова­ли заяв­ленные фун­кции и пос­тро­или вок­руг Flipper Zero плат­форму с API, SDK, при­ложе­ниями, скрип­тами и аль­тер­натив­ными про­шив­ками. По сло­вам авто­ров, имен­но активность сооб­щес­тва, сло­жив­шегося вок­руг про­екта, зас­тавила их перес­мотреть даль­нейшие пла­ны.

2308 уязвимостей нашли в ядре Linux за полгода Как сооб­щил Грег Кроа‑Хар­тман (Greg Kroah-Hartman), за пер­вые 6 месяцев 2026 года уяз­вимос­тям в ядре Linux прис­воили 2308 отдель­ных иден­тифика­торов CVE. В ито­ге Linux вышел на пер­вое мес­то по это­му показа­телю сре­ди дру­гих вен­доров.

2026 года уяз­вимос­тям в ядре Linux прис­воили отдель­ных иден­тифика­торов CVE. В ито­ге Linux вышел на пер­вое мес­то по это­му показа­телю сре­ди дру­гих вен­доров. По сло­вам Кроа‑Хар­тма­на, сле­дом идут Google с 1752 CVE, Microsoft с 843 , Oracle с 445 , Adobe с 395 и Apple с 284 .

CVE, Microsoft с , Oracle с , Adobe с и Apple с . Од­нако это срав­нение нель­зя счи­тать пол­ностью объ­ективным: в Linux регис­три­руют все потен­циаль­ные уяз­вимос­ти незави­симо от сте­пени их опас­ности, тог­да как мно­гие ком­пании офор­мля­ют CVE толь­ко для час­ти обна­ружен­ных проб­лем (как пра­вило, для наибо­лее опас­ных).

Агенты OpenAI взломали Hugging Face

Эк­спе­римен­таль­ные ИИ‑аген­ты ком­пании OpenAI наш­ли 0-day-уяз­вимос­ти в тес­товой инфраструк­туре, выб­рались в откры­тый интернет и нес­коль­ко дней ата­кова­ли плат­форму Hugging Face. Модели пытались обма­нуть бен­чмарк ExploitGym и най­ти на плат­форме отве­ты для него. При этом сот­рудни­ки OpenAI замети­ли, что потеря­ли кон­троль над аген­тами, толь­ко спус­тя неделю.

Сна­чала об ата­ке со­общи­ли пред­ста­вите­ли Hugging Face. Они заяви­ли, что неиз­вес­тная сис­тема авто­ном­ных аген­тов выпол­нила более 17 тысяч опе­раций, рас­пре­деляя задачи меж­ду вре­мен­ными песоч­ницами, а точ­кой вхо­да для зло­умыш­ленни­ков пос­лужил вре­донос­ный датасет, заг­ружен­ный на плат­форму. По сло­вам раз­работ­чиков, ата­кующие экс­плу­ати­рова­ли два бага в пай­плай­не обра­бот­ки датасе­тов, добились выпол­нения кода на одном из вор­керов, похити­ли учет­ные дан­ные облачной инфраструк­туры и про­ник­ли во внут­ренние клас­теры.

Поз­же в OpenAI приз­нали, что за этим инци­ден­том сто­яли GPT-5.6 Sol и еще одна «более мощ­ная модель», пока недос­тупная пуб­лично. Ока­залось, что ата­ка на Hugging Face про­изош­ла во вре­мя внут­ренне­го тес­тирова­ния моделей. Перед ИИ пос­тавили задачу искать слож­ные цепоч­ки экс­плу­ата­ции в рам­ках ExploitGym — бен­чмар­ка, который про­веря­ет, нас­коль­ко хорошо модели уме­ют находить и исполь­зовать уяз­вимос­ти.

Что­бы про­верить реаль­ные воз­можнос­ти моделей, спе­циалис­ты OpenAI намерен­но осла­били огра­ниче­ния на опас­ные ИБ‑зап­росы, а так­же отклю­чили часть защит­ных механиз­мов, которые обыч­но бло­киру­ют высоко­рис­ковую активность. Сам тест про­ходил в изо­лиро­ван­ной сре­де, и единс­твен­ным каналом для уста­нов­ки пакетов слу­жил self-hosted-инстанс JFrog Artifactory, который работал как внут­ренний прок­си и кеш для реес­тров.

Как за­яви­ли спе­циалис­ты JFrog, аген­ты самос­тоятель­но обна­ружи­ли в Artifactory нес­коль­ко 0-day-уяз­вимос­тей и объ­еди­нили их в цепоч­ку. В ито­ге модели смог­ли сбе­жать из песоч­ницы, повыси­ли свои при­виле­гии и переме­щались по иссле­дова­тель­ской сети до тех пор, пока не обна­ружи­ли машину с выходом в интернет.

По­лучив дос­туп к сети, модели пред­положи­ли, что на Hugging Face могут хра­нить­ся датасе­ты, модели или решения для бен­чмар­ка ExploitGym. Как рас­ска­зали пред­ста­вите­ли OpenAI, аген­ты исполь­зовали похищен­ные учет­ные дан­ные, допол­нитель­ные 0-day и дру­гие тех­ники, что­бы получить воз­можность уда­лен­ного выпол­нения кода в инфраструк­туре Hugging Face. В ито­ге ИИ получил нуж­ные отве­ты нап­рямую из про­дак­шен базы дан­ных плат­формы. В ком­пании писали:

Все сви­детель­ству­ет о том, что модели целиком сос­редото­чились на поис­ке решения для ExploitGym и пош­ли на край­ние меры ради дос­тижения доволь­но узкой тес­товой цели.

Ба­ги в Artifactory испра­вили в вер­сии 7.161.15 Self-Managed, которая выш­ла 27 июля. Облачные инстан­сы JFrog уже защище­ны, а вла­дель­цам self-hosted-сер­веров рекомен­дуют обно­вить­ся как мож­но ско­рее. Раз­работ­чики уточ­няют, что нес­коль­ко уяз­вимос­тей мож­но объ­еди­нить в кри­тичес­кую цепоч­ку при вклю­чен­ном ано­ним­ном дос­тупе, который по умол­чанию отклю­чен. При этом ни в JFrog, ни в OpenAI не рас­кры­вают, какие имен­но баги исполь­зовали аген­ты и как выг­лядела цепоч­ка экс­плу­ата­ции.

Ин­терес­но, что, по информа­ции Reuters, пер­вые попыт­ки аген­тов покинуть песоч­ницу начались при­мер­но 9 июля, а ата­ка на Hugging Face дли­лась с 11 по 13 июля. Спе­циалис­ты плат­формы оста­нови­ли ее самос­тоятель­но, опуб­ликова­ли отчет 16 июля и уве­доми­ли о про­изо­шед­шем ФБР.

Од­нако, по дан­ным агентства, инже­неры OpenAI замети­ли ата­ку и свя­зали инци­дент со сво­ими моделя­ми толь­ко пос­ле пуб­ликации отче­та Hugging Face. Так, сле­ды побега аген­та обна­ружи­ли во внут­ренних логах 18–19 июля, а пер­вый пря­мой кон­такт меж­ду орга­низа­циями сос­тоял­ся при­мер­но 20 июля.

При этом собс­твен­ные источни­ки Reuters утвер­жда­ют, что тре­вож­ные сиг­налы воз­никали и рань­ше. К при­меру, во вре­мя одно­го из тес­тов агент яко­бы оста­вил замет­ки для сво­их будущих вер­сий, где под­робно опи­сал спо­собы обхо­да внут­ренних огра­ниче­ний OpenAI. Впро­чем, жур­налис­там не уда­лось под­твер­дить, что это был тот же агент, который ата­ковал Hugging Face.

Пред­ста­вите­ли OpenAI называ­ют слу­чив­шееся бес­пре­цеден­тным и обе­щают уси­лить изо­ляцию тес­товой инфраструк­туры, монито­ринг и кон­троль дос­тупа.

В Hugging Face заяви­ли, что не обна­ружи­ли приз­наков изме­нения пуб­личных моделей, датасе­тов, Spaces или ком­про­мета­ции цепоч­ки пос­тавок. Одна­ко рас­сле­дова­ние про­дол­жает­ся, и пока неяс­но, зат­ронула ли эта ата­ка дан­ные кли­ентов и пар­тне­ров плат­формы.

Этот инци­дент, воз­можно пер­вый в сво­ем роде, под­твержда­ет то, во что мы дав­но верили: безопас­ность ИИ не смо­жет обес­печить одна ком­пания, работа­ющая втай­не, — про­ком­менти­ровал соос­нователь и гла­ва Hugging Face Клем Деланг (Clem Delangue). — Решать эту проб­лему при­дет­ся откры­то и сооб­ща, пре­дос­тавив ИБ‑спе­циалис­там по все­му миру широкий дос­туп к ИИ.

60% объявлений о продаже первоначального доступа связаны с малым и средним бизнесом Спе­циалис­ты «Лабора­тории Кас­пер­ско­го» изу­чили сот­ни объ­явле­ний, опуб­ликован­ных в дар­кне­те с янва­ря по апрель 2026 года. Ока­залось, что в начале года 40% пред­ложений касались дос­тупа к инфраструк­туре малого биз­неса, еще 20% — сред­них ком­паний.

пред­ложений касались дос­тупа к инфраструк­туре малого биз­неса, еще — сред­них ком­паний. По срав­нению с 2025 годом чис­ло объ­явле­ний, свя­зан­ных с ком­пани­ями Ближ­него Вос­тока, вырос­ло на 53% , Афри­ки — на 40% , а Латин­ской Аме­рики — на 17% .

, Афри­ки — на , а Латин­ской Аме­рики — на . Для евро­пей­ских орга­низа­ций количес­тво пред­ложений сок­ратилось на 34%, а для Ази­атско‑Тихо­океан­ско­го реги­она — на 4%. Чис­ло пуб­ликаций без ука­зания реги­она умень­шилось на 56%. По сло­вам иссле­дова­телей, это может сви­детель­ство­вать о более точеч­ном харак­тере про­даж. , К малому биз­несу иссле­дова­тели отнесли ком­пании с годовой выруч­кой до 50 мил­лионов дол­ларов США , а к сред­нему — орга­низа­ции с выруч­кой от 50 мил­лионов до 1 мил­лиар­да дол­ларов США . При этом в час­ти объ­явле­ний хакеры не ука­зыва­ли выруч­ку ком­паний, из‑за чего было невоз­можно опре­делить раз­мер орга­низа­ции.

, а к сред­нему — орга­низа­ции с выруч­кой от . При этом в час­ти объ­явле­ний хакеры не ука­зыва­ли выруч­ку ком­паний, из‑за чего было невоз­можно опре­делить раз­мер орга­низа­ции. От­дель­но в отче­те отме­чает­ся, что доля атак через довери­тель­ные отно­шения уве­личи­лась с 12,7% в 2024 году до 15,5% в 2025 году. В таких ата­ках хакеры могут исполь­зовать неболь­шую ком­панию как про­межу­точ­ное зве­но для дос­тупа к инфраструк­туре более круп­ного пар­тне­ра.

Санкции против VK и Max

В июле 2026 года Евро­союз впер­вые ввел пря­мые сан­кции про­тив VK и ООО «Ком­муника­цион­ная плат­форма», сто­яще­го за раз­работ­кой мес­сен­дже­ра Max. Через нес­коль­ко дней пос­ле это­го при­ложе­ния хол­динга исчезли из магази­на Google Play.

Это пер­вые пря­мые сан­кции ЕС в отно­шении VK, хотя с 2022 года пер­сональ­ные огра­ниче­ния ЕС, США и Великоб­ритании дей­ству­ют про­тив гла­вы хол­динга Вла­дими­ра Кири­енко.

Но­вый пакет сан­кций всту­пил в силу 13 июля 2026 года. Под огра­ниче­ния попали один­надцать человек и пять ком­паний, вклю­чая VK, ООО «Ком­муника­цион­ная плат­форма», которое раз­рабаты­вает и экс­плу­ати­рует Max, «Цитадель», VAS Experts и «Нор­си‑Транс». Так­же в сан­кци­онный спи­сок внес­ли и генераль­ного дирек­тора «Ком­муника­цион­ной плат­формы» Еле­ну Багуди­ну.

Ав­торы докумен­та заяви­ли, что тре­бова­ния к мес­сен­дже­ру сфор­мирова­ла ФСБ, а само при­ложе­ние спо­соб­но собирать све­дения об уста­нов­ленных на устрой­стве прог­раммах, адресной кни­ге и мес­тополо­жении поль­зовате­лей, отсле­живать исполь­зование VPN и самос­тоятель­но уста­нав­ливать обновле­ния. Так­же отме­чалось, что Max интегри­рован с «Госус­лугами» и дол­жен пре­дус­танав­ливать­ся на все про­дава­емые в Рос­сии смар­тфо­ны и план­шеты.

Кро­ме того, в Совете ЕС утвер­жда­ют, что ком­пания VK переда­вала рос­сий­ским влас­тям дан­ные поль­зовате­лей, пуб­ликовав­ших зап­рещен­ные матери­алы. Ком­панию так­же обви­нили в учас­тии в огра­ниче­нии дос­тупа к VPN. Кро­ме того, по мне­нию евро­пей­ских влас­тей, бло­киров­ки Instagram и Facebook (заб­локиро­ваны в Рос­сии, при­над­лежат ком­пании Meta, чья деятель­ность приз­нана экс­тре­мист­ской и зап­рещена на тер­ритории РФ), а так­же Telegram и WhatsApp помог­ли Max нарас­тить ауди­торию и уве­личить долю рын­ка.

Упо­мяну­тые «Цитадель», VAS Experts и «Нор­си‑Транс» попали под огра­ниче­ния как раз­работ­чики и пос­тавщи­ки обо­рудо­вания и ПО для СОРМ. В докумен­те сооб­щалось, что решения ком­паний встра­ивают­ся в сети опе­рато­ров и поз­воля­ют спец­служ­бам получать дос­туп к звон­кам, сооб­щени­ям, email, интернет‑тра­фику, геоло­кации, IP-адре­сам и дру­гим дан­ным поль­зовате­лей.

В ответ на это пред­ста­вите­ли VK заяви­ли, что огра­ниче­ния не пов­лияют на сер­висы хол­динга:

Сан­кции ЕС не вли­яют на работу VK и Max. При­ложе­ния и сер­висы дос­тупны поль­зовате­лям в при­выч­ном режиме.

Од­нако уже 16 июля из Google Play про­пали Max, «Вкон­такте», «Одноклас­сни­ки», «Дзен», «VK Мес­сен­джер», «VK Звон­ки», «VK Зна­комс­тва», «VK Музыка», «VK Видео», «VK Видео Live» и «VK Кли­пы». Магазин так­же перес­тал отоб­ражать для поль­зовате­лей «Поч­ту Mail», «Обла­ко Mail», «VK Поч­ту», VK WorkSpace, VK Play, «Юлу» и «Марусю». При­чины уда­ления пред­ста­вите­ли Google не рас­кры­ли.

В VK под­чер­кну­ли, что уже уста­нов­ленные при­ложе­ния про­дол­жат работать, получать push-уве­дом­ления и обновлять­ся. Новые вер­сии ком­пания пред­ложила уста­нав­ливать через сер­висные уве­дом­ления или аль­тер­натив­ные магази­ны, вклю­чая RuStore, Huawei AppGallery, Samsung Galaxy Store и Xiaomi GetApps.

Па­рал­лель­но с этим поль­зовате­лям «Вкон­такте» начали рекомен­довать перехо­дить с vk.com на vk.ru. В ком­пании писали, что рос­сий­ский домен работа­ет быс­трее и ста­биль­нее, а в даль­нейшем дос­тупность сер­висов будут под­держи­вать имен­но в зоне .ru.

Нуж­но отме­тить, что проб­лемы с рас­простра­нени­ем при­ложе­ний VK начались еще до вве­дения сан­кций ЕС. Так, в начале июня 2026 года Apple уда­лила из App Store мес­сен­джер Max, а в кон­це месяца уб­рала из магази­на «VK Видео», «VK Мес­сен­джер», «VK Музыку», «Дзен» и дру­гие сер­висы хол­динга. Тог­да в Apple сос­лались на необ­ходимость соб­людать сан­кци­онные пра­вила, хотя в VK заяв­ляли, что юри­дичес­ких осно­ваний для уда­ления не было.

Касперская о больших языковых моделях В интервью пре­зидент груп­пы ком­паний InfoWatch Наталья Кас­пер­ская усом­нилась в прак­тичес­кой цен­ности боль­ших язы­ковых моделей. По ее мне­нию, для решения прик­ладных задач зачас­тую луч­ше под­ходят более ком­пак­тные и спе­циали­зиро­ван­ные сис­темы, которые дешев­ле раз­рабаты­вать и про­ще кон­тро­лиро­вать: Боль­шие язы­ковые модели поража­ют вооб­ражение гумани­тари­ев, пос­коль­ку им кажет­ся чудом, что с машина­ми теперь мож­но раз­говари­вать. Но в целом их наз­начение не очень понят­но. Для чего они? Что­бы под­делывать сту­ден­ческие работы? Что­бы авто­мати­чес­ки писать тек­сты, которые труд­но читать челове­ку, потому что глаз сос­каль­зыва­ет? Для решения кон­крет­ных задач сущес­тву­ют кон­крет­ные модели или тех­нологии. Они мень­ше, гораз­до дешев­ле в раз­работ­ке, име­ют гораз­до более точеч­ное при­мене­ние, чем LLM. Поэто­му я не уве­рена, что так уж упи­рать­ся в боль­шие язы­ковые модели — пра­виль­но. Тем более что они очень дорогие.

Кошелек Tangem атаковали с помощью лазера

Ис­сле­дова­тели из коман­ды Ledger Donjon про­демонс­три­рова­ли ата­ку на аппа­рат­ные крип­токошель­ки Tangem. Ока­залось, что точ­но нап­равлен­ный лазер­ный импульс вынуж­дает чип кар­ты перей­ти в режим вос­ста­нов­ления и при­нять любой новый пароль, выб­ранный ата­кующим. Знать ста­рый пароль или иметь вто­рую кар­ту из ком­плек­та не тре­бует­ся.

Спе­циалис­ты объ­ясня­ют, что внут­ри кар­ты Tangem уста­нов­лен защищен­ный чип Samsung S3D232A с сер­тифика­цией EAL6+. Он хра­нит при­ват­ный ключ и не поз­воля­ет извлечь его нап­рямую. Дос­туп к средс­твам вла­дель­ца такого кошель­ка защищен дву­мя фак­торами: необ­ходимостью физичес­кого дос­тупа к кар­те и паролем.

Об­наружен­ная проб­лема свя­зана с механиз­мом вос­ста­нов­ления дос­тупа. Дело в том, что кар­ты‑кошель­ки Tangem про­дают­ся ком­плек­тами из нес­коль­ких заранее свя­зан­ных карт. Если вла­делец забудет пароль, его мож­но будет сбро­сить с помощью вто­рой кар­ты из того же ком­плек­та. В ходе этой про­цеду­ры про­шив­ка про­веря­ет, находит­ся ли кар­та в режиме вос­ста­нов­ления. Если ответ положи­тель­ный, коман­да SetPin поз­воля­ет задать новый пароль без зап­роса ста­рого.

Как выяс­нилось, лазер­ный импульс, подан­ный в нуж­ную область чипа кошель­ка в точ­но рас­счи­тан­ный момент, наруша­ет выпол­нение этой про­вер­ки. В резуль­тате такого вме­шатель­ства про­шив­ка при­нима­ет кар­ту за находя­щуюся в режиме вос­ста­нов­ления. При этом отклю­чение фун­кции вос­ста­нов­ления заранее тоже не помога­ет.

Под­черки­вает­ся, что для реали­зации такой ата­ки пот­ребу­ются физичес­кий дос­туп к кошель­ку, глу­бокие зна­ния в области аппа­рат­ной безопас­ности, а так­же обо­рудо­вание сто­имостью око­ло 250 тысяч дол­ларов США. При этом кар­ту‑кошелек при­дет­ся раз­резать, обна­жив чип, то есть скрыть такое вме­шатель­ство от вла­дель­ца устрой­ства явно не получит­ся.

Ис­сле­дова­тели заяв­ляют, что успешно вос­про­изве­ли эту ата­ку на всех про­тес­тирован­ных кар­тах Tangem и на взлом каж­дой ушло при­мер­но два часа.

Еще 10 фев­раля 2026 года пред­ста­вите­ли Ledger Donjon уве­доми­ли раз­работ­чиков Tangem о най­ден­ной проб­леме. Одна­ко исправ­лений мож­но не ждать, так как кар­ты поп­росту не под­держи­вают обновле­ния про­шив­ки. В Tangem заяв­ляют, что это гаран­тиру­ет неиз­менность кода и защиту от уда­лен­ного вме­шатель­ства, одна­ко в дан­ном слу­чае эта осо­бен­ность меша­ет устра­нить баг во всех уже про­дан­ных кошель­ках.

Так­же в Tangem сооб­щили, что про­демонс­три­рован­ный иссле­дова­теля­ми метод тре­бует лабора­тор­ного обо­рудо­вания и прак­тичес­ки неп­рименим в реаль­ных усло­виях. Допол­нитель­но раз­работ­чики под­чер­кну­ли, что иссле­дова­ние про­вела Donjon — внут­ренняя ИБ‑коман­да ком­пании Ledger, одно­го из глав­ных кон­курен­тов Tangem.

В ком­пании отме­чают, что по внеш­нему виду кар­ты невоз­можно опре­делить ее вла­дель­ца и сум­му, хра­нящу­юся в кошель­ке. Это озна­чает, что ата­кующе­му при­дет­ся пот­ратить сот­ни тысяч дол­ларов и пов­редить устрой­ство, не зная, хра­нит­ся на нем 50 мил­лионов или все­го 50 дол­ларов. Так как реаль­ных слу­чаев кра­жи средств с кошель­ков при помощи лазера пока не зафик­сирова­но, в Tangem счи­тают риск для боль­шинс­тва поль­зовате­лей прак­тичес­ки нулевым.

2% трафика на сайты СМИ и интернет-магазинов создают ИИ-боты По дан­ным ком­пании Servicepipe, в июне 2026 года на ИИ‑сер­висы и авто­мати­зиро­ван­ных ботов при­ходи­лось око­ло 1% тра­фика рос­сий­ских новос­тных ресур­сов и пло­щадок e-commerce. В общей слож­ности боты генери­рова­ли 2% всех ана­лизи­руемых зап­росов.

тра­фика рос­сий­ских новос­тных ресур­сов и пло­щадок e-commerce. В общей слож­ности боты генери­рова­ли всех ана­лизи­руемых зап­росов. Го­дом ранее доля такого тра­фика сос­тавля­ла 0,5% для СМИ и 0,3% для интернет‑магази­нов. Таким обра­зом, для медиа показа­тель вырос в 2 раза , а для элек­трон­ной ком­мерции — более чем в 3 раза .

для СМИ и для интернет‑магази­нов. Таким обра­зом, для медиа показа­тель вырос в , а для элек­трон­ной ком­мерции — более чем в . От­меча­ется, что во вре­мя круп­ных рас­про­даж доля ИИ‑тра­фика на сай­тах интернет‑магази­нов дос­тигала 3%, а в дни резонан­сных событий на новос­тных ресур­сах — 3,5%.

«Придуманные» ИИ домены

Эк­спер­ты ком­пании Palo Alto Networks обна­ружи­ли новую тех­нику атак, которую наз­вали Phantom squatting. Ее суть зак­люча­ется в том, что зло­умыш­ленни­ки регис­три­руют несущес­тву­ющие домены, которые «при­думы­вают» LLM, а затем раз­меща­ют на них фишин­говые стра­ницы и мал­варь. В резуль­тате поль­зователь попада­ет на опас­ный сайт не через фишин­говое пись­мо или вре­донос­ную рек­ламу, а через ИИ‑инс­тру­мент, которо­му доверя­ет.

Что­бы оце­нить мас­штаб проб­лемы, иссле­дова­тели задали двум неназ­ванным ИИ‑моделям 685 339 воп­росов о 913 извес­тных брен­дах из тех­нологи­чес­кого, финан­сового, медицин­ско­го, государс­твен­ного и дру­гих сек­торов. В ответ модели пре­дос­тавили спе­циалис­там 2,1 мил­лиона ссы­лок, при­чем сис­темы ана­лиза киберуг­роз уже счи­тали 13 229 из этих адре­сов вре­донос­ными. То есть ИИ нап­рямую рекомен­довал поль­зовате­лям заведо­мо опас­ные ресур­сы. Еще око­ло 250 тысяч доменов, порож­денных гал­люцина­циями ИИ, были сво­бод­ны, и зарегис­три­ровать их мог любой жела­ющий.

Ис­сле­дова­тели отме­чают, что недав­но зарегис­три­рован­ные домены удоб­ны для атак, пос­коль­ку еще не успе­ли зарабо­тать пло­хую репута­цию. Чер­ным спис­кам и защит­ным сис­темам тре­бует­ся вре­мя, что­бы обна­ружить вре­донос­ную активность, поэто­му к момен­ту бло­киров­ки такого домена поль­зователь может успеть перей­ти на сайт по рекомен­дации ИИ.

От­дель­но под­черки­вает­ся, что модели не мог­ли почер­пнуть стран­ные адре­са в обу­чающих дан­ных и эти домены воз­никали из‑за язы­ковых пат­тернов самих LLM. При­чем раз­ные модели час­то при­думы­вали оди­нако­вые адре­са в ответ на один и тот же воп­рос, а повыше­ние «кре­атив­ности» модели лишь уве­личи­вало количес­тво гал­люцина­ций. Спе­циалис­ты пишут, что это «струк­турное свой­ство архи­тек­туры LLM, которое невоз­можно испра­вить».

В одном слу­чае сис­тема Palo Alto Networks пред­ска­зала, что модели «при­дума­ют» домен, похожий на адрес онлайн‑мар­кет­плей­са наци­ональ­ной поч­товой служ­бы. Обе изу­чен­ные модели дей­стви­тель­но ста­биль­но генери­рова­ли этот адрес при любых нас­трой­ках тем­перату­ры. Через 23 дня зло­умыш­ленни­ки зарегис­три­рова­ли этот домен и раз­верну­ли там фишинг‑кит Montana Empire.

Под­дель­ный сайт в режиме реаль­ного вре­мени копиро­вал нас­тоящую вит­рину мар­кет­плей­са и похищал дан­ные бан­ков­ских карт и перево­дов, а так­же информа­цию о докумен­тах, удос­товеря­ющих лич­ность. Опе­рато­ры мал­вари мог­ли вруч­ную под­тверждать одно­разо­вые коды, вве­ден­ные жер­тва­ми, через бота в Telegram. При этом сох­ранив­шиеся на сер­вере фай­лы и логи сви­детель­ству­ют о том, что прес­тупни­ки соз­давали мал­варь с помощью ИИ‑ассистен­та.

В дру­гом слу­чае иссле­дова­тели замети­ли «выдуман­ный» домен поч­товой служ­бы за 51 день до его регис­тра­ции. Поз­же на этом домене появил­ся точ­ный клон офи­циаль­ного сай­та с фаль­шивой оцен­кой 4,8 звез­ды и заяв­лени­ем о более чем двух мил­лионах поль­зовате­лей. Ресурс рас­простра­нял вре­донос­ное при­ложе­ние для Android.

Про­чие вре­донос­ные домены ими­тиро­вали бан­ки в ОАЭ и стра­нах Евро­пы, а так­же сай­ты для спор­тивных ста­вок, ори­енти­рован­ные на поль­зовате­лей из Бан­гла­деш.

Тех­ника Phantom squatting очень похожа на опи­сан­ные в 2025 году ата­ки типа slopsquatting, в рам­ках которых прес­тупни­ки соз­дают вре­донос­ные пакеты в PyPI или npm, исполь­зуя наз­вания, «выдуман­ные» ИИ‑моделя­ми. Имен­но эта схе­ма при­меня­лась зло­умыш­ленни­ками в кам­пании PhantomRaven, ког­да мал­варь скры­ли в 126 пакетах npm, которые в ито­ге уста­нови­ли более 86 тысяч раз.

81 миллион попыток входа за две недели В июне 2026 года неиз­вес­тные про­вели мас­штаб­ную ата­ку типа password spraying, нацелен­ную на учет­ные записи Microsoft 365. За две недели зло­умыш­ленни­ки совер­шили более 81 мил­лиона попыток аутен­тифика­ции.

попыток аутен­тифика­ции. Для вхо­да исполь­зовались дей­ству­ющие пары логинов и паролей, ранее попав­шие в раз­личные утеч­ки. Ата­ки осу­щест­вля­лись через Azure CLI и механизм OAuth Resource Owner Password Credentials (ROPC). Ана­лити­ки Huntress пре­дуп­редили, что хакеры добились ком­про­мета­ции как минимум 78 учет­ных записей Microsoft в 64 орга­низа­циях.

учет­ных записей Microsoft в орга­низа­циях. Во мно­гих пос­тра­дав­ших ком­пани­ях была вклю­чена мно­гофак­торная аутен­тифика­ция (МФА), одна­ко Conditional Access Policy не рас­простра­нялась на исполь­зован­ный зло­умыш­ленни­ками сце­нарий. Механизм ROPC переда­ет пароль непос­редс­твен­но эндпо­инту выдачи токена и не под­держи­вает инте­рак­тивный зап­рос МФА. Ис­сле­дова­тели сооб­щили, что в ряде слу­чаев МФА при­меня­лась толь­ко к отдель­ным при­ложе­ниям или груп­пам поль­зовате­лей, дей­ство­вала лишь для недове­рен­ных мес­тополо­жений либо была запуще­на в режиме наб­людения без реаль­ной бло­киров­ки. У некото­рых орга­низа­ций МФА отсутс­тво­вала вов­се.

В Huntress под­счи­тали, что в сред­нем на одно­го кли­ента Microsoft 365 при­ходит­ся 1964 неудач­ные попыт­ки вхо­да в месяц.

Linux-уязвимость Bad Epoll

Опуб­ликова­ны тех­ничес­кие детали и PoC-экс­пло­ит для новой уяз­вимос­ти Bad Epoll, обна­ружен­ной в ядре Linux. Проб­лема зат­рагива­ет дес­кто­пы, сер­веры и Android-устрой­ства, поз­воляя неп­ривиле­гиро­ван­ному локаль­ному про­цес­су повысить пра­ва до уров­ня root.

Уяз­вимость получи­ла иден­тифика­тор CVE-2026-46242 (7,8 бал­ла по шка­ле CVSS), и ее нашел иссле­дова­тель из Сеуль­ско­го наци­ональ­ного уни­вер­ситета Чон Джэ­ён (Jaeyoung Chung), который сооб­щил о баге раз­работ­чикам через прог­рамму bug bounty Google kernelCTF. Так­же спе­циалист под­готовил рабочий экс­пло­ит, который извле­кает дан­ные из памяти ядра, перех­ватыва­ет поток исполне­ния через кос­венный вызов и запус­кает ROP-цепоч­ку, которая повыша­ет при­виле­гии до уров­ня root.

Чон объ­ясня­ет, что баг пред­став­ляет собой use after free в epoll, воз­ника­ющий из‑за сос­тояния гон­ки при парал­лель­ном зак­рытии свя­зан­ных дес­крип­торов. Epoll — штат­ный механизм Linux, который поз­воля­ет при­ложе­ниям отсле­живать готов­ность мно­жес­тва фай­ловых дес­крип­торов к опе­раци­ям вво­да‑вывода. Его активно исполь­зуют сер­верные при­ложе­ния, бра­узе­ры и сетевые сер­висы.

Уяз­вимость воз­ника­ет, ког­да один epoll-дес­крип­тор сле­дит за дру­гим и оба зак­рыва­ются парал­лель­но. Один путь осво­бож­дает внут­ренний объ­ект ядра, пока дру­гой про­дол­жает обра­щать­ся к нему, что при­водит к use after free и записи в уже осво­бож­денную память.

От­меча­ется, что экс­плу­ата­цию проб­лемы усложня­ло край­не узкое «окно» для сос­тояния гон­ки, которое занима­ло лишь нес­коль­ко машин­ных инс­трук­ций. Слу­чай­но попасть в него было прак­тичес­ки невоз­можно, одна­ко Чон сумел его рас­ширить. В ито­ге на про­тес­тирован­ных кон­фигура­циях экс­пло­ит сра­баты­вал при­мер­но в 99% слу­чаев.

По сло­вам иссле­дова­теля, экс­плу­ати­ровать Bad Epoll мож­но даже из песоч­ницы рен­дерера Chrome, которая бло­киру­ет экс­плу­ата­цию боль­шинс­тва дру­гих проб­лем ядра.

Бо­лее того, уяз­вимость под­твержде­на в Pixel 10 с ядром Linux 6.6, хотя пол­ноцен­ный Android-экс­пло­ит пока находит­ся в раз­работ­ке. При этом проб­лема не зат­рагива­ет устрой­ства на ста­рых ядрах 6.1, вклю­чая некото­рые Pixel 8, так как проб­лемный код появил­ся толь­ко в Linux 6.4.

Ис­ходно баг Bad Epoll воз­ник в ядре в 2023 году и был добав­лен с тем же ком­митом, который породил дру­гую уяз­вимость, свя­зан­ную с сос­тоянием гон­ки, — CVE-2026-43074. Этот баг ранее обна­ружи­ла модель Anthropic Mythos. Пред­полага­ется, что ИИ про­пус­тил «сосед­нюю» уяз­вимость из‑за узко­го «окна», при­год­ного для соз­дания сос­тояния гон­ки, и отсутс­твия явных сиг­налов во вре­мя выпол­нения: пос­ле выхода исправ­ления CVE-2026-43074 новая проб­лема, как пра­вило, не вызыва­ет сра­баты­вания KASAN.

Как отме­чает Чон, испра­вить Bad Epoll уда­лось не сра­зу. Пер­вый патч ока­зал­ся непол­ным, а кор­рек­тное исправ­ление появи­лось толь­ко через два месяца пос­ле обна­руже­ния проб­лемы. Под­черки­вает­ся, что обходных мер не сущес­тву­ет: адми­нис­тра­торам сле­дует как мож­но ско­рее уста­новить обновле­ние для сво­его дис­три­бути­ва с бэк­портом пат­ча или при­менить апс­трим‑ком­мит a6dc643c6931. Без уста­нов­ки пат­чей уяз­вимыми счи­тают­ся вер­сии ядра 6.4 и новее.

От­метим, что за пос­ледние месяцы иссле­дова­тели рас­кры­ли ряд похожих проб­лем в Linux, вклю­чая Copy Fail, Dirty Frag, Fragnesia, DirtyClone и pedit COW. Одна­ко, в отли­чие от детер­миниро­ван­ных атак на стра­нич­ный кеш, Bad Epoll тре­бует выиг­рать в слож­ном сос­тоянии гон­ки, и подоб­ный класс проб­лем ранее экс­плу­ати­ровал­ся в нашумев­шей уяз­вимос­ти Dirty COW.

22,4 миллиона человек — дневная аудитория YouTube в России Сог­ласно ста­тис­тике ГК «Род­ная речь», с янва­ря по май 2026 года днев­ной охват YouTube в Рос­сии вырос на 4% — до 22,4 мил­лиона человек . Экспер­ты отме­чают, что у зап­рещен­ных меди­аплатформ тем­пы рос­та мень­ше, чем до замед­лений, одна­ко ауди­тория не ухо­дит из каналов.

— до . Экспер­ты отме­чают, что у зап­рещен­ных меди­аплатформ тем­пы рос­та мень­ше, чем до замед­лений, одна­ко ауди­тория не ухо­дит из каналов. Ауди­тория «Яндекс Видео» за тот же пери­од уве­личи­лась на 7,5% , до 6,1 мил­лиона человек .

, до . В свою оче­редь, в «VK Видео» сооб­щили о 42 мил­лионах ежед­невных поль­зовате­лей по ито­гам пер­вого полуго­дия 2026 года без уче­та прос­мотров во встро­енных пле­ерах на сто­рон­них сай­тах.

ежед­невных поль­зовате­лей по ито­гам пер­вого полуго­дия 2026 года без уче­та прос­мотров во встро­енных пле­ерах на сто­рон­них сай­тах. При этом ана­лити­ки отме­чают, что днев­ной охват Rutube сок­ратил­ся на 13,6% , до 7,2 мил­лиона человек .

, до . Пред­ста­вите­ли сер­виса не сог­ласны с этой оцен­кой и полага­ют, что «иссле­дова­ние не учи­тыва­ло объ­ем прос­мотров через эмбе­диро­ван­ные пле­еры». В Rutube заяв­ляют, что оце­нива­ют сред­нюю днев­ную ауди­торию более чем в 20 мил­лионов поль­зовате­лей, опи­раясь на дан­ные Mediascope.

Хакера отследили через GDID Windows

В ма­тери­алах дела 19-лет­него учас­тни­ка хак­груп­пы Scattered Spider Питера Сто­укса (Peter Stokes) обна­ружи­ли инте­рес­ную деталь. Сле­дова­тели иден­тифици­рова­ли подоз­рева­емо­го бла­года­ря Microsoft Windows Global Device Identifier (GDID) — пос­тоян­ному иден­тифика­тору уста­нов­ки Windows, который помог свя­зать устрой­ство с кибера­такой, VPN-сер­висом и лич­ными акка­унта­ми Сто­укса.

Речь идет об ата­ке на неназ­ванно­го про­дав­ца юве­лир­ных изде­лий и пред­метов рос­коши, про­изо­шед­шей в мае 2025 года. По информа­ции следс­твия, тог­да учас­тни­ки Scattered Spider поз­вонили в ИТ‑под­дер­жку ком­пании с помощью Google Voice и пред­ста­вились сот­рудни­ками, которые потеря­ли дос­туп к сво­им акка­унтам. Хакеры убе­дили опе­рато­ров сбро­сить пароли, а так­же отвя­зать мобиль­ные устрой­ства, исполь­зовав­шиеся для двух­фактор­ной аутен­тифика­ции.

В резуль­тате все­го за нес­коль­ко часов ата­кующие зах­ватили три учет­ные записи, вклю­чая акка­унты двух ИТ‑адми­нис­тра­торов. Затем они уста­нови­ли ngrok и Teleport, выг­рузили в обла­ко Amazon не менее 77 Гбайт дан­ных и попыта­лись раз­вернуть в сети ком­пании шиф­роваль­щик.

Спе­циалис­ты орга­низа­ции успе­ли заб­локиро­вать ата­ку до начала шиф­рования и зак­рыли хакерам дос­туп. Одна­ко вымога­тели все рав­но пот­ребова­ли у ком­пании 8 мил­лионов дол­ларов США в крип­товалю­те, угро­жая опуб­ликовать укра­ден­ные дан­ные. Пос­тра­дав­шая орга­низа­ция отка­залась пла­тить выкуп, но прос­той, вос­ста­нов­ление инфраструк­туры и лик­видация пос­ледс­твий обош­лись ей более чем в 2 мил­лиона дол­ларов США.

Сог­ласно судеб­ным докумен­там, вый­ти на Сто­укса пра­воох­раните­лям помог акка­унт ngrok, соз­данный во вре­мя ата­ки. По дан­ным Microsoft, 12 мая 2025 года в 19:21 стра­ницу регис­тра­ции ngrok откры­ли на устрой­стве с иден­тифика­тором GDID g:6755467234350028 и в ту же минуту был соз­дан новый акка­унт. Спус­тя при­мер­но три часа компь­ютер с тем же GDID обра­тил­ся к сай­ту пос­тра­дав­шей ком­пании через VPN-сер­вис Tzulo.

В докумен­тации Microsoft Global Device Identifier опи­сыва­ется как пос­тоян­ный ID кон­крет­ной уста­нов­ки Windows. Этот ID сох­раня­ется пос­ле обновле­ний опе­раци­онной сис­темы и меня­ется при ее пере­уста­нов­ке. Иден­тифика­тором поль­зуют­ся раз­ные сер­висы Windows, а свя­зан­ные с ним дан­ные хра­нят­ся в инфраструк­туре Microsoft.

Сле­дова­тели сопос­тавили дан­ные GDID с IP-адре­сами, с которых исхо­дила активность акка­унтов Snapchat, Apple и Facebook, пред­положи­тель­но при­над­лежав­ших Сто­уксу. Сов­падения были зафик­сирова­ны в Тал­лине, где жил подоз­рева­емый, а так­же в Нью‑Йор­ке и Таилан­де (эти переме­щения под­твержда­лись дан­ными о поез­дках Сто­укса, получен­ными от Гос­депар­тамен­та США).

Как мы пи­сали ранее, вес­ной 2026 года Сто­укса задер­жали в аэро­пор­ту Хель­син­ки, ког­да он собирал­ся вылететь в Япо­нию. Поз­же его экс­тра­диро­вали в США, где предъ­яви­ли обви­нения в мошен­ничес­тве, сго­воре и компь­ютер­ных взло­мах, свя­зан­ных с вымога­тель­ством мил­лионов дол­ларов у круп­ных ком­паний. Теперь следс­твию пред­сто­ит доказать вину Сто­укса в суде.

На­пом­ним, что хак­груп­па Scattered Spider (она же 0ktapus, Octo Tempest, Scatter Swine, UNC3944 и Muddled Libra) появи­лась в 2022 году. Это не обыч­ная хакер­ская груп­пиров­ка в при­выч­ном понима­нии это­го тер­мина, а англо­языч­ное сооб­щес­тво, в основном сос­тоящее из под­рос­тков и молодых людей из США, Великоб­ритании и ряда дру­гих евро­пей­ских стран.

Ис­сле­дова­тели из ком­пании Group-IB отме­чают, что отдель­ные арес­ты вряд ли оста­новят ата­ки груп­пы. Куда важ­нее может ока­зать­ся содер­жимое изъ­ятых у Сто­укса накопи­телей, если на них сох­ранились кон­такты, дан­ные, свя­зан­ные с инфраструк­турой Scattered Spider, или инс­тру­мен­ты дру­гих учас­тни­ков груп­пиров­ки.