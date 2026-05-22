За­дачи перебо­ра — путей, паролей, хешей или еще чего‑то — выгод­но выпол­нять парал­лель­но. И язык Go здесь под­ходит как нель­зя луч­ше. Сегод­ня мы осво­им кон­цепцию горутин — лег­ковес­ных потоков, которы­ми управля­ет собс­твен­ный пла­ниров­щик в user space, а не ОС, что радикаль­но меня­ет наг­рузку на сис­тему. Заод­но напишем свой фаз­зер под­доменов.

В этой и пос­леду­ющих стать­ях мы раз­берем основные при­емы работы с горути­нами, иллюс­три­руя их прос­тыми задача­ми на перебор зна­чений. Мы не будем силь­но пог­ружать­ся в саму методи­ку перебо­ра — фаз­зинга, хеш­кре­кин­га и так далее. Все‑таки мы учим­ся кодить, а потому сей­час кон­цен­три­руем­ся на инс­тру­мен­тах, которые пре­дос­тавля­ет язык прог­рамми­рова­ния.

Те­ории и тер­минов будет нем­ного боль­ше, чем в пре­дыду­щих стать­ях, потому что тема сама по себе весь­ма обширная и, ска­жем пря­мо, не самая прос­тая. Я пос­тарал­ся изло­жить матери­ал так, что­бы при пер­вом чте­нии мож­но было про­пус­тить сов­сем скуч­ное, но для луч­шего понима­ния все же советую вник­нуть!

Итак, напишем прос­тень­кую ути­литу для поис­ка под­доменов (subdomain enumeration) мак­сималь­но оче­вид­ным спо­собом — брут­форсом по спис­ку.

Спи­сок нес­ложно най­ти в интерне­те, нап­ример SecLists или n0kovo_subdomains, но в учеб­ных целях, что­бы не бом­барди­ровать ни в чем не винова­тый хост зап­росами (тем более пока мы не научи­лись ни оста­нав­ливать горути­ны, ни управлять их количес­твом), я советую написать свой бук­валь­но из десят­ка позиций — это­го более чем дос­таточ­но для начала.

Соз­дадим новый модуль:

mkdir sudbdomain & & cd $_ go mod init sudbdomain touch main. go

В файл main. go вста­вим такой код:

package main import ( "bufio" "fmt" "net/ http" "os" "strings" "sync" "time" ) func run ( ) error { const srcFileName = "subdomains. txt" // Целевой хост — аргумент запуска if len ( os . Args ) < = 1 { fmt . Fprintf ( os . Stderr , "Target address not specified \ n " ) os . Exit ( 1 ) } host : = os . Args [ 1 ] // Открываем список поддоменов srcFile , err : = os . Open ( srcFileName ) if err != nil { return fmt . Errorf ( "opening %s: %w" , srcFileName , err ) } defer srcFile . Close ( ) // Настраиваем HTTP-клиент client : = & http . Client { Timeout : 1 * time . Second , CheckRedirect : func ( req * http . Request , via [ ] * http . Request ) error { // Игнорируем редиректы return http . ErrUseLastResponse } , } // Построчно считываем и проверяем поддомены scanner : = bufio . NewScanner ( srcFile ) for scanner . Scan ( ) { sub : = strings . TrimSpace ( scanner . Text () ) if sub == "" { continue } target : = "https:// " + sub + ". " + host resp , err : = client . Get ( target ) if err != nil { continue } resp . Body . Close ( ) io . ReadAll ( resp . Body ) if resp . StatusCode == http . StatusNotFound { // 404 нас не интересуют continue } fmt . Printf ( "%s - %d %s \ n " , target , resp . StatusCode , http . StatusText ( resp . StatusCode ) ) } if err : = scanner . Err () ; err != nil { return fmt . Errorf ( "reading %s: %w" , srcFileName , err ) } return nil } func main ( ) { if err : = run () ; err != nil { fmt . Fprintln ( os . Stderr , err ) os . Exit ( 1 ) } }

Це­левой хост, для которо­го мы будем искать под­домены, зада­ется аргу­мен­том запус­ка: его зна­чение мы счи­тыва­ем как вто­рой эле­мент мас­сива os. Args (пер­вый эле­мент с индексом 0 содер­жит имя исполня­емо­го фай­ла). Спи­сок под­доменов для опро­са счи­тыва­ем из фай­ла. Для упро­щения имя фай­ла задано кон­стан­той srcFileName , но, разуме­ется, его так­же мож­но переда­вать аргу­мен­том, через перемен­ную окру­жения или задавать в кон­фиге.

Да­лее мы исполь­зуем буфери­зован­ное чте­ние средс­тва­ми пакета bufio : пос­троч­но чита­ем файл со спис­ком и для каж­дой стро­ки запус­каем про­вер­ку дос­тупнос­ти хос­та. Наконец, мы исполь­зуем пат­терн main-run для удобс­тва обра­бот­ки оши­бок.

При воз­никно­вении ошиб­ки выпол­няет­ся ран­ний выход из фун­кции run( ) с воз­вра­том этой ошиб­ки. В фун­кции main( ) про­веря­ется, воз­никла ли ошиб­ка, и в этом слу­чае воз­вра­щает­ся код 1. При этом кор­рек­тно обра­баты­вают­ся отло­жен­ные через defer вызовы, чего не про­изош­ло бы, если бы os. Exit( 1) вызыва­лась сра­зу.

info Удоб­но работать с кон­фигами поз­воля­ет пакет Viper. Он под­держи­вает JSON, YAML, INI и мно­жес­тво дру­гих вари­антов. В качес­тве аль­тер­нативы мож­но рас­смот­реть koanf и cleanenv с похожи­ми воз­можнос­тями. Кро­ме того, неред­ко исполь­зуют GoDotEnv, который поз­воля­ет заг­ружать перемен­ные окру­жения, задан­ные в фай­ле . env .

http.Client