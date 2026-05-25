Ког­да кон­тей­нер в WSL получа­ет дос­туп к Docker Engine API на хос­товой под­сети, изо­ляцию мож­но обой­ти: соз­дать свой кон­тей­нер, при­мон­тировать диск C и изме­нить фай­лы Windows. Так­же най­дем откры­тый API Docker, получим дос­туп к хос­товой фай­ловой сис­теме, под­меним скрипт задания пла­ниров­щика и сме­ним пароль адми­нис­тра­тора.

На­ша цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на машине MonitorsFour с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень задания — лег­кий, опе­раци­онная сис­тема — Windows.

Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

 

Разведка

 

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в /etc/hosts:

10.129.10.26 monitorsfour.htb

За­пус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов

Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Оно поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции он выбира­ет сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да.

Са­мый извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи такого скрип­та:

#!/bin/bash
ports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '
' ',' | sed s/,$//)
nmap -p$ports -A $1

Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом про­изво­дит­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем встро­енных скрип­тов (опция -A).

Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Ре­зуль­тат работы скрип­та

Ска­нер обна­ружил два откры­тых пор­та:

  • 80 — веб‑сер­вер Nginx;
  • 5985 — WinRM.

С WinRM ничего не вый­дет, поэто­му осмотрим­ся на сай­те.

Глав­ная стра­ница сай­та
 

Точка входа

На сай­те ничего инте­рес­ного най­ти не уда­лось, поэто­му прис­тупим к ска­ниро­ванию.

Справка: сканирование веба c feroxbuster

Од­но из пер­вых дей­ствий при тес­тирова­нии безопас­ности веб‑при­ложе­ния — это ска­ниро­вание методом перебо­ра катало­гов, что­бы най­ти скры­тую информа­цию и недос­тупные обыч­ным посети­телям фун­кции. Для это­го мож­но исполь­зовать прог­раммы вро­де dirsearch, DIRB или ffuf. Сегод­ня возь­мем feroxbuster.

При запус­ке ука­зыва­ем сле­дующие парамет­ры:

  • -k — не про­верять TLS-сер­тификат, полез­но при ска­ниро­вании HTTPS-сай­тов с самопод­писан­ным или некор­рек­тным сер­тифика­том;
  • -u — URL;
  • -d — глу­бина ска­ниро­вания;
  • -t — количес­тво потоков;
  • -C — исклю­чить отве­ты с ука­зан­ным HTTP-кодом, нап­ример -C 404 скры­вает резуль­таты со ста­тусом 404;
  • -w — сло­варь (я исполь­зую сло­вари из набора SecLists).

Под­робнее о веб‑фаз­зинге читай в статье «Веб‑фаз­зинг с самого начала. Учим­ся переби­рать катало­ги и искать скры­тые фай­лы на сай­тах».

feroxbuster -k -u http://monitorsfour.htb/ -d 1 -t 128 -C 404 -w files_interesting.txt
Результат сканирования файлов с помощью feroxbuster
Ре­зуль­тат ска­ниро­вания фай­лов с помощью feroxbuster

