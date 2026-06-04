Раньше почту на Xakep.ru мог зарегистрировать любой желающий. Теперь это удел избранных! Если ты готов поддержать журнал и заодно обзавестись самой модной почтой в обитаемой Вселенной, мы поможем тебе в этом. Регистрация новых адресов и восстановление старых продолжаются.

Раньше почту на Xakep.ru мог зарегистрировать любой желающий. Теперь это удел избранных! Если ты готов поддержать журнал и заодно обзавестись самой модной почтой в обитаемой Вселенной, мы поможем тебе в этом. Регистрация новых адресов и восстановление старых для наших читателей продолжаются.

Сейчас подключить ящик можно за 1200 рублей. Эта сумма покрывает обслуживание почты до ноября 2026 года. После этого продление ящика будет стоить 2000 рублей в год.

Да, почта платная. Дело в том, что ящики работают в инфраструктуре VK Workspace, и в результате почта функционирует стабильно и без рекламы. Мы не держим собственные почтовые серверы, и цены включают расходы на аренду.

Почта на @xakep.ru — это кусочек истории и ностальгия по временам, когда интернет был другим, а журнал «Хакер» лежал на каждом втором компьютерном столе. Для многих такой адрес до сих пор остается узнаваемым символом старого «Хакера».