Наша цель — получить права суперпользователя на машине Facts с учебной площадки Hack The Box. Уровень задания — легкий, операционная система — Linux.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.129.22.72 facts.htb
Запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Оно позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации он выбирает следующий шаг к получению точки входа.
Самый известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи такого скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом производится обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное, с использованием встроенных скриптов (опция
-A).
Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».
Сканер нашел три открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 9.9p1;
- 80 — веб‑сервер Nginx 1.26.3;
- 54321 — какое‑то приложение на Go.
Как обычно, начинаем с сайта на веб‑сервере.
Точка входа
На сайте ничего интересного найти не удалось, поэтому приступим к сканированию.
Справка: сканирование веба c feroxbuster
Одно из первых действий при тестировании безопасности веб‑приложения — это сканирование методом перебора каталогов, чтобы найти скрытую информацию и недоступные обычным посетителям функции. Для этого можно использовать программы вроде dirsearch, DIRB или ffuf. Я предпочитаю feroxbuster.
При запуске указываем следующие параметры:
-
-k— не проверять TLS-сертификат;
-
-u— URL;
-
-d— глубина сканирования;
-
-t— количество потоков;
-
-C— исключить из вывода ответы с указанными HTTP-кодами;
-
-w— словарь (я использую словари из набора SecLists).
Подробнее о веб‑фаззинге читай в статье «Веб‑фаззинг с самого начала. Учимся перебирать каталоги и искать скрытые файлы на сайтах».
Запускаем сканирование:
feroxbuster -k -u http://facts.htb/ -d 1 -t 128 -C 404 -w files_interesting.txt
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