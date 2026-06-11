Первые два печатных спецвыпуска «Хакера» распроданы полностью. Запасы остальных номеров тоже постепенно сокращаются, а на четвертый спецвыпуск уже открыты предзаказы по специальной цене. Если ты давно собираешь бумажные выпуски журнала или только начинаешь свою коллекцию, рассказываем, какие сборники сейчас доступны для заказа.

Спецвыпуск #3 (2019–2021)

Тираж третьего спецвыпуска подходит к концу на нашем складе — осталась около сотни экземпляров.

Внутри номера тебя ждут лучшие материалы за 2019–2021 годы про Active Directory, SDR, checkm8, VeraCrypt и многое другое. Также классический для печатных сборников бонус — статьи сопровождаются комментариями авторов и редакции с закулисными деталями, которые не вошли в оригинальные публикации.

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Спецвыпуск #4 (2021–2022)

Работа над четвертым бумажным спецвыпуском уже кипит. Релиз нового сборника запланирован на июль–август 2026 года, но уже сейчас на журнал можно оформить предварительный заказ.

В номер войдут самые интересные и важные статьи 2021–2022 годов: о китайских смартфонах с заводскими бэкдорами, фаззинге исполняемых файлов в Windows, автоматизации Burp и многом другом. Все статьи традиционно будут дополнены комментариями авторов и редакторов.

На время сбора предварительных заказов действует специальная цена — 1600 рублей. Обрати внимание, что после передачи номера в типографию стоимость возрастет.

«Хакер 2025»

Отдельно напомним про коллекционный номер «Хакер 2025», в который вошли 22 лучших материала прошлого года. Внутри мы собрали подшивку самого интересного за прошлый год, включая статьи про локальные LLM, декомпилятор на нейронках, превращение «Яндекс Станции» в шпионский гаджет и многое другое.

Хорошие технические статьи редко читают один раз. К практическим руководствам, исследованиям и подробным разборам обычно возвращаются снова и снова — когда нужно разобраться в новой теме, вспомнить детали или посмотреть на знакомую технологию под другим углом. Именно такие материалы мы и собираем в бумажных спецвыпусках, чтобы ты мог поставить на полку собственную коллекцию самых интересных и важных публикаций последних лет.

Доставка заказов осуществляется компанией СДЭК. По вопросам доставки журналов в другие страны пиши на support@glc.ru.