Содержание статьи
- Типичные проблемы
- Что мы строим?
- Архитектура решения
- Уровень 1: серверы
- Уровень 2: хабы
- Уровень 3: периферия
- Почему именно такая архитектура?
- Сетевой слой: Tailscale и Headscale
- Что такое Tailscale?
- Headscale вместо Tailscale SaaS
- Авторизация устройств
- Что это дает в итоге?
- Уровень 1: Infra Server
- Главная страница
- Генерация образов
- Мониторинг с Zabbix
- Уровень 2: хабы
- Сборка образа
- Что внутри образа
- Приложение для хаба
- Веб-терминал
- Безопасность: eth0-guard
- Уровень 3: периферия
- Типы устройств
- Связь с хабом
- Сбор данных
- Что дальше
- Заключение
Представь типичную подготовку к редтимингу. В арсенале — несколько Raspberry Pi для разных локаций, кейлоггеры, BadUSB, снифферы и другие устройства. Каждое требует настройки: прошить, подключить к VPN, проверить связь, установить инструменты. А потом — следить за всем этим набором во время операции, собирать данные, реагировать на проблемы.
Когда количество устройств переваливает за десяток, возникает новая проблема — управление. Не управление целью атаки, а управление собственной инфраструктурой. И эта проблема растет с каждым новым девайсом в арсенале.
На выходе мы хотели получить систему, которая бы позволила:
- видеть статус всех устройств в одном месте и в одно касание открывать терминал нужного хаба;
- разворачивать новые хабы за минуты — с уже установленным набором инструментов, VPN и мониторингом;
- получать алерты при проблемах (потеря связи, высокая нагрузка, заканчивается место);
- собирать данные с периферии через единый веб‑интерфейс.
Типичные проблемы
Каждый, кто работал с распределенной атакующей инфраструктурой, сталкивался с этими проблемами:
- Нет единой картины. Какие устройства онлайн? Какие отвалились? Когда последний раз был контакт? Приходится проверять каждое вручную — SSH на один хаб, потом на другой, потом понимаешь, что третий не отвечает. На операции это критично: потерянное устройство может означать провал всей операции или, что хуже, обнаружение.
- Ручное развертывание. Новое устройство — это ручная настройка SSH, VPN и offensive-инструментов. Каждый раз одно и то же: скачать образ, записать на SD, загрузиться, настроить сеть, установить пакеты, скопировать ключи, проверить, что все работает. И так для каждого нового хаба. При масштабировании команды это превращается в кошмар.
- Разрозненные данные. Логи кейлоггера на одном устройстве, захваченный трафик — на другом, результаты сканов — на третьем. Чтобы собрать полную картину, нужно обойти все устройства вручную. В разгар операции, когда каждая минута дорога, на это просто нет времени.
- Нет алертов. О том, что устройство отключилось, ты узнаешь, когда будет уже поздно. Например, хаб потерял связь час назад, а ты думаешь, что все работает. Или еще хуже — устройство обнаружили и изъяли, а ты продолжаешь на него рассчитывать.
Пример из практики: один раз хаб «пропал» на сорок минут из‑за зависшего USB‑модема. Снаружи все выглядело нормально, пока мы не попытались зайти на него вручную.
После этого случая появилось требование: о подобных вещах должен сообщать мониторинг, а не оператор по его ощущениям.
Что мы строим?
Red Stable — система централизованного управления инфраструктурой атакующих устройств: командный сервер, сеть (Tailnet), хабы на локациях, изолированная периферия.
Примерный рабочий сценарий: хаб выходит в интернет через Wi‑Fi или USB‑модем, автоматически появляется в Tailnet, мониторинг фиксирует статус, оператор открывает веб‑терминал и управляет периферией. Если связь падает, прилетает алерт, а данные остаются локально и забираются при восстановлении канала.
Архитектура решения
Система состоит из трех уровней, каждый со своей зоной ответственности. Такое разделение обеспечивает изоляцию, масштабируемость и отказоустойчивость.
Уровень 1: серверы
Это центр управления всей инфраструктурой. В нем два ключевых компонента: Headscale и Infra Server.
Headscale — self-hosted-координатор Tailscale VPN. Располагается на VPS с публичным IP-адресом. Через него все устройства находят друг друга и устанавливают зашифрованные туннели. Headscale не пропускает через себя трафик — он только помогает устройствам обменяться ключами и найти друг друга в сети.
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