Windows Management Instrumentation (WMI) — это мощ­ней­ший инс­тру­мент адми­нис­три­рова­ния, встро­енный в каж­дую сов­ремен­ную вер­сию Windows. Он поз­воля­ет управлять сис­темой, получать информа­цию о про­цес­сах, служ­бах, обо­рудо­вании и мно­гом дру­гом. Но, как любой мощ­ный инс­тру­мент, WMI может быть исполь­зован во вред.

Тех­ника MITRE ATT&CK T1546.003 поз­воля­ет зло­умыш­ленни­ку соз­дать скры­тую «зак­ладку» в сис­теме. Такая под­писка может не тре­бовать отдель­ного исполня­емо­го или сце­нар­ного фай­ла, одна­ко ее объ­екты сох­раня­ются в репози­тории WMI. Пос­тоян­ная WMI-под­писка может пережи­вать завер­шение поль­зователь­ской сес­сии и перезаг­рузку сис­темы, а в зависи­мос­ти от пот­ребите­ля и кон­тек­ста выпол­нения — запус­кать дей­ствия с повышен­ными при­виле­гиями. Соз­дание пос­тоян­ных объ­ектов в root\ subscription обыч­но тре­бует адми­нис­тра­тив­ных прав.

В этой статье мы:

Соз­дадим WMI-под­писку сво­ими руками. Про­ана­лизи­руем ее на трех уров­нях: логи, арте­фак­ты на дис­ке и память. Раз­берем, как детек­тировать такие ата­ки в SOC. Нас­тро­им защиту от WMI-пер­сист.

warning Статья име­ет озна­коми­тель­ный харак­тер и пред­назна­чена для спе­циалис­тов по безопас­ности, про­водя­щих тес­тирова­ние в рам­ках кон­трак­та. Автор и редак­ция не несут ответс­твен­ности за любой вред, при­чинен­ный с при­мене­нием изло­жен­ной информа­ции. Рас­простра­нение вре­донос­ных прог­рамм, наруше­ние работы сис­тем и наруше­ние тай­ны перепис­ки прес­леду­ются по закону.

Временные и постоянные WMI-подписки

В Windows сущес­тву­ют два похожих, но прин­ципи­аль­но раз­ных механиз­ма под­писки на события WMI.

Вре­мен­ная под­писка сущес­тву­ет толь­ко внут­ри про­цес­са, который ее соз­дал. Нап­ример, коман­да Register-WmiEvent регис­три­рует обра­бот­чик в текущем про­цес­се PowerShell. Такая под­писка перес­тает работать пос­ле завер­шения это­го про­цес­са или уда­ления под­писчи­ка коман­дой Unregister-Event . Она не соз­дает пос­тоян­ных объ­ектов в прос­транс­тве имен root\ subscription , не пережи­вает переза­пуск PowerShell или перезаг­рузку сис­темы и не соз­дает события Sysmon 19, 20 и 21, отно­сящи­еся к регис­тра­ции пос­тоян­ной под­писки.

Пос­тоян­ная под­писка сос­тоит из трех объ­ектов WMI:

__EventFilter — опи­сыва­ет событие‑триг­гер;

— опи­сыва­ет событие‑триг­гер; CommandLineEventConsumer — опре­деля­ет выпол­няемое дей­ствие;

— опре­деля­ет выпол­няемое дей­ствие; __FilterToConsumerBinding — свя­зыва­ет филь­тр с пот­ребите­лем.

Эти объ­екты сох­раня­ются в WMI Repository, могут пережи­вать перезаг­рузку сис­темы, и имен­но они соот­ветс­тву­ют механиз­му зак­репле­ния MITRE ATT&CK T1546.003.

В пер­вой час­ти статьи мы исполь­зуем вре­мен­ную под­писку как прос­той спо­соб про­демонс­три­ровать сам прин­цип: событие WMI вызыва­ет задан­ное дей­ствие. Далее при раз­боре Sysmon и OBJECTS. DATA рас­смат­рива­ем уже арте­фак­ты пос­тоян­ной под­писки. Поэто­му наборы логов и сле­дов у этих двух вари­антов раз­лича­ются.

Механика срабатывания временной подписки

Сна­чала раз­берем упро­щен­ный вари­ант — вре­мен­ную под­писку через Register-WmiEvent . Она покажет, как событие WMI может запус­кать дей­ствие, но сама по себе не может быть пол­ноцен­ным механиз­мом пос­тоян­ного зак­репле­ния: под­писка сущес­тву­ет, толь­ко пока работа­ет соз­давший ее про­цесс PowerShell, и не пережи­вает перезаг­рузку.

Она будет сра­баты­вать при запус­ке «Блок­нота» ( notepad. exe ) и откры­вать кар­тинку с котом из интерне­та. Это безопас­ная демонс­тра­ция событий­ного выпол­нения: в реаль­ной ата­ке вмес­то откры­тия кар­тинки мог­ло бы выпол­нять­ся дру­гое дей­ствие. В нашем слу­чае обра­щение к уда­лен­ному URL ими­тиру­ет сетевое дей­ствие.

Для демонс­тра­ции исполь­зует­ся обыч­ная ссыл­ка на изоб­ражение. Обфуска­ция здесь не нуж­на, пос­коль­ку задача экспе­римен­та — показать механизм сра­баты­вания WMI-события.

На этом эта­пе мы соз­дали имен­но вре­мен­ную, при­вязан­ную к PowerShell-сес­сии под­писку. Ее сле­ды сле­дует искать преж­де все­го в PowerShell-телемет­рии и памяти про­цес­са, а не сре­ди пос­тоян­ных объ­ектов репози­тория WMI.

Код для создания подписки

Соз­даем вре­мен­ную под­писку через PowerShell:

Register- WmiEvent - Query "SELECT * FROM __InstanceCreationEvent WITHIN 5 WHERE TargetInstance ISA 'Win32_Process' AND TargetInstance. Name = 'notepad. exe'" - Action { Start- Process "https:// cdn-kz. kursiv. media/ wp-content/ uploads/ 2025/ 05/ img_8458. jpeg" } - SourceIdentifier "MaliciousEvent"

За­пус­каем «Блок­нот»:

Start- Process notepad. exe

В течение пяти секунд пос­ле запус­ка «Блок­нота» откры­вает­ся кар­тинка. Это доказы­вает, что под­писка сра­бота­ла.

Постоянная подписка

В рам­ках вто­рого экспе­римен­та я соз­дал пос­тоян­ную под­писку в прос­транс­тве имен root\ subscription . Пос­ле регис­тра­ции я про­верил наличие филь­тра MaliciousFilter , пот­ребите­ля MaliciousConsumer и свя­зыва­юще­го объ­екта __FilterToConsumerBinding . Далее мы пос­мотрим телемет­рию и арте­фак­ты этих пос­тоян­ных объ­ектов. PowerShell Event ID 4104 отно­сит­ся к вре­мен­ному экспе­римен­ту, а Sysmon 19–21 и ана­лиз OBJECTS. DATA — к пос­тоян­ному.

Детект по логам Sysmon и PowerShell

Что мы ищем в Sysmon

Sysmon — это клю­чевой инс­тру­мент для монито­рин­га WMI-активнос­ти. Он логиру­ет три важ­ных события:

Event ID 19 — WmiEventFilter : соз­дание WMI-филь­тра, то есть триг­гера;

: соз­дание WMI-филь­тра, то есть триг­гера; Event ID 20 — WmiEventConsumer : соз­дание WMI-пот­ребите­ля, то есть выпол­няемо­го дей­ствия;

: соз­дание WMI-пот­ребите­ля, то есть выпол­няемо­го дей­ствия; Event ID 21 — WmiEventConsumerToFilter : свя­зыва­ние филь­тра с пот­ребите­лем.

При регис­тра­ции пос­тоян­ной под­писки Sysmon может сфор­мировать сле­дующую телемет­рию.

Event ID 19 - WmiEventFilter: Name: "MaliciousFilter" Query: `SELECT * FROM __ InstanceCreationEvent WITHIN 5 WHERE TargetInstance ISA 'Win32_ Process' AND TargetInstance. Name = 'notepad. exe'` Event ID 20 - WmiEventConsumer: Name: "MaliciousConsumer" Destination: `powershell. exe - EncodedCommand UwB0AGEAcgB0...` Event ID 21 - WmiEventConsumerToFilter: Filter: "MaliciousFilter" Consumer: "MaliciousConsumer"

В моем экспе­римен­те событие Event ID 21 не зафик­сирова­лось. Воз­можно, это свя­зано с кон­фигура­цией Sysmon или непол­ным сбо­ром событий. Событие 21 пред­назна­чено для отра­жения регис­тра­ции свя­зи меж­ду филь­тром и пот­ребите­лем. Вре­мен­ные под­писки Register-WmiEvent такие события не соз­дают.

PowerShell Script Block Logging (Event ID 4104)

Один из наибо­лее пря­мых спо­собов обна­ружить соз­дание вре­мен­ной под­писки через PowerShell — исполь­зовать Script Block Logging и ана­лизи­ровать событие 4104. Пока соз­давшая под­писку PowerShell-сес­сия про­дол­жает работать, под­писчи­ка так­же мож­но про­верить коман­дой Get-EventSubscriber.