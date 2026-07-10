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Дальше я опишу методы, которые помогут тебе отслеживать простые трансферы и трансферы токенов, объясню механизмы cross-chain-переводов и дам тебе набор инструментов для определения владельцев конкретных адресов и визуализации данных блокчейна.
Основы финансовых расследований
Основная цель в финансовых расследованиях — определить финальную точку назначения средств и источник их происхождения. Эксперты по крипте придерживаются тех же правил, так как криптовалюта — это хоть цифровые, но все равно деньги.
Как источник, так и финальная точка назначения средств используются для последующего анализа. Например, если хакер получил деньги с централизованной биржи, возможна дальнейшая юридическая работа с ее владельцами, а если отправил средства на кросс‑чейн‑мост, можно будет дальше отслеживать транзакции уже на другом блокчейне.
При обсуждении источника средств важный термин — funding address, то есть тот адрес, от которого изучаемый адрес в первый раз получил средства. Источник подсвечивается во многих блокчейн‑обозревателях, например в Blockscan, о котором мы поговорим дальше.
При отмывании крипты злоумышленники используют методы, хорошо известные благодаря аналогичным офлайновым преступлениям. Это placement, layering и integration. Крипта устроена так, что злоумышленники могут пропускать один или несколько этапов, но мы все равно разберем их все по отдельности.
Placement — размещение грязных средств в реальных бизнесах. Так происходит смешивание грязных и чистых средств, что открывает возможность дальнейшего вывода как реальной выручки, так и выручки, полученной преступным путем.
Layering — создание сложных сетей переводов между компаниями и физлицами. В разрезе криптовалюты это может быть, например, перевод криптовалют между несколькими блокчейнами или обмен одной криптовалюты на другую для сокрытия следов. Зачастую в крипте злоумышленники начинают именно с этого этапа.
Integration — финальный этап отмывания, когда уже отмытые средства попадают к преступнику в руки и используются для инвестиций или приобретения каких‑либо активов (недвижимости, автомобилей и прочего).
При анализе транзакций нам придется работать в основном с layering, так как placement редко используется из‑за наличия AML-проверок во многих крупных обменниках и биржах, а этапом Integration в основном занимаются правоохранительные органы, имеющие доступ к полицейским запросам и другим подобным инструментам.
Транзакции и адреса
Адрес на блокчейне — уникальный идентификатор участника операций. Лучше всего адрес можно сравнить с номером банковской карты — зная адрес, можно отправлять на него средства и взаимодействовать с ним, а также смотреть историю транзакций данного адреса.
В разных блокчейнах адреса выглядят по‑разному. В блокчейнах Ethereum Virtual Machine они выглядят примерно так:
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В BTC они могут начинаться с цифры 1, 3 или с bc1q, а в блокчейне Solana они выглядят как хеш Base58 от 32 до 44 символов. Если не можешь определить адрес, который попался в твоем кейсе, советую просто спросить LLM. Но со временем твоя насмотренность вырастет, и ты сможешь отличать адреса самостоятельно.
Адреса, как пользовательские (их часто сокращают как EOA — externally owned account), так и смарт‑контракты, общаются между собой транзакциями. У каждой транзакции есть хеш — уникальный идентификатор, а также отправитель и получатель. Еще у транзакции будет timestamp — время ее выполнения (подтверждения блокчейном).
При этом транзакции могут иметь как data payload, то есть передавать данные, так и финансовый payload, то есть передавать нативную криптовалюту.
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