За пос­ледние годы мы слы­шали про блок­чейн мно­го: про револю­цию финан­сов, про сво­бод­ные день­ги и про бес­конеч­ный скам. Мне­ний на этот счет мно­го, но факт прос­той: через блок­чейн все чаще переда­ют день­ги, как обыч­ные юзе­ры, так и бле­черы. Поэто­му для эффектив­ных рас­сле­дова­ний в рам­ках AML или threat intelligence нам нуж­но уметь отсле­живать крип­товалют­ные тран­закции.

Даль­ше я опи­шу методы, которые помогут тебе отсле­живать прос­тые тран­сфе­ры и тран­сфе­ры токенов, объ­ясню механиз­мы cross-chain-перево­дов и дам тебе набор инс­тру­мен­тов для опре­деле­ния вла­дель­цев кон­крет­ных адре­сов и визу­али­зации дан­ных блок­чей­на.

Основы финансовых расследований

Ос­новная цель в финан­совых рас­сле­дова­ниях — опре­делить финаль­ную точ­ку наз­начения средств и источник их про­исхожде­ния. Экспер­ты по крип­те при­дер­жива­ются тех же пра­вил, так как крип­товалю­та — это хоть циф­ровые, но все рав­но день­ги.

Как источник, так и финаль­ная точ­ка наз­начения средств исполь­зуют­ся для пос­леду­юще­го ана­лиза. Нап­ример, если хакер получил день­ги с цен­тра­лизо­ван­ной бир­жи, воз­можна даль­нейшая юри­дичес­кая работа с ее вла­дель­цами, а если отпра­вил средс­тва на кросс‑чейн‑мост, мож­но будет даль­ше отсле­живать тран­закции уже на дру­гом блок­чей­не.

При обсужде­нии источни­ка средств важ­ный тер­мин — funding address, то есть тот адрес, от которо­го изу­чаемый адрес в пер­вый раз получил средс­тва. Источник под­све­чива­ется во мно­гих блок­чейн‑обоз­ревате­лях, нап­ример в Blockscan, о котором мы погово­рим даль­ше.

При отмы­вании крип­ты зло­умыш­ленни­ки исполь­зуют методы, хорошо извес­тные бла­года­ря ана­логич­ным офлай­новым прес­тупле­ниям. Это placement, layering и integration. Крип­та устро­ена так, что зло­умыш­ленни­ки могут про­пус­кать один или нес­коль­ко эта­пов, но мы все рав­но раз­берем их все по отдель­нос­ти.

Placement — раз­мещение гряз­ных средств в реаль­ных биз­несах. Так про­исхо­дит сме­шива­ние гряз­ных и чис­тых средств, что откры­вает воз­можность даль­нейше­го вывода как реаль­ной выруч­ки, так и выруч­ки, получен­ной прес­тупным путем.

Layering — соз­дание слож­ных сетей перево­дов меж­ду ком­пани­ями и физ­лицами. В раз­резе крип­товалю­ты это может быть, нап­ример, перевод крип­товалют меж­ду нес­коль­кими блок­чей­нами или обмен одной крип­товалю­ты на дру­гую для сок­рытия сле­дов. Зачас­тую в крип­те зло­умыш­ленни­ки начина­ют имен­но с это­го эта­па.

Integration — финаль­ный этап отмы­вания, ког­да уже отмы­тые средс­тва попада­ют к прес­тупни­ку в руки и исполь­зуют­ся для инвести­ций или при­обре­тения каких‑либо акти­вов (нед­вижимос­ти, авто­моби­лей и про­чего).

При ана­лизе тран­закций нам при­дет­ся работать в основном с layering, так как placement ред­ко исполь­зует­ся из‑за наличия AML-про­верок во мно­гих круп­ных обменни­ках и бир­жах, а эта­пом Integration в основном занима­ются пра­воох­ранитель­ные орга­ны, име­ющие дос­туп к полицей­ским зап­росам и дру­гим подоб­ным инс­тру­мен­там.

Транзакции и адреса

Ад­рес на блок­чей­не — уни­каль­ный иден­тифика­тор учас­тни­ка опе­раций. Луч­ше все­го адрес мож­но срав­нить с номером бан­ков­ской кар­ты — зная адрес, мож­но отправ­лять на него средс­тва и вза­имо­дей­ство­вать с ним, а так­же смот­реть исто­рию тран­закций дан­ного адре­са.

В раз­ных блок­чей­нах адре­са выг­лядят по‑раз­ному. В блок­чей­нах Ethereum Virtual Machine они выг­лядят при­мер­но так:

0x8956EfAA8348623450150d9b7d0509aE5e532415

В BTC они могут начинать­ся с циф­ры 1, 3 или с bc1q, а в блок­чей­не Solana они выг­лядят как хеш Base58 от 32 до 44 сим­волов. Если не можешь опре­делить адрес, который попал­ся в тво­ем кей­се, советую прос­то спро­сить LLM. Но со вре­менем твоя нас­мотрен­ность вырас­тет, и ты смо­жешь отли­чать адре­са самос­тоятель­но.

Ад­реса, как поль­зователь­ские (их час­то сок­раща­ют как EOA — externally owned account), так и смарт‑кон­трак­ты, обща­ются меж­ду собой тран­закци­ями. У каж­дой тран­закции есть хеш — уни­каль­ный иден­тифика­тор, а так­же отпра­витель и получа­тель. Еще у тран­закции будет timestamp — вре­мя ее выпол­нения (под­твержде­ния блок­чей­ном).

При этом тран­закции могут иметь как data payload, то есть переда­вать дан­ные, так и финан­совый payload, то есть переда­вать натив­ную крип­товалю­ту.