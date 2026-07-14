Власти Евросоюза внесли в санкционные списки VK и ООО «Коммуникационная платформа», стоящее за разработкой мессенджера Max. В Совете ЕС утверждают, что сервисы VK помогают властям следить за пользователями и преследовать авторов запрещенного контента. Представители VK заявили, что эти ограничения не повлияют на работу приложений.

Новый пакет санкций вступил в силу 13 июля 2026 года. Под ограничения попали 11 человек и пять компаний, включая VK, «Коммуникационную платформу», «Цитадель», VAS Experts и «Норси-Транс». Также в список внесли генерального директора ООО «Коммуникационная платформа» Елену Багудину.

В Совете ЕС пояснили, что VK попала под санкции как материнская компания ООО «Коммуникационная платформа», разработчика и оператора мессенджера Max. Авторы документа утверждают, что требования к мессенджеру сформировала ФСБ, а само приложение способно собирать сведения об установленных на устройстве программах, адресной книге и местоположении пользователей, отслеживать использование VPN и самостоятельно устанавливать обновления. Также отмечается, что Max интегрирован с «Госуслугами» и должен предустанавливаться на все продаваемые в России смартфоны и планшеты.

Кроме того, в Совете ЕС заявляют, что компания VK передавала российским властям данные пользователей, публиковавших запрещенные материалы. Компанию также обвинили в участии в ограничении доступа к VPN. Кроме того, по мнению европейских властей, блокировки Instagram*, Facebook*, Telegram и WhatsApp помогли Max нарастить аудиторию и увеличить долю рынка.

Представители холдинга VK сообщили СМИ, что ограничения не повлияют на работу приложений:

«Санкции ЕС не влияют на работу VK и Max. Приложения и сервисы доступны пользователям в привычном режиме».

Упомянутые выше «Цитадель», VAS Experts и «Норси-Транс» попали под ограничения как разработчики и поставщики оборудования и ПО для СОРМ. В документе говорится, что решения компаний встраиваются в сети операторов и позволяют спецслужбам получать доступ к звонкам, сообщениям, email, интернет-трафику, геолокации, IP-адресам и другим данным пользователей.

Это первые прямые санкции ЕС в отношении VK, хотя с 2022 года персональные ограничения ЕС, США и Великобритании действуют против главы холдинга Владимира Кириенко.

Напомним, что проблемы с распространением приложений VK начались еще до включения компании в санкционные списки. Так, в конце июня 2026 года Apple удалила из App Store «VK Видео», «VK Мессенджер», «VK Музыку», «Дзен» и другие сервисы, сославшись на необходимость соблюдать санкционные правила. Ранее в том же месяце из магазина приложений удалили и мессенджер Max.

Это привело к тому, что уже установленные приложения продолжают работать, однако пользователи не могут обновлять их и получать push-уведомления. Тогда представители VK заявляли, что никаких юридических оснований для удаления приложений из App Store не было.