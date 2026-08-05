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26 июля BitMart объявила о закрытии. Компания обещала, что сервис вывода средств будет доступен до 26 августа 2026 года. Однако в случае Кита и многих других пользователей биржи это обещание оказалось ложным.
«Я начал вывод средств 26 июля в 8:34 утра, и на момент написания статьи заявки так и не обработаны. Я жду уже неделю, но никакого движения средств нет». Кит решил дать бирже, которой доверял два года, еще немного времени — примерно неделю. Но это не помогло. Поддержка не отвечала на его обращения, и средства так и не поступили на его кошельки.
«Это были мои сбережения. Я заработал их сам, и, конечно, это серьезно сказывается на моем настроении и жизни прямо сейчас. Нам с семьей пришлось отменить ежегодный отпуск и снова начать копить с нуля», — рассказал он. Сейчас сотни людей, богатых и бедных, оказались в той же ситуации, что и мой собеседник. Все они задаются вопросом: это экзит‑скам или просто временные проблемы с ликвидностью?
Согласно официальному заявлению BitMart, опубликованному 26 июля 2026 года, биржа начала постепенно сворачивать функции, доступные пользователям. Ее владельцы сразу закрыли новые регистрации, депозиты и открытие новых торговых позиций. Все спотовые, фьючерсные и другие торговые услуги должны быть закрыты 27 августа. BitMart планирует официально прекратить операции торговой платформы 31 января 2027 года. Биржа рекомендовала клиентам отправлять все запросы на вывод средств до 05:00 UTC 26 августа 2026 года.
Действительно, запрос на вывод можно оформить. Однако большинство клиентов не может получить этот вывод.
Вывод по 100 долларов
Даже VIP-клиенты не могут вывести деньги, потому что обрабатываются только выводы до 100 долларов. Эндрю, опытный криптотрейдер с девятилетним стажем, считался VIP-клиентом. Прямой контакт с биржей не помог: теперь Эндрю пытается вывести свой шестизначный баланс по кусочку, 100 долларов за раз.
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