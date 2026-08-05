Кит (имя изме­нено в целях кон­фиден­циаль­нос­ти) поль­зовал­ся BitMart уже два года и никог­да не стал­кивал­ся с проб­лемами в работе плат­формы. В какой‑то момент он доверил этой бир­же все свои сбе­реже­ния. С точ­ки зре­ния инвести­цион­ных фон­дов это была неболь­шая сум­ма — все­го око­ло 34 тысяч дол­ларов, но для Кита и его семьи это были боль­шие день­ги.

26 июля BitMart объ­яви­ла о зак­рытии. Ком­пания обе­щала, что сер­вис вывода средств будет дос­тупен до 26 августа 2026 года. Одна­ко в слу­чае Кита и мно­гих дру­гих поль­зовате­лей бир­жи это обе­щание ока­залось лож­ным.

«Я начал вывод средств 26 июля в 8:34 утра, и на момент написа­ния статьи заяв­ки так и не обра­бота­ны. Я жду уже неделю, но никако­го дви­жения средств нет». Кит решил дать бир­же, которой доверял два года, еще нем­ного вре­мени — при­мер­но неделю. Но это не помог­ло. Под­дер­жка не отве­чала на его обра­щения, и средс­тва так и не пос­тупили на его кошель­ки.

«Это были мои сбе­реже­ния. Я зарабо­тал их сам, и, конеч­но, это серь­езно ска­зыва­ется на моем нас­тро­ении и жиз­ни пря­мо сей­час. Нам с семь­ей приш­лось отме­нить еже­год­ный отпуск и сно­ва начать копить с нуля», — рас­ска­зал он. Сей­час сот­ни людей, богатых и бед­ных, ока­зались в той же ситу­ации, что и мой собесед­ник. Все они зада­ются воп­росом: это экзит‑скам или прос­то вре­мен­ные проб­лемы с лик­видностью?

Сог­ласно офи­циаль­ному заяв­лению BitMart, опуб­ликован­ному 26 июля 2026 года, бир­жа начала пос­тепен­но сво­рачи­вать фун­кции, дос­тупные поль­зовате­лям. Ее вла­дель­цы сра­зу зак­рыли новые регис­тра­ции, депози­ты и откры­тие новых тор­говых позиций. Все спо­товые, фьючер­сные и дру­гие тор­говые услу­ги дол­жны быть зак­рыты 27 августа. BitMart пла­ниру­ет офи­циаль­но прек­ратить опе­рации тор­говой плат­формы 31 янва­ря 2027 года. Бир­жа рекомен­довала кли­ентам отправ­лять все зап­росы на вывод средств до 05:00 UTC 26 августа 2026 года.

Дей­стви­тель­но, зап­рос на вывод мож­но офор­мить. Одна­ко боль­шинс­тво кли­ентов не может по­лучить этот вывод.

Вывод по 100 долларов

Да­же VIP-кли­енты не могут вывес­ти день­ги, потому что обра­баты­вают­ся толь­ко выводы до 100 дол­ларов. Эндрю, опыт­ный крип­тотрей­дер с девяти­лет­ним ста­жем, счи­тал­ся VIP-кли­ентом. Пря­мой кон­такт с бир­жей не помог: теперь Эндрю пыта­ется вывес­ти свой шес­тизнач­ный баланс по кусоч­ку, 100 дол­ларов за раз.