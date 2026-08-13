«Хакер» и лаборатория «Хаксет» подготовили курс « Пентест WEB » для тех, кто хочет самостоятельно освоить пентест веб-приложений. Внутри тебя ждут 11 статей, видеоуроки и практические лаборатории, которые последовательно проведут тебя от этапа разведки до эксплуатации распространенных веб-уязвимостей.

«Пентест WEB» — это не классический курс с преподавателем, расписанием и дедлайнами, а программа для самостоятельной работы. Ты можешь изучать темы в удобном темпе, возвращаться к ним в любое время и сразу закреплять теорию на практике.

Материалы выстроены по логике реального пентеста. Сначала ты разберешься с разведкой: научишься сканировать сеть, находить открытые сервисы, читать баннеры и проверять ПО по базам CVE. Затем перейдешь к первичному доступу и разберешь reverse shell, bind shell и web shell, а также увидишь, как уязвимость превращается в управляемую командную оболочку.

Занятие по фаззингу покажет, как находить скрытые директории, служебные файлы и резервные копии.

Занятие по LFI объяснит, чем опасна неаккуратная работа с путями и подключаемыми файлами.

Занятие по XSS научит замечать места, где пользовательский ввод превращается в исполняемый JavaScript.

Занятие про SQL-инъекции покажет, как обычный запрос к базе данных становится каналом извлечения информации.

В финале ты изучишь SSRF и веб-брутфорс — атаки, которые часто открывают путь к внутренним сервисам или закрытым разделам приложения.

Статьи «Хакера» помогут разобраться в устройстве атак и используемых инструментах, а видео и лаборатории «Хаксет» позволят сразу опробовать изученные техники на практике.

Материалы подходят для начинающих: темы идут последовательно, от базовых инструментов и разведки до эксплуатации классических веб-уязвимостей. В результате ты разберешься со всем процессом тестирования веб-приложений и научишься применять подходящие инструменты и техники.

Стоимость обучения — 7000 рублей. Доступ к материалам предоставляется навсегда.

Подписчикам «Хакера» уже доступны полные версии 11 статей. Покупка курса «Пентест WEB» дополнительно открывает доступ к видеоурокам и практическим заданиям. Если у тебя нет подписки на «Хакер», после оплаты будут доступны все материалы: статьи, видео и упражнения. Код доступа придет на почту, указанную при регистрации на сайте.

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