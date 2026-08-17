Содержание статьи
Сначала через SQL-инъекцию прочитаем файлы сервера и найдем скрытый рендеринг шаблонов, затем используем XSS для обращения к админской функции и превратим инъекцию в Twig-шаблоне в выполнение команд. После этого вытащим учетные данные, зайдем по SSH, пробросим локальный порт внутреннего сервиса и повысим привилегии через обход аутентификации и инъекцию команды.
Наша цель — получить права суперпользователя на машине Cobblestone с учебной площадки Hack The Box. Уровень сложности задания — «безумный», операционная система — Linux.
warning
Подключаться к машинам с HTB рекомендуется с применением средств анонимизации и виртуализации. Не делай этого с компьютеров, где есть важные для тебя данные, так как ты окажешься в общей сети с другими участниками.
Разведка
Сканирование портов
Добавляем IP-адрес машины в
/:
10.10.11.81 cobblestone.htb
Запускаем сканирование портов.
Справка: сканирование портов
Сканирование портов — стандартный первый шаг при любой атаке. Оно позволяет атакующему узнать, какие службы на хосте принимают соединение. На основе этой информации он выбирает следующий шаг к получению точки входа.
Самый известный инструмент для сканирования — это Nmap. Улучшить результаты его работы ты можешь при помощи такого скрипта:
#!/bin/bashports=$(nmap -p- --min-rate=500 $1 | grep ^[0-9] | cut -d '/' -f 1 | tr '' ',' | sed s/,$//)nmap -p$ports -A $1
Он действует в два этапа. На первом выполняется обычное быстрое сканирование, на втором — более тщательное, с использованием встроенных скриптов (опция
-A).
Подробнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осваиваем разведку и сканирование сети».
Сканер нашел два открытых порта:
- 22 — служба OpenSSH 9.2p1;
- 80 — веб‑сервер Apache HTTP Server 2.4.62.
Будем искать точку на сайте
http://, куда перенаправляет 80-й порт.
Точка входа
На главной странице находим ссылки на новые поддомены
vote. и
deploy..
Обновляем запись в файле
/ и открываем новые сайты.
10.10.11.81 cobblestone.htb vote.cobblestone.htb deploy.cobblestone.htb
На
deploy. — только страница‑заглушка без каких‑либо функций, а
vote. редиректит на страницу авторизации.
После регистрации и авторизации видим таблицу сервисов и можем добавить в нее новый сервис по URL.
Запросы к добавленному серверу не отправляются, но, если выбрать этот сервис, информация будет доступна по его идентификатору.
Открываем запрос на добавление сервиса в Burp Repeater и проверяем полезную нагрузку для SQL-инъекции. При условиях
1=1 и
1=2 ответы сервера сильно отличаются, а значит, SQL-инъекция присутствует.
info
Подробнее о принципах работы SQL-инъекций читай в статье «SQL-инъекции. Разбираем на пальцах одну из самых популярных хакерских техник».
Точка опоры
SQL-инъекция
Копируем запрос из Burp Repeater в файл, передаем его в sqlmap и указываем параметр
--dbs, чтобы получить список баз данных. Утилита сама подготовит запрос для эксплуатации инъекции.
sqlmap -r req.txt --batch --dbs
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