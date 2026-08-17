Ес­ли уяз­вимый обра­бот­чик дос­тупен толь­ко адми­нис­тра­тору, до него мож­но доб­рать­ся через хра­нимый XSS: зас­тавить бра­узер адми­на отпра­вить нуж­ный зап­рос и вер­нуть нам резуль­тат. В этом рай­тапе покажу имен­но такую связ­ку.

Сна­чала через SQL-инъ­екцию про­чита­ем фай­лы сер­вера и най­дем скры­тый рен­деринг шаб­лонов, затем исполь­зуем XSS для обра­щения к админ­ской фун­кции и прев­ратим инъ­екцию в Twig-шаб­лоне в выпол­нение команд. Пос­ле это­го вытащим учет­ные дан­ные, зай­дем по SSH, проб­росим локаль­ный порт внут­ренне­го сер­виса и повысим при­виле­гии через обход аутен­тифика­ции и инъ­екцию коман­ды.

На­ша цель — получить пра­ва супер­поль­зовате­ля на машине Cobblestone с учеб­ной пло­щад­ки Hack The Box. Уро­вень слож­ности задания — «безум­ный», опе­раци­онная сис­тема — Linux.

warning Под­клю­чать­ся к машинам с HTB рекомен­дует­ся с при­мене­нием средств ано­ними­зации и вир­туали­зации. Не делай это­го с компь­юте­ров, где есть важ­ные для тебя дан­ные, так как ты ока­жешь­ся в общей сети с дру­гими учас­тни­ками.

Разведка

Сканирование портов

До­бав­ляем IP-адрес машины в / etc/ hosts :

10 . 10. 11. 81 cobblestone. htb

За­пус­каем ска­ниро­вание пор­тов.

Справка: сканирование портов Ска­ниро­вание пор­тов — стан­дар­тный пер­вый шаг при любой ата­ке. Оно поз­воля­ет ата­кующе­му узнать, какие служ­бы на хос­те при­нима­ют соеди­нение. На осно­ве этой информа­ции он выбира­ет сле­дующий шаг к получе­нию точ­ки вхо­да. Са­мый извес­тный инс­тру­мент для ска­ниро­вания — это Nmap. Улуч­шить резуль­таты его работы ты можешь при помощи такого скрип­та: #!/ bin/ bash ports = $( nmap -p- -- min- rate = 500 $1 | grep ^ [ 0 -9 ] | cut -d '/ ' -f 1 | tr ' ' ', ' | sed s/, $/ / ) nmap -p $ports -A $1 Он дей­ству­ет в два эта­па. На пер­вом выпол­няет­ся обыч­ное быс­трое ска­ниро­вание, на вто­ром — более тща­тель­ное, с исполь­зовани­ем встро­енных скрип­тов (опция -A ). Под­робнее про работу с Nmap читай в статье «Nmap с самого начала. Осва­иваем раз­ведку и ска­ниро­вание сети».

Ска­нер нашел два откры­тых пор­та:

22 — служ­ба OpenSSH 9.2p1;

80 — веб‑сер­вер Apache HTTP Server 2.4.62.

Бу­дем искать точ­ку на сай­те http:// cobblestone. htb , куда перенап­равля­ет 80-й порт.

Точка входа

На глав­ной стра­нице находим ссыл­ки на новые под­домены vote. cobblestone. htb и deploy. cobblestone. htb .

Об­новля­ем запись в фай­ле / etc/ hosts и откры­ваем новые сай­ты.

10. 10. 11. 81 cobblestone. htb vote. cobblestone. htb deploy. cobblestone. htb

На deploy. cobblestone. htb — толь­ко стра­ница‑заг­лушка без каких‑либо фун­кций, а vote. cobblestone. htb редирек­тит на стра­ницу авто­риза­ции.

Пос­ле регис­тра­ции и авто­риза­ции видим таб­лицу сер­висов и можем добавить в нее новый сер­вис по URL.

Зап­росы к добав­ленно­му сер­веру не отправ­ляют­ся, но, если выб­рать этот сер­вис, информа­ция будет дос­тупна по его иден­тифика­тору.

От­кры­ваем зап­рос на добав­ление сер­виса в Burp Repeater и про­веря­ем полез­ную наг­рузку для SQL-инъ­екции. При усло­виях 1=1 и 1=2 отве­ты сер­вера силь­но отли­чают­ся, а зна­чит, SQL-инъ­екция при­сутс­тву­ет.

Точка опоры

SQL-инъекция

Ко­пиру­ем зап­рос из Burp Repeater в файл, переда­ем его в sqlmap и ука­зыва­ем параметр --dbs , что­бы получить спи­сок баз дан­ных. Ути­лита сама под­готовит зап­рос для экс­плу­ата­ции инъ­екции.