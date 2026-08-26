Лето подходит к концу, и совсем скоро придет время перевернуть календарь. Настала пора встретить сентябрь подготовленным: в магазине «Хакера» тебя ждут четыре модели бейсболок , которые пригодятся на случай капризов погоды, а фирменная вышивка поможет без лишних слов обозначить, что ты в теме.

Каждая бейсболка создана, чтобы служить долго: плотная ткань хорошо держит форму, удобный регулятор на кнопке позволяет подобрать комфортную посадку, а аккуратная объемная вышивка делает бейсболку выразительной, но не броской.

Бейсболка «Хакера» будет одинаково уместна на прогулке, в поездке и на митапе, где неожиданно выясняется, что половина присутствующих тоже когда-то начинала с «Хакера».

Бейсболки «Хакера» — это:

плотная ткань, которая хорошо держит форму;

удобная регулируемая посадка;

объемная вышивка;

четыре варианта дизайна на выбор.

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