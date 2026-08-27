Если ты только начинаешь осваивать пентест веб-приложений, одна из первых задач — понять, с чего начать и в каком порядке изучать разные техники. «Хакер» и лаборатория «Хаксет» подготовили курс « Пентест WEB », где тебя ждут 11 статей, видеоуроки и практические лаборатории, собранные в последовательную программу для самостоятельной работы.

Материалы выстроены по логике реального пентеста. Ты начнешь с разведки: научишься сканировать сеть, находить открытые сервисы, читать баннеры и сопоставлять версии ПО с известными уязвимостями. Затем перейдешь к получению первоначального доступа и познакомишься с reverse shell, bind shell и web shell.

Дальше — классические векторы веб-атак:

с помощью фаззинга научишься искать скрытые директории, служебные файлы и резервные копии;

разберешь LFI и ошибки при работе с путями и подключаемыми файлами;

увидишь, как возникает XSS и где пользовательский ввод может превратиться в исполняемый JavaScript;

познакомишься с SQL-инъекциями и способами извлечения данных из БД;

изучишь SSRF и веб-брутфорс, которые могут открыть доступ к внутренним сервисам и закрытым разделам приложения.

Изученную теорию можно сразу проверить на практике: статьи «Хакера» помогут разобраться в устройстве атак и используемых инструментах, а видео и лаборатории «Хаксет» позволят сразу опробовать изученные техники.

Материалы подходят для начинающих, а обучение идет от базовых инструментов и разведки к эксплуатации распространенных веб-уязвимостей.

«Пентест WEB» — это не классический курс с преподавателем, расписанием и дедлайнами, а программа для самостоятельной работы. Ты можешь изучать темы в удобном темпе, возвращаться к ним и повторять практические задания в любое время.

Стоимость обучения — 7000 рублей. Доступ к материалам предоставляется навсегда.

Подписчикам «Хакера» уже доступны полные версии 11 статей. Покупка «Пентест WEB» дополнительно открывает видеоуроки и практические задания. Если у тебя нет подписки на «Хакер», после оплаты будут доступны все материалы: статьи, видео и упражнения. Код доступа придет на почту, указанную при регистрации на сайте.

Реклама. ООО «ХАКСЕТ». ИНН 0274390673.