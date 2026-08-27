Материалы выстроены по логике реального пентеста. Ты начнешь с разведки: научишься сканировать сеть, находить открытые сервисы, читать баннеры и сопоставлять версии ПО с известными уязвимостями. Затем перейдешь к получению первоначального доступа и познакомишься с reverse shell, bind shell и web shell.
Дальше — классические векторы веб-атак:
- с помощью фаззинга научишься искать скрытые директории, служебные файлы и резервные копии;
- разберешь LFI и ошибки при работе с путями и подключаемыми файлами;
- увидишь, как возникает XSS и где пользовательский ввод может превратиться в исполняемый JavaScript;
- познакомишься с SQL-инъекциями и способами извлечения данных из БД;
- изучишь SSRF и веб-брутфорс, которые могут открыть доступ к внутренним сервисам и закрытым разделам приложения.
Изученную теорию можно сразу проверить на практике: статьи «Хакера» помогут разобраться в устройстве атак и используемых инструментах, а видео и лаборатории «Хаксет» позволят сразу опробовать изученные техники.
Материалы подходят для начинающих, а обучение идет от базовых инструментов и разведки к эксплуатации распространенных веб-уязвимостей.
«Пентест WEB» — это не классический курс с преподавателем, расписанием и дедлайнами, а программа для самостоятельной работы. Ты можешь изучать темы в удобном темпе, возвращаться к ним и повторять практические задания в любое время.
Стоимость обучения — 7000 рублей. Доступ к материалам предоставляется навсегда.
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