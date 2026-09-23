Ку­пить крип­ту в боль­шинс­тве слу­чаев при­мер­но так же прос­то, как билет на самолет: открыл сайт, выб­рал сум­му, ука­зал спо­соб опла­ты, перечис­лил средс­тва и получил резуль­тат. Но внеш­нее сходс­тво закан­чива­ется ров­но в тот момент, ког­да ты пыта­ешь­ся понять, как работа­ет этот механизм и какие потен­циаль­ные опас­ности он несет. В этой статье мы раз­берем спо­собы покуп­ки крип­товалют, а так­же выяс­ним, чем они раз­лича­ются и каковы их осо­бен­ности.

С тех­ничес­кой точ­ки зре­ния спо­собов при­обрести крип­товалю­ту для час­тно­го лица нас­читыва­ется все­го пять: CEX, DEX, P2P, OTC и исполь­зование крип­тооб­менни­ков, при­чем каж­дый из них обла­дает сво­ими осо­бен­ностя­ми и нюан­сами. Во всех слу­чаях резуль­тат выг­лядит при­мер­но оди­нако­во: у тебя появ­ляет­ся опре­делен­ное количес­тво BTC, ETH или дру­гого циф­рового акти­ва. Но механи­ка сдел­ки, дви­жение денег и крип­товалю­ты, сте­пень доверия к пос­редни­ку и даже мес­то, где фак­тичес­ки про­исхо­дит обмен, раз­лича­ются доволь­но радикаль­но. Раз­берем эти вари­анты по поряд­ку.

CEX: классическая биржа, но с нюансами

Ес­ли хочет­ся купить крип­товалю­ту без экспе­римен­тов со слож­ными схе­мами, пер­вым кан­дидатом обыч­но ста­новит­ся цен­тра­лизо­ван­ная бир­жа, или CEX (Centralized Exchange). По устрой­ству она гораз­до бли­же к обыч­ной фон­довой бир­же, чем кажет­ся на пер­вый взгляд, но есть и сущес­твен­ные отли­чия.

Здесь, как и на клас­сичес­кой бир­же, тоже име­ется ком­пания‑опе­ратор, поль­зователь­ский акка­унт, тор­говый интерфейс и реестр заявок. Поль­зователь регис­три­рует­ся, про­ходит пре­дус­мотрен­ную пло­щад­кой иден­тифика­цию, попол­няет баланс крип­товалю­той или обыч­ными день­гами и выс­тавля­ет ордер. Бир­жа сама сво­дит покупа­телей и про­дав­цов при сов­падении акту­аль­ных заявок на покуп­ку и про­дажу соот­ветс­тву­ющих акти­вов.

На некото­рых CEX-бир­жах опе­рации стро­ятся вок­руг ста­кана, но не того, который хочет­ся накатить при взгля­де на курс бит­коина. Ста­кан — это, по сути, пос­тоян­но обновля­емый спи­сок жела­ющих купить и про­дать кон­крет­ный актив. В нем находят­ся bids — заяв­ки покупа­телей — и asks — заяв­ки про­дав­цов. У каж­дой заяв­ки есть цена и количес­тво акти­ва. Если кто‑то хочет купить крип­ту по цене, по которой уже сто­ит встреч­ная заяв­ка про­дав­ца, matching engine может немед­ленно совер­шить сдел­ку. Если под­ходящей заяв­ки нет, ордер оста­ется в ста­кане до исполне­ния, отме­ны или исте­чения его сро­ка дей­ствия — в зависи­мос­ти от типа заяв­ки и пра­вил кон­крет­ной бир­жи.

Для покуп­ки неболь­шого количес­тва крип­товалю­ты тех­ничес­кая схе­ма доволь­но про­заич­на: соз­даем акка­унт на сай­те или в мобиль­ном при­ложе­нии бир­жи, про­ходим пре­дус­мотрен­ную бир­жей иден­тифика­цию, попол­няем баланс, выбира­ем тор­говую пару, нап­ример ETH/USD или BTC/EUR, и отправ­ляем ордер. Пос­ле исполне­ния сдел­ки куп­ленные акти­вы появ­ляют­ся на бир­жевом балан­се.

И вот здесь начина­ется важ­ное отли­чие CEX от собс­твен­ного крип­токошель­ка: пока монеты находят­ся на цен­тра­лизо­ван­ной бир­же, поль­зователь обыч­но не управля­ет их при­ват­ными клю­чами, крип­товалю­та находит­ся под кас­тоди­аль­ным кон­тро­лем этой самой бир­жи. Упо­мяну­тая орга­низа­ция при­нима­ет акти­вы на хра­нение и управля­ет соот­ветс­тву­ющи­ми при­ват­ными клю­чами, а твой баланс в интерфей­се при­ложе­ния в зна­читель­ной сте­пени соот­ветс­тву­ет записи во внут­ренней сис­теме уче­та плат­формы. Имен­но поэто­му покуп­ка на CEX и вывод куп­ленной крип­товалю­ты на собс­твен­ный кошелек — это две раз­ные опе­рации: в пер­вой ты зак­люча­ешь сдел­ку внут­ри инфраструк­туры бир­жи, во вто­рой фор­миру­ется уже блок­чейн‑тран­закция на внеш­ний адрес.

Еще одна осо­бен­ность CEX зак­люча­ется в том, что на такой бир­же необя­затель­но совер­шать сдел­ку на пред­лага­емых здесь и сей­час усло­виях, а мож­но работать со ста­каном. Для это­го исполь­зуют­ся раз­ные типы орде­ров. Нап­ример, мarket order про­сит бир­жу купить или про­дать актив по дос­тупным сей­час ценам, а limit order зада­ет мак­сималь­ную цену сдел­ки: ордер будет исполнен толь­ко по ука­зан­ной цене или ниже нее, ког­да и если такое пред­ложение появит­ся в ста­кане. Ука­зан­ная воз­можность осо­бен­но акту­аль­на при совер­шении сде­лок на круп­ные сум­мы: если кли­ент оста­вит мarket order, ска­жем, на покуп­ку боль­шого объ­ема крип­ты по текущим ценам, бир­жа исправ­но выпол­нит эту заяв­ку, выкупив акти­вы сра­зу у нес­коль­ких про­дав­цов, пред­лага­ющих крип­товалю­ту и по рыноч­ной цене, и выше таковой. В ито­ге сред­няя сто­имость сдел­ки ока­жет­ся боль­ше пер­вой цены, которую поль­зователь видел на экра­не. Это явле­ние называ­ется прос­каль­зывани­ем (slippage).

Кро­ме самой цены, нуж­но учи­тывать тор­говую комис­сию. Обыч­но она зависит от тариф­ного уров­ня поль­зовате­ля и от того, выс­тупа­ет ли он как maker (поль­зователь, добав­ляющий новую заяв­ку в ста­кан) или taker (поль­зователь, реали­зующий уже сущес­тву­ющую заяв­ку), хотя кон­крет­ная модель раз­лича­ется у раз­ных пло­щадок. Отдель­но от тор­говых комис­сий могут сущес­тво­вать комис­сии или огра­ниче­ния на ввод и вывод средств.

У CEX есть и еще одна инже­нер­ная осо­бен­ность, которую лег­ко не заметить: сдел­ка меж­ду дву­мя кли­ента­ми бир­жи совер­шает­ся внут­ри ее инфраструк­туры, а изме­нения балан­сов фик­сиру­ются в ее внут­ренней сис­теме. Блок­чейн появ­ляет­ся, толь­ко ког­да актив вво­дят на плат­форму или выводят с нее, поэто­му тор­говля внут­ри бир­жи CEX про­тека­ет сущес­твен­но быс­трее, чем опе­рации, которые тре­буют непос­редс­твен­ного исполне­ния тран­закций в блок­чей­не.

Есть у цен­тра­лизо­ван­ных бирж и свои осо­бен­ности, глав­ная из которых зак­люча­ется в том, что они неано­ним­ны. Поль­зовате­ли CEX про­ходят про­цеду­ру KYC — Know Your Customer, «знай сво­его кли­ента», — это обя­затель­ный про­цесс иден­тифика­ции. Обыч­но тре­бует­ся пре­дос­тавить фото или скан пас­порта, сфо­тог­рафиро­вать­ся на камеру смар­тфо­на, прис­лать под­твержде­ние адре­са — ска­жем, в виде кви­тан­ции об опла­те ком­муналь­ных услуг. Для круп­ных опе­раций бир­жа может зап­росить све­дения о про­исхожде­нии средств и харак­тере деятель­нос­ти кли­ента. Естес­твен­но, вся эта информа­ция по пер­вому же тре­бова­нию сли­вает­ся пра­воох­ранитель­ным орга­нам и финан­совым служ­бам раз­личных стран. Нап­ример, по дан­ным Reuters, рос­сий­ские пра­воох­ранитель­ные орга­ны зап­росили у Binance исто­рию опе­раций неко­его IT-спе­циалис­та Юрия Белень­кого. Бир­жа переда­ла све­дения о перево­дах на рек­визиты укра­инских орга­низа­ций, и эти дан­ные затем исполь­зовались в уго­лов­ном деле о финан­сирова­нии тер­рориз­ма. Извес­тны слу­чаи, ког­да бир­жи бло­киро­вали круп­ные сум­мы на сче­те кли­ента, тре­буя у него под­твержде­ния закон­ности источни­ка про­исхожде­ния этих средств.

Бир­жа может заморо­зить счет не по тре­бова­нию пра­воох­раните­лей, а из‑за внут­ренней AML/KYC-про­вер­ки. Авто­мати­чес­кий кон­троль бир­жи огра­ничи­вает акка­унт при подоз­ритель­ной активнос­ти, пос­ле чего орга­низа­ция про­водит углублен­ную compliance-про­вер­ку. Чаще все­го поводом ста­новит­ся перевод, свя­зан­ный с подоз­ритель­ной опе­раци­ей, или от источни­ка, который чем‑то себя дис­кре­дити­ровал.

Ак­каунт могут заб­локиро­вать не толь­ко за наруше­ние пра­вил, геог­рафия тоже име­ет зна­чение. Цен­тра­лизо­ван­ная бир­жа работа­ет в рам­ках законо­датель­ства тех стран, где ведет деятель­ность, поэто­му ее решение огра­ничить обслу­жива­ние опре­делен­ной юрис­дикции авто­мати­чес­ки зат­рагива­ет и обыч­ных поль­зовате­лей.

По­каза­тель­ный при­мер — та же Binance. В апре­ле 2022 года бир­жа вве­ла огра­ниче­ния в соот­ветс­твии с пятым пакетом сан­кций ЕС: для рос­сий­ских граж­дан и резиден­тов РФ с крип­тоак­тивами свы­ше 10 тысяч евро акка­унты перево­дились в режим withdrawal-only — без попол­нения и тор­говли. А 27 сен­тября 2023 года Binance объ­яви­ла о пол­ном ухо­де с рос­сий­ско­го рын­ка: для поль­зовате­лей из РФ это озна­чало пос­тепен­ное отклю­чение сер­висов. Бир­жа сооб­щила о прек­ращении под­дер­жки руб­левых тор­говых пар и дру­гих механиз­мов, свя­зан­ных с RUB, а все руб­левые остатки на сче­тах при­нуди­тель­но кон­верти­рова­лись в токен FDUSD.

Ог­раниче­ния могут воз­никнуть из‑за граж­данс­тва кли­ента и мес­та его житель­ства, при­чем эти два парамет­ра зачас­тую учи­тыва­ются отдель­но. Здесь показа­телен Coinbase: сей­час ком­пания пря­мо ука­зыва­ет, что для рос­сий­ских и белорус­ских граж­дан с акка­унта­ми, зарегис­три­рован­ными в Евро­пе, может пот­ребовать­ся допол­нитель­ное под­твержде­ние их про­жива­ния на тер­ритории Евро­союза. То есть одно­го пас­порта уже недос­таточ­но: бир­жа дол­жна убе­дить­ся, что кли­ент дей­стви­тель­но живет там, где заяв­ляет. У дру­гих пло­щадок пра­вила еще жес­тче. Нап­ример, Bybit пря­мо ука­зыва­ет Рос­сию в спис­ке стран, граж­дане которых не могут поль­зовать­ся этой плат­формой на тер­ритории Евро­пы.

Это хорошая иллюс­тра­ция того, почему хра­нить все средс­тва на CEX — отдель­ный и весь­ма сущес­твен­ный риск. Поль­зователь может не нарушать никаких пра­вил, не терять пароль и не ста­новить­ся жер­твой взло­ма, но однажды выяс­нит, что бир­жа боль­ше не обслу­жива­ет его стра­ну или кон­крет­ный реги­он.

DEX: покупаем прямо из кошелька

DEX рас­шифро­выва­ется как Decentralized Exchange — децен­тра­лизо­ван­ная бир­жа. На цен­тра­лизо­ван­ной бир­же мы сна­чала откры­ваем акка­унт, заводим туда день­ги, выбира­ем тор­говую пару и про­водим сдел­ку. На децен­тра­лизо­ван­ной бир­же акка­унта в при­выч­ном смыс­ле может вооб­ще не быть: есть кошелек, есть блок­чейн, и есть смарт‑кон­тракт, которо­му этот кошелек отправ­ляет тран­закцию.

В типич­ной модели DEX отсутс­тву­ет цен­траль­ный агент, который дер­жит твои монеты на сво­ем балан­се и затем меня­ет циф­ры в собс­твен­ной базе дан­ных. Поль­зователь под­клю­чает к бир­же собс­твен­ный кошелек и под­писыва­ет тран­закции сво­им при­ват­ным клю­чом, бир­жа прос­то помога­ет ему про­вес­ти сдел­ку.

Тех­ничес­ки это выг­лядит сле­дующим обра­зом. Допус­тим, у нас уже есть USDT в сети Ethereum, а понадо­бил­ся ETH. Откры­ваем при­ложе­ние DEX, выбира­ем пару USDT → ETH, вво­дим сум­му и получа­ем рас­счи­тан­ный курс. Пос­ле под­твержде­ния сдел­ки отправ­ляет­ся не «заяв­ка на покуп­ку» в цен­траль­ную базу бир­жи, а блок­чейн‑тран­закция вызову фун­кции смарт‑кон­трак­та.