Содержание статьи
Цикл «Крипта с нуля»
- Крипта с нуля. Разбираемся с алгоритмами в основе криптовалют
- Крипта с нуля. Выясняем, как устроен блокчейн
- Крипта с нуля. Выясняем, как работает майнинг
- Крипта с нуля. Разбираемся в архитектуре Bitcoin
- Крипта с нуля. Изучаем экосистему криптовалют
- Крипта с нуля. Разбираемся в криптокошельках
- Крипта с нуля. Сравниваем способы покупки криптовалют (эта статья)
С технической точки зрения способов приобрести криптовалюту для частного лица насчитывается всего пять: CEX, DEX, P2P, OTC и использование криптообменников, причем каждый из них обладает своими особенностями и нюансами. Во всех случаях результат выглядит примерно одинаково: у тебя появляется определенное количество BTC, ETH или другого цифрового актива. Но механика сделки, движение денег и криптовалюты, степень доверия к посреднику и даже место, где фактически происходит обмен, различаются довольно радикально. Разберем эти варианты по порядку.
CEX: классическая биржа, но с нюансами
Если хочется купить криптовалюту без экспериментов со сложными схемами, первым кандидатом обычно становится централизованная биржа, или CEX (Centralized Exchange). По устройству она гораздо ближе к обычной фондовой бирже, чем кажется на первый взгляд, но есть и существенные отличия.
Здесь, как и на классической бирже, тоже имеется компания‑оператор, пользовательский аккаунт, торговый интерфейс и реестр заявок. Пользователь регистрируется, проходит предусмотренную площадкой идентификацию, пополняет баланс криптовалютой или обычными деньгами и выставляет ордер. Биржа сама сводит покупателей и продавцов при совпадении актуальных заявок на покупку и продажу соответствующих активов.
На некоторых CEX-биржах операции строятся вокруг стакана, но не того, который хочется накатить при взгляде на курс биткоина. Стакан — это, по сути, постоянно обновляемый список желающих купить и продать конкретный актив. В нем находятся bids — заявки покупателей — и asks — заявки продавцов. У каждой заявки есть цена и количество актива. Если кто‑то хочет купить крипту по цене, по которой уже стоит встречная заявка продавца, matching engine может немедленно совершить сделку. Если подходящей заявки нет, ордер остается в стакане до исполнения, отмены или истечения его срока действия — в зависимости от типа заявки и правил конкретной биржи.
Для покупки небольшого количества криптовалюты техническая схема довольно прозаична: создаем аккаунт на сайте или в мобильном приложении биржи, проходим предусмотренную биржей идентификацию, пополняем баланс, выбираем торговую пару, например ETH/USD или BTC/EUR, и отправляем ордер. После исполнения сделки купленные активы появляются на биржевом балансе.
И вот здесь начинается важное отличие CEX от собственного криптокошелька: пока монеты находятся на централизованной бирже, пользователь обычно не управляет их приватными ключами, криптовалюта находится под кастодиальным контролем этой самой биржи. Упомянутая организация принимает активы на хранение и управляет соответствующими приватными ключами, а твой баланс в интерфейсе приложения в значительной степени соответствует записи во внутренней системе учета платформы. Именно поэтому покупка на CEX и вывод купленной криптовалюты на собственный кошелек — это две разные операции: в первой ты заключаешь сделку внутри инфраструктуры биржи, во второй формируется уже блокчейн‑транзакция на внешний адрес.
Еще одна особенность CEX заключается в том, что на такой бирже необязательно совершать сделку на предлагаемых здесь и сейчас условиях, а можно работать со стаканом. Для этого используются разные типы ордеров. Например, мarket order просит биржу купить или продать актив по доступным сейчас ценам, а limit order задает максимальную цену сделки: ордер будет исполнен только по указанной цене или ниже нее, когда и если такое предложение появится в стакане. Указанная возможность особенно актуальна при совершении сделок на крупные суммы: если клиент оставит мarket order, скажем, на покупку большого объема крипты по текущим ценам, биржа исправно выполнит эту заявку, выкупив активы сразу у нескольких продавцов, предлагающих криптовалюту и по рыночной цене, и выше таковой. В итоге средняя стоимость сделки окажется больше первой цены, которую пользователь видел на экране. Это явление называется проскальзыванием (slippage).
Кроме самой цены, нужно учитывать торговую комиссию. Обычно она зависит от тарифного уровня пользователя и от того, выступает ли он как maker (пользователь, добавляющий новую заявку в стакан) или taker (пользователь, реализующий уже существующую заявку), хотя конкретная модель различается у разных площадок. Отдельно от торговых комиссий могут существовать комиссии или ограничения на ввод и вывод средств.
У CEX есть и еще одна инженерная особенность, которую легко не заметить: сделка между двумя клиентами биржи совершается внутри ее инфраструктуры, а изменения балансов фиксируются в ее внутренней системе. Блокчейн появляется, только когда актив вводят на платформу или выводят с нее, поэтому торговля внутри биржи CEX протекает существенно быстрее, чем операции, которые требуют непосредственного исполнения транзакций в блокчейне.
Есть у централизованных бирж и свои особенности, главная из которых заключается в том, что они неанонимны. Пользователи CEX проходят процедуру KYC — Know Your Customer, «знай своего клиента», — это обязательный процесс идентификации. Обычно требуется предоставить фото или скан паспорта, сфотографироваться на камеру смартфона, прислать подтверждение адреса — скажем, в виде квитанции об оплате коммунальных услуг. Для крупных операций биржа может запросить сведения о происхождении средств и характере деятельности клиента. Естественно, вся эта информация по первому же требованию сливается правоохранительным органам и финансовым службам различных стран. Например, по данным Reuters, российские правоохранительные органы запросили у Binance историю операций некоего IT-специалиста Юрия Беленького. Биржа передала сведения о переводах на реквизиты украинских организаций, и эти данные затем использовались в уголовном деле о финансировании терроризма. Известны случаи, когда биржи блокировали крупные суммы на счете клиента, требуя у него подтверждения законности источника происхождения этих средств.
Биржа может заморозить счет не по требованию правоохранителей, а из‑за внутренней AML/KYC-проверки. Автоматический контроль биржи ограничивает аккаунт при подозрительной активности, после чего организация проводит углубленную compliance-проверку. Чаще всего поводом становится перевод, связанный с подозрительной операцией, или от источника, который чем‑то себя дискредитировал.
Аккаунт могут заблокировать не только за нарушение правил, география тоже имеет значение. Централизованная биржа работает в рамках законодательства тех стран, где ведет деятельность, поэтому ее решение ограничить обслуживание определенной юрисдикции автоматически затрагивает и обычных пользователей.
Показательный пример — та же Binance. В апреле 2022 года биржа ввела ограничения в соответствии с пятым пакетом санкций ЕС: для российских граждан и резидентов РФ с криптоактивами свыше 10 тысяч евро аккаунты переводились в режим withdrawal-only — без пополнения и торговли. А 27 сентября 2023 года Binance объявила о полном уходе с российского рынка: для пользователей из РФ это означало постепенное отключение сервисов. Биржа сообщила о прекращении поддержки рублевых торговых пар и других механизмов, связанных с RUB, а все рублевые остатки на счетах принудительно конвертировались в токен FDUSD.
Ограничения могут возникнуть из‑за гражданства клиента и места его жительства, причем эти два параметра зачастую учитываются отдельно. Здесь показателен Coinbase: сейчас компания прямо указывает, что для российских и белорусских граждан с аккаунтами, зарегистрированными в Европе, может потребоваться дополнительное подтверждение их проживания на территории Евросоюза. То есть одного паспорта уже недостаточно: биржа должна убедиться, что клиент действительно живет там, где заявляет. У других площадок правила еще жестче. Например, Bybit прямо указывает Россию в списке стран, граждане которых не могут пользоваться этой платформой на территории Европы.
Это хорошая иллюстрация того, почему хранить все средства на CEX — отдельный и весьма существенный риск. Пользователь может не нарушать никаких правил, не терять пароль и не становиться жертвой взлома, но однажды выяснит, что биржа больше не обслуживает его страну или конкретный регион.
DEX: покупаем прямо из кошелька
DEX расшифровывается как Decentralized Exchange — децентрализованная биржа. На централизованной бирже мы сначала открываем аккаунт, заводим туда деньги, выбираем торговую пару и проводим сделку. На децентрализованной бирже аккаунта в привычном смысле может вообще не быть: есть кошелек, есть блокчейн, и есть смарт‑контракт, которому этот кошелек отправляет транзакцию.
В типичной модели DEX отсутствует центральный агент, который держит твои монеты на своем балансе и затем меняет цифры в собственной базе данных. Пользователь подключает к бирже собственный кошелек и подписывает транзакции своим приватным ключом, биржа просто помогает ему провести сделку.
Технически это выглядит следующим образом. Допустим, у нас уже есть USDT в сети Ethereum, а понадобился ETH. Открываем приложение DEX, выбираем пару USDT → ETH, вводим сумму и получаем рассчитанный курс. После подтверждения сделки отправляется не «заявка на покупку» в центральную базу биржи, а блокчейн‑транзакция вызову функции смарт‑контракта.
Продолжение доступно только участникам
Материалы из последних выпусков становятся доступны по отдельности только через два месяца после публикации. Чтобы продолжить чтение, необходимо стать участником сообщества «Xakep.ru».
Присоединяйся к сообществу «Xakep.ru»!
Членство в сообществе в течение указанного срока откроет тебе доступ ко ВСЕМ материалам «Хакера», позволит скачивать выпуски в PDF, отключит рекламу на сайте и увеличит личную накопительную скидку! Подробнее