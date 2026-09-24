Содержание статьи
- Как FFmpeg подвел меня
- Выбор подхода
- Подготовка инструмента
- Изготовление приспособления
- Основы тега
- От теории — к делу!
- Детальное устройство тега
- Уточнение плана операции
- Разборка тега на составные части
- Анатомия тел фреймов
- Извлечение тел фреймов
- Препарирование тел фреймов
- Сборка тега из составных частей
- Правка метаданных
- Все было не зря!
«Нам песня строить и жить помогает!» — заявлял Леонид Утесов. Сегодня строить и жить нам помогают подкасты, лекции и аудиокниги. Современные технологии позволяют держать всю аудиоколлекцию под рукой и не зависеть от погоды, исполнителей и расписаний выступлений.
В то же время аудиоколлекция требует заботы — сохранности и доступности нужных материалов. Доступность подразумевает, что ты знаешь, где что находится. Поддерживать порядок среди материальных предметов помогают этикетки на коробочках, ярлыки на бутылочках и описи содержимого ящиков, шкафов и сейфов. Для цифровых аудиозаписей ярлыками служат метаданные, записанные в медиафайлы.
Музыка чаще всего хранится в MP3, а стандарт хранения метаданных в MP3 называется ID3.
Как FFmpeg подвел меня
Для обработки медиафайлов есть превосходный инструмент командной строки — программа FFmpeg. Я часто использовал его для перекодирования аудиозаписей и корректировки их метаданных. Но однажды он меня подвел.
Аудиоматериалы нередко представлены отдельными фрагментами, например композициями альбома или главами аудиокниги. Обычно это удобно, но иногда лучше иметь один файл с целым произведением.
Аудиоданные в MP3-файле представляют собой последовательность блоков, каждый со своим заголовком. Декодеры MP3 ищут в потоке данных корректные заголовки и обрабатывают соответствующие блоки, игнорируя все остальное. Поэтому фрагменты
part1.,
part2. и
part3. можно склеить в монолитный файл
all. простой командой. В Windows:
COPY /B part1.mp3 + part2.mp3 + part3.mp3 all.mp3
В Linux:
cat part1.mp3 part2.mp3 part3.mp3 > all.mp3
Некоторые медиаплееры неправильно отображают длительность полученного файла, но обычно воспроизводят его без проблем.
Такой элементарный подход допустим, но мне больше приглянулась реализация в специализированной утилите Mp3Wrap. Она формирует пригодный для прослушивания монолитный MP3-файл без перекодирования и потери качества, а при необходимости позволяет точно восстановить исходные файлы‑фрагменты. Это удобно для архивного хранения коллекции: в монолит, помимо аудиофайлов, можно добавить любые другие данные.
Mp3Wrap
Исходные тексты и бинарные файлы Mp3Wrap можешь загрузить с официального сайта. Для восстановления файлов из монолита понадобится утилита Mp3splt с ее сайта.
В статье мы не будем ее использовать, но тебе могут пригодиться другие ее функции. Она позволяет разбивать MP3-, OGG- и FLAC-файлы на части фиксированной длительности, по заданным отметкам времени или с помощью встроенного детектора тишины.
Далее я покажу обработку MP3-файлов из альбома vintage исполнителя Robert80z. Чтобы повторить эксперименты, можешь загрузить с Archive.org архив jamendo-130889.zip с этими файлами. Он занимает около 14 Мбайт и содержит три аудиотрека.
Чтобы объединить треки
01-1097626-Robert80z-Time ,
02-1097624-Robert80z-Boat в файл
album_MP3WRAP., я выполнил команду
mp3wrap album_MP3WRAP.mp3 *Robert80z*.mp3
Созданный монолитный MP3-файл почти полностью меня устроил, если бы не один принципиальный момент. В файле начисто отсутствовали метаданные о записанных аудиоматериалах.
Мне бы хотелось, чтобы при воспроизведении монолита плеер показывал название альбома, имя исполнителя и обложку. Вместо этого я увидел множество рекламных надписей о том, что файл собран с помощью программы Mp3Wrap. И, естественно, никакой обложки.
Покупайте наших слонов!
В документации к программе сказано, что метаданные можно изменять без перекодирования файла. Я попробовал с помощью FFmpeg установить для параметра
album (
Название ) значение
vintage:
ffmpeg -i album_MP3WRAP.mp3 -c:a copy -id3v2_version 3 -metadata album="vintage" music_MP3WRAP.mp3
И проверил целостность результата командой
mp3wrap -l music_MP3WRAP.mp3
Вместо списка файлов‑фрагментов на экране появилось сообщение:
Error: this is not a valid mp3wrap file!
Программа FFmpeg сочла данные, внедренные в файл утилитой Mp3Wrap, информационным мусором и вместе с исправлением метаданных произвела «уборку». Поэтому от привычного инструмента пришлось отказаться.
Выбор подхода
Как же быть? Быстрый поиск в интернете подсказал три подхода к решению задачи:
- онлайн‑сервисы;
- специализированные утилиты;
- прямое редактирование MP3-файла.
Первый вариант я отверг с негодованием, второй отложил на крайний случай, а третий вызвал неожиданный интерес. У меня как раз появилось свободное время, чтобы узнать что‑то новое. А организация метаданных в MP3-файле — не космическая наука, доступная лишь избранным.
Поразмыслив, я решил научиться редактировать описания MP3-файлов на самом низком уровне. Поскольку ручная работа байт за байтом в двоичном редакторе вряд ли доставила бы мне удовольствие, я стал выбирать средство автоматизации.
Как оказалось, в стандартных библиотеках знакомых мне языков программирования нет средств работы с метаданными медиафайлов. Для Python, на который я сильно рассчитывал, обычно используют дополнительный модуль Mutagen.
Тогда почему бы не попробовать PHP? На мой взгляд, у некоторых специалистов сложилось к нему снисходительное отношение как к несерьезному языку, чему‑то вроде бейсика в 1980-х. В управляющих структурах PHP действительно есть черты бейсика (а еще языка управления базами данных DBase, особенно в альтернативном синтаксисе без фигурных скобок).
Но, как и бейсик, PHP — универсальный язык программирования для решения любых задач обработки данных. Тебя, как хакера, не может не воодушевить, что PHP, в отличие от Python, можно обнаружить практически на любом веб‑сервере, — это стандартный компонент даже бесплатного shared-хостинга.
В этой статье мы будем использовать PHP в режиме командной строки, без привязки к веб‑серверу. Проверь доступность PHP командой
php : она должна отобразить его версию. На момент написания статьи актуальна версия 8.5.8, но описанные сценарии будут работать и в версии 5.5.38. Ну а если вместо номера версии у тебя появилось сообщение о неправильной команде, PHP надо установить и добавить в пути.
Подготовка инструмента
Для установки PHP в Linux на базе Debian или Ubuntu выполни команду
sudo apt install php-cli php-mbstring
В Windows загрузи с официального сайта ZIP-архив с бинарными файлами для нужной архитектуры — x86 или x64. Там представлены два варианта: потокобезопасный Thread Safe и для выполнения в отдельных процессах Non Thread Safe — в файлах с суффиксом
nts. Если не знаешь, какой нужен, выбирай более универсальный Thread Safe. Для задач из этой статьи подойдет любой вариант.
Распакуй дистрибутивный ZIP-архив в каталог на диске, например
C:\, и скопируй конфиг
php. в
php.. Можешь добавить путь к этому каталогу в переменную среды
PATH. Иначе для выполнения сценария
script. придется набирать в командной строке
C:\PHP\php.exe script.php
Чтобы выполнять описанные в статье сценарии, надо активировать модуль работы с текстом в многобайтовых кодировках. Для этого в конфиге
php., расположенном в папке с исполняемым файлом Windows или в каталоге
/ Linux, надо раскомментировать строку
; — удалить начальную точку с запятой. Возможно, придется указать путь к дополнительным модулям:
extension_dir .
Как запускать скрипты на PHP
Если ты раньше не использовал PHP, нужны некоторые пояснения. Исходный текст сценария сохраняй в простом текстовом файле между тегами
< и
?>. Все имена переменных в PHP начинаются со знака доллара. Это отличает их от других идентификаторов и ключевых слов и предотвращает множество ошибок. Константа
PHP_EOL обозначает символ перевода строки, принятый в используемой операционной системе.
Проблем с отображением символов национальных алфавитов не возникнет, если кодировка файла соответствует локали операционной системы. Узнать кодировку локали в Linux можно командой
locale . Скорее всего, это будет UTF-8. В Windows команда
MODE — она обычно показывает CP866. Для единообразия проще переключить командную строку Windows на UTF-8 командой
CHCP .
Чтобы больше не возвращаться к настройке среды выполнения, создай текстовый файл
start. в кодировке UTF-8 без BOM с таким сценарием:
start.php
<?php$intenc = mb_internal_encoding ();echo "Внутренняя кодировка: $intenc", PHP_EOL;?>
Затем попробуй выполнить сценарий командой
php . Возможны несколько вариантов.
- На экране появилось сообщение о внутренней кодировке многобайтовых строк PHP. Она может отличаться от кодировки файлов и локали — пусть это тебя не смущает. Тест пройден, двигайся дальше.
- Появилось сообщение о вызове неопределенной функции
mb_internal_encoding. PHP не смог подключить модуль
mbstring. Проверь текст программы, настройки PHP и наличие модуля.
- Операционная система не смогла выполнить
php. Либо PHP не установлен, либо путь к нему не прописан в переменной окружения
PATH. Исправляй!
- Вместо сообщения о внутренней кодировке отобразилось содержимое файла
start.. Скорее всего, ты забыл или неправильно набрал префикс
php
<, поэтому интерпретатор не выполнил файл.
?php
- Отобразилось сообщение об ошибке, например
PHP. Проверь все символы, исправь ошибку и попробуй снова.
Parse error
Изготовление приспособления
Надеюсь, ты справился с установкой и настройкой PHP. Идем дальше.
Предлагаю решать задачу последовательно, чередуя изучение теории с практикой. Постигать детали реализации удобно на готовых, проверенных образцах. Такими образцами в этой статье послужат «студийные» MP3-файлы.
Сначала разберемся, как в них внедрены метаданные, извлечем их из файла в оперативную память, а потом научимся формировать информационные блоки для записи в файлы. Освоив такую разборку‑сборку и убедившись, что выполняем ее правильно, мы сможем перед выгрузкой поправить метаданные для решения исходной задачи.
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