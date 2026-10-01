Ты навер­няка уже задал­ся воп­росом: а что это? Это нес­ложное устрой­ство, которое перех­ватыва­ет управле­ние кур­сором мыши и пери­оди­чес­ки его переме­щает. Зачем? Да прос­то по фану или что­бы пот­репать нер­вы поль­зовате­лю во вре­мя под­готов­ки, ска­жем, годово­го отче­та. Заод­но ты узна­ешь, что такое BAD-USB, пос­коль­ку наша подел­ка так­же попада­ет под это опре­деле­ние.

Прав­да, наш вари­ант будет совер­шенно безобид­ным и пред­назна­чен лишь для раз­вле­чения. Глав­ное, что соз­дать подоб­ное устрой­ство про­ще, чем мож­но подумать.

В далеком 1999 году во вто­ром номере «Хакера» в руб­рике «Запад­лос­тро­ение» выш­ла статья про генера­тор помех на К155ЛА3. Шту­ка, конеч­но, смеш­ная, а еще смеш­нее сама манера написа­ния того тек­ста. Осо­бен­но зак­лючения.

С тех пор прош­ло 26 лет. Мож­но ли сей­час сле­пить что‑то нас­толь­ко же прос­тое и при­коль­ное? Мож­но, если поменять телики на ком­пы, а леген­дарную ЛА3 — на STM’ку.

Тер­мин «вре­донос­ное прог­рам­мное обес­печение» и суть это­го явле­ния навер­няка зна­комы читате­лям, а некото­рым — даже очень хорошо. Гораз­до мень­ше рас­простра­нено понятие «вре­донос­ное аппа­рат­ное обес­печение» — это устрой­ства, модифи­циро­ван­ные или соз­данные спе­циаль­но, что­бы выпол­нять какие‑либо несан­кци­они­рован­ные манипу­ляции раз­ной сте­пени вре­донос­ности. Одним из клас­сов подоб­ных устрой­ств явля­ется BAD-USB — девай­сы, которые, как это сле­дует из их наз­вания, работа­ют через интерфейс USB.

Сю­да мож­но отнести USB killer, который выг­лядит как обыч­ная флеш­ка и отправ­ляет в сиг­наль­ные линии USB высоко­воль­тный импульс или серию импуль­сов, что обык­новен­но при­водит к фаталь­ным и необ­ратимым пов­режде­ниям про­цес­сора. Ну, это сов­сем дес­трук­тивно и явно попада­ет под статьи УК РФ. Дру­гой извес­тный вид таких девай­сов — это Rubber Ducky, устрой­ство, эму­лиру­ющее HID (обыч­но кла­виату­ру и мышь) и, как пра­вило, име­ющее уда­лен­ное управле­ние. Такой шту­кой тоже мож­но мно­го чего наделать, но тут уже име­ются нюан­сы, которые выходят за рам­ки нашего обсужде­ния.

Глав­ная же фиш­ка в том, что HID-устрой­ства боль­шинс­твом сов­ремен­ных опе­раци­онных сис­тем опре­деля­ются на лету и сра­зу под­хва­тыва­ются стан­дар­тны­ми драй­верами, а подоб­ный век­тор ата­ки обыч­но не отсле­жива­ется в боль­шинс­тве ОС.

Как извес­тно, некото­рые вещи мож­но сде­лать прос­то по фану. Лето, жара, прок­расти­нация. Что­бы эффектив­нее бороть­ся с эти­ми явле­ниями, я пошел к кол­леге гонять чаи. И вот на треть­ей рюм­ке он меня спра­шива­ет: как бы пос­мешнее разыг­рать поль­зовате­ля, толь­ко так, что­бы сле­дов не оста­лось и что­бы с ком­пом все было в поряд­ке. При подоб­ных ввод­ных USB killer нам, оче­вид­но, не подой­дет.

И вот тут я вспо­минаю, что Rubber Ducky, который я в свое вре­мя собирал, для это­го годит­ся наилуч­шим обра­зом. В тот раз, прав­да, мы в основном ори­енти­рова­лись на симуля­цию кла­виату­ры и демонс­тра­цию все­го, что с помощью это­го девай­са мож­но потен­циаль­но сде­лать, осо­бен­но если ты зна­ешь целевую сис­тему. В отли­чие от челове­ка симуля­тор кла­виату­ры может очень быс­тро набирать текст (десят­ки сим­волов в секун­ду). Открыть кон­соль, наб­росать там неболь­шой скрип­тик и выпол­нить его мож­но с такой ско­ростью, что матюг­нуть­ся не успе­ешь. Ну или нарисо­вать голую тетень­ку ASCII-артом.

Шту­ка смеш­ная и работа­ет что под вин­дой, что под ник­сами. Испы­тания показа­ли, что кон­цепт в целом рабочий, но фун­кции у него явно избы­точ­ные. Пери­оди­чес­ки вво­дить про­изволь­ный текст и жать спец­кла­виши — это, пожалуй, слиш­ком, а вот шевелить кур­сором мыши — самое оно. Выходит и смеш­но, и совер­шенно без­вред­но.

Ис­пытать на себе, как оно ощу­щает­ся, мож­но, вооб­ще ничего не собирая: прос­то вот­кни в комп вто­рую мыш­ку и поп­роси кого‑нибудь ее пери­оди­чес­ки переме­щать, а сам в это вре­мя поп­робуй порабо­тать или зарубить­ся в игрушку. В свое вре­мя мы так и при­калы­вались, прав­да обыч­но через RDP.

Ре­али­зация устрой­ства из пре­дыду­щей статьи ока­залась не сов­сем под­ходящей, жать каж­дый раз на кноп­ку пуль­та для сме­щения кур­сора уж очень запар­но. Как извес­тно, у хороше­го девай­са дол­жно быть не боль­ше одной кноп­ки, а луч­ше и вов­се обой­тись без них. Это откры­вает широкий прос­тор для упро­щения девай­са без потери необ­ходимых фун­кций. Так родил­ся про­ект USB ZADOLBATOR!

От теории к практике

Я решил все переде­лать, при­чем в этот раз радикаль­но упростить. Выкиды­ваем из девай­са ради­омо­дуль, а из кода — его под­дер­жку. По фак­ту от устрой­ства остался толь­ко мик­рокон­трол­лер, USB-разъ­ем и понижа­ющий ста­били­затор. Раз­водим неболь­шую плат­ку, что­бы мож­но было замас­кировать ее под флеш­ку. Тра­вим, свер­лим, кле­паем, паяем, все как обыч­но.