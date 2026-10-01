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Правда, наш вариант будет совершенно безобидным и предназначен лишь для развлечения. Главное, что создать подобное устройство проще, чем можно подумать.
В далеком 1999 году во втором номере «Хакера» в рубрике «Западлостроение» вышла статья про генератор помех на К155ЛА3. Штука, конечно, смешная, а еще смешнее сама манера написания того текста. Особенно заключения.
С тех пор прошло 26 лет. Можно ли сейчас слепить что‑то настолько же простое и прикольное? Можно, если поменять телики на компы, а легендарную ЛА3 — на STM’ку.
Термин «вредоносное программное обеспечение» и суть этого явления наверняка знакомы читателям, а некоторым — даже очень хорошо. Гораздо меньше распространено понятие «вредоносное аппаратное обеспечение» — это устройства, модифицированные или созданные специально, чтобы выполнять какие‑либо несанкционированные манипуляции разной степени вредоносности. Одним из классов подобных устройств является BAD-USB — девайсы, которые, как это следует из их названия, работают через интерфейс USB.
Сюда можно отнести USB killer, который выглядит как обычная флешка и отправляет в сигнальные линии USB высоковольтный импульс или серию импульсов, что обыкновенно приводит к фатальным и необратимым повреждениям процессора. Ну, это совсем деструктивно и явно попадает под статьи УК РФ. Другой известный вид таких девайсов — это Rubber Ducky, устройство, эмулирующее HID (обычно клавиатуру и мышь) и, как правило, имеющее удаленное управление. Такой штукой тоже можно много чего наделать, но тут уже имеются нюансы, которые выходят за рамки нашего обсуждения.
Главная же фишка в том, что HID-устройства большинством современных операционных систем определяются на лету и сразу подхватываются стандартными драйверами, а подобный вектор атаки обычно не отслеживается в большинстве ОС.
Как известно, некоторые вещи можно сделать просто по фану. Лето, жара, прокрастинация. Чтобы эффективнее бороться с этими явлениями, я пошел к коллеге гонять чаи. И вот на третьей рюмке он меня спрашивает: как бы посмешнее разыграть пользователя, только так, чтобы следов не осталось и чтобы с компом все было в порядке. При подобных вводных USB killer нам, очевидно, не подойдет.
И вот тут я вспоминаю, что Rubber Ducky, который я в свое время собирал, для этого годится наилучшим образом. В тот раз, правда, мы в основном ориентировались на симуляцию клавиатуры и демонстрацию всего, что с помощью этого девайса можно потенциально сделать, особенно если ты знаешь целевую систему. В отличие от человека симулятор клавиатуры может очень быстро набирать текст (десятки символов в секунду). Открыть консоль, набросать там небольшой скриптик и выполнить его можно с такой скоростью, что матюгнуться не успеешь. Ну или нарисовать голую тетеньку ASCII-артом.
Штука смешная и работает что под виндой, что под никсами. Испытания показали, что концепт в целом рабочий, но функции у него явно избыточные. Периодически вводить произвольный текст и жать спецклавиши — это, пожалуй, слишком, а вот шевелить курсором мыши — самое оно. Выходит и смешно, и совершенно безвредно.
Испытать на себе, как оно ощущается, можно, вообще ничего не собирая: просто воткни в комп вторую мышку и попроси кого‑нибудь ее периодически перемещать, а сам в это время попробуй поработать или зарубиться в игрушку. В свое время мы так и прикалывались, правда обычно через RDP.
Реализация устройства из предыдущей статьи оказалась не совсем подходящей, жать каждый раз на кнопку пульта для смещения курсора уж очень запарно. Как известно, у хорошего девайса должно быть не больше одной кнопки, а лучше и вовсе обойтись без них. Это открывает широкий простор для упрощения девайса без потери необходимых функций. Так родился проект USB ZADOLBATOR!
От теории к практике
Я решил все переделать, причем в этот раз радикально упростить. Выкидываем из девайса радиомодуль, а из кода — его поддержку. По факту от устройства остался только микроконтроллер, USB-разъем и понижающий стабилизатор. Разводим небольшую платку, чтобы можно было замаскировать ее под флешку. Травим, сверлим, клепаем, паяем, все как обычно.
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