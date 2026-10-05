По данным информационного агентства Reuters, власти Иордании задержали предполагаемого участника группировки ShinyHunters, известного под ником Rey. Источники журналистов утверждают, что теперь он сотрудничает с ФБР и помогает правоохранительным органам установить личности и местонахождение других участников группы.

Источники утверждают, что под ником Rey скрывался Саиф ад-Дин Хадер (Saif al-Din Khader), которого взяли под стражу 29 сентября 2026 года. В настоящее время Хадер якобы открыл следователям доступ к содержимому своих устройств и переписок, чтобы помочь идентифицировать своих предполагаемых сообщников.

«Его сотрудничество имеет решающее значение для продолжающихся попыток арестовать этих хакеров», — заявил один из источников.

Задержание Rey произошло на фоне конфликта между участниками ShinyHunters и ФБР. В конце сентября 2026 года представители группировки заявили о взломе систем ФБР. Тогда злоумышленники утверждали, что им удалось скомпрометировать и дефейснуть портал для соискателей FBIJobs.gov и похитить порядка 2–3 Тбайт данных. Среди украденной информации якобы были персональные и медицинские данные всех действующих и бывших сотрудников ведомства, а также соискателей.

При этом группировка не потребовала выкуп: атака на ФБР якобы стала местью за опубликованный ранее отчет правоохранителей, который, по словам злоумышленников, содержит ложные сведения о деятельности ShinyHunters. В частности, в отчете сообщалось, что хак-группа преувеличивает масштабы своих атак, угрожает жертвам и их родственникам, занимается сваттингом и использует жесткие методы давления на пострадавших. Хакеры категорически отвергли эти обвинения и дали ФБР неделю на исправление или удаление этого документа.

На прошлой неделе стало известно, что в рамках расследования активности ShinyHunters полиция Нидерландов задержала 24-летнего жителя Амстердама Пепейна ван дер Стапа (Pepijn van der Stap), известного под ником Umbreon. Однако представители ShinyHunters категорически отрицали какую-либо связь с ван дер Стапом.

После этого ареста представители ФБР публично предложили оставшимся участникам группировки сдаться и заявили, что знают, как их найти.

Примечательно, что практически одновременно с этим представители ShinyHunters заявили изданию 404 Media, что вообще не собираются публиковать похищенные у ФБР данные, и не планировали делать этого с самого начала.

«Все это — маркетинговая кампания, направленная на защиту нашего бизнеса и активную борьбу с дезинформацией, — расскзаал представитель ShinyHunters изданию. — Если бы мы сделали заявление обычным способом, это никогда не привлекло бы столько внимания к нашим словам и намерениям».

Как отмечает издание BleepingComputer, в день предполагаемого задержания Хадера у ShinyHunters возникли проблемы с инфраструктурой, один из «партнеров» группы удалил аккаунт в мессенджере, а сайт, где группа публикует украденные данные, ушел в офлайн. При этом основной представитель ShinyHunters тоже перестал отвечать журналистам. Правда, уже через пару дней группировка запустила новый сайт, и, судя по всему, вернулась к «работе».

Журналисты подчеркивают, что пока неизвестно, были ли эти перебои связаны с задержанием Rey.

Следует отметить, что Rey связывают с крупными кибератаками как минимум с начала 2025 года. Например, считается, что он имел отношение к взлому внутренней Jira компании Telefónica, а также утечке примерно 6,5 Гбайт данных румынского филиала компании Orange. Тогда Рей заявил изданию BleepingComputer, что является членом группировки HellCat, но утверждал, что взломал Orange самостоятельно.

Также Хадера связывали с нашумевшим взломом Jaguar Land Rover, поскольку он имел административные права в Telegram-каналах группировки Scattered Lapsus$ Hunters (объединение участников хак-групп Scattered Spider, LAPSUS$ и ShinyHunters), которая взяла на себя ответственность за эту атаку.

Кроме того, еще в ноябре 2025 года известный ИБ-журналист Брайан Кребс (Brian Krebs) уже раскрывал настоящее имя Rey и писал, что за этим псевдонимом стоит человек по имени Саиф ад-Дин Хадер. Кребс пришел к таким выводам, проанализировав информацию, полученную из логов стилеров, а также напрямую пообщавшись с Хадером через Signal.

Тогда хакер заявлял Кребсу, что сотрудничает с правоохранительными органами как минимум с июня 2025 года, а также пытается дистанцироваться от Scattered Lapsus$ Hunters и противоправной деятельности. Однако получить независимые подтверждения его слов Кребсу не удалось.