Компания HTC комплектует свои новые Android-смартфоны HTC 10 клавиатурой, созданной сторонними разработчиками, TouchPal. Несколько дней назад пользователи обнаружили, что их «стандартная» клавиатура показывает рекламу, причем перекрывая часть экрана и настойчиво приглашая посетить сайт Trivago.

И хотя бесплатная версия клавиатуры TouchPal, которую может загрузить любой желающий, действительно показывает рекламную полоску над рядами кнопок, на устройствах HTC 10 ее быть не должно. Разработчики HTC уже подтвердили, что случившееся – это ошибка, и в компании уже работают над ее скорейшим устранением.

Due to an error, some customers are seeing ads on the phone keyboard. We're working to fix the error and remove these as quickly as possible

— HTC UK (@HTC_UK) July 17, 2017