В 2015 году хакерская группировка Crackas with Attitude (CWA) прославилась рядом громких взломов. Так, хакеры взяли на себя ответственность за взлом личной почты директора ЦРУ, заместителя директора ФБР, главы Национальной разведки США, а в начале 2016 года группировка слила в сеть данные о десятках тысяч сотрудников правоохранительных органов США.

Злоумышленники атаковали руководителей американских спецслужб, в основном используя для этого социальную инженерию. Как правило, все атаки CWA и публикация похищенных данных сопровождались тегом #FreePalestine и прочими призывами к освобождению Палестины.

Но считается, что CWA допустили ошибку, взломав американскую национальную базу арестов (JABS US) и опубликовав в открытом доступе данные о 9000 сотрудников Министерства национальной безопасности США, 20 000 сотрудниках ФБР, 80 офицеров полиции Майами и 2400 представителей органов власти. Эти дампы были обнародованы на CryptoBin в феврале 2016 года, после чего сайт пережил несколько странных уходов в оффлайн, а вскоре начались аресты участников CWA. Согласно до сих пор неподтвержденной официально информации, тогда правоохранительные органы изъяли серверы CryptoBin, благодаря чему в итоге и удалось отследить членов Crackas with Attitude.

Ранее уже был вынесен приговор одному из участников группы, 23-летнему Эндрю Отто Боггсу (Andrew Otto Boggs), также известному как Incursio. Боггс признал себя виновным по всем статьям обвинения еще в январе 2017 года, а в июле суд приговорил его к двум годам лишения свободы. Напомню, что Эндрю Отто Боггса арестовали одним из последних, в сентябре 2016 года, вместе с 25-летним Джастином Греем Ливерманом (Justin Gray Liverman), известным под ником D3f4ult.

Ливерман также признал свою вину еще прошлой зимой, но приговор был вынесен лишь в прошлую пятницу, 8 сентября 2017 года. В итоге Ливерман получил пять лет тюрьмы, а также суд обязал его возместить пострадавшим убытки, выплатив $145 000.

«Ливерман публично обнародовал в онлайне документы и личные данные, полученные незаконным путем с личных учетных записей пострадавших; по телефону он рассылал этим жертвам текстовые сообщения с угрозами; также он платил за услуги незаконного сервиса, осуществлявшего телефонные «бомбардировки», чтобы жертвы непрерывно получали звонки с угрозами», — заявляет прокурор окружного суда Восточного округа Вирджинии.

Напомню, что другие участники CWA, помимо Боггса и Ливермана, были арестованы в Великобритании, где их делом занимается Королевская уголовная прокуратура. В частности, судебное разбирательство по делу лидера группировки, 17-летнего подростка, известного под ником CRACKA, еще продолжается.