Говорят, стоит только прикоснуться к теме SDR (программно-определяемого радио), как проваливаешься в нее с головой и начинаешь скупать разное железо и шаманить с ним. Если тебя не испугало это предупреждение, то сайт WebSDR.org послужит тебе отличной отправной точкой. Благодаря нему ты можешь поиграться с SDR, ничего не покупая и не настраивая, а также поймать радио, находящееся за половину мира от тебя.

Мы уже писали о замечательном сервисе Radio Garden, который позволяет слушать радио из разных точек мира. Но если Radio Garden — это список официальных стримов радиостанций, то на WebSDR собирают совсем другое — адреса серверов, к которым подключены SDR — платы, которые способны захватывать разом целый диапазон частот (или сразу несколько). Подробнее о них читай в теме номера Хакера №177.

Выбрав одну из пользовательских станций, ты можешь сам покрутить ручку приемника и поискать что-нибудь интересное. Для этого есть масса всяких средств настройки и визуализации сигнала (доступны версии для HTML5 и в виде апплета на Java). Есть даже чат, в котором можно пообщаться с другими слушателями и поделиться находками.

Автор сервиса рассказывает, что впервые запустил его, чтобы делиться стримом радиообсерватории Двингело между университетами, но потом оказалось, что есть желающие поставить сервер WebSDR у себя, чтобы транслировать в интернет захватываемый радиоэфир. Серверный софт можно попросить у владельца WebSDR.org, написав ему по почте. Каждый, кто запускает его у себя, автоматически попадает в каталог на сайте.