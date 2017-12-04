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Эксплоит
Этот эксплоит настолько банален и прост, что для начала нам не понадобится даже тестовый стенд.
Чтобы стать суперпользователем, достаточно ввести логин root и любой пароль. После нажатия кнопки «Войти» окошко авторизации, конечно, заерзает и сообщит, что пароль неверен. Но теперь достаточно проделать ту же процедуру еще раз, и ты — рут. Да! Вот так все просто. High Sierra. High Security.
Смешно сказать, но на форуме для разработчиков такой алгоритм однажды предлагали в качестве способа сброса забытого пароля и решения возникших проблем.
Теперь, когда ты все знаешь, пора разбираться, почему так вышло.
Стенд
А вот сейчас и время для поднятия стенда. Так как я нищеброд и «мака» у меня отродясь не было, то буду использовать вариант для бедных — виртуалку VMware с macOS. Чтобы «просто побаловаться», достаточно будет и бесплатного VMware Player, который можно загрузить с официального сайта компании.
Далее нужно скачать образ готовой системы, например с сайтов, которые нельзя называть, — я думаю, ты знаешь, о чем идет речь. Перед тем как запускать виртуальную машину, примени патч VMware Unlocker. Он открывает возможность для запуска macOS.
Рекомендую установить отладчик lldb для путешествий по недрам системы. Просто набери в консоли
lldb, и система сама предложит тебе варианты установки приложения.
Чтобы отладка прошла без проблем, нам еще понадобится отключить SIP (System Integrity Protection). Для этого перед загрузкой системы держи сочетание клавиш Command + R (если у тебя виндовая клавиатура, то Win + R сработает аналогично) до тех пор, пока не увидишь логотип Apple. После этого система загрузится в Recovery Mode. Теперь запускай терминал и пиши в консоли
csrutil disable
Результатом должно быть сообщение, что SIP отключен. Перезагружай машину в нормальном режиме.
Нелишне будет и иметь под рукой IDA для потрошения внутренностей исполняемых файлов, отвечающих за авторизацию.
В общем, выдели виртуалке побольше оперативной памяти и запускай.
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