Буквально на днях главной новостью инфосека была опасная брешь в macOS 10.13.1, благодаря которой любой пользователь мог завладеть правами рута всего в несколько кликов. Мы разберем, почему так произошло и как работает уязвимость.

Эксплоит

Этот эксплоит настолько банален и прост, что для начала нам не понадобится даже тестовый стенд.

Чтобы стать суперпользователем, достаточно ввести логин root и любой пароль. После нажатия кнопки «Войти» окошко авторизации, конечно, заерзает и сообщит, что пароль неверен. Но теперь достаточно проделать ту же процедуру еще раз, и ты — рут. Да! Вот так все просто. High Sierra. High Security.

Смешно сказать, но на форуме для разработчиков такой алгоритм однажды предлагали в качестве способа сброса забытого пароля и решения возникших проблем.

Теперь, когда ты все знаешь, пора разбираться, почему так вышло.

Стенд

А вот сейчас и время для поднятия стенда. Так как я нищеброд и «мака» у меня отродясь не было, то буду использовать вариант для бедных — виртуалку VMware с macOS. Чтобы «просто побаловаться», достаточно будет и бесплатного VMware Player, который можно загрузить с официального сайта компании.

Далее нужно скачать образ готовой системы, например с сайтов, которые нельзя называть, — я думаю, ты знаешь, о чем идет речь. Перед тем как запускать виртуальную машину, примени патч VMware Unlocker. Он открывает возможность для запуска macOS.

Рекомендую установить отладчик lldb для путешествий по недрам системы. Просто набери в консоли lldb , и система сама предложит тебе варианты установки приложения.

Чтобы отладка прошла без проблем, нам еще понадобится отключить SIP (System Integrity Protection). Для этого перед загрузкой системы держи сочетание клавиш Command + R (если у тебя виндовая клавиатура, то Win + R сработает аналогично) до тех пор, пока не увидишь логотип Apple. После этого система загрузится в Recovery Mode. Теперь запускай терминал и пиши в консоли

csrutil disable

Результатом должно быть сообщение, что SIP отключен. Перезагружай машину в нормальном режиме.

Нелишне будет и иметь под рукой IDA для потрошения внутренностей исполняемых файлов, отвечающих за авторизацию.

В общем, выдели виртуалке побольше оперативной памяти и запускай.