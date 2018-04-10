Сегодняшний X-Tools посвящен сбору и анализу открытых данных. Другими словами — этапу рекона. Очередные 7 тулз, которые помогут найти, просканировать уязвимые хосты, а также облегчить этап эксплуатации, обогащая ресерчера новыми знаниями о целевой машине.

Ищем интересные строки в Git-репозиториях

Боевые логины и пароли в Git-репозитории — это уже притча во языцех и настоящий security-фольклор. Казалось бы, сегодня уже все знают, что чувствительные данные должны быть как минимум заигнорены в .gitignore , но в паблике регулярно всплывают креды и другие ценные строчки в открытом виде. Причин масса: или репозиторий изначально был приватным, или вкоммитили тестовые данные, забыли и перенесли на продакшен — всякое бывает. Ощутить весь масштаб трагедии поможет интересная тулза — GitMiner.

GitMiner — это поисковик по открытым репозиториям на GitHub. Ты указываешь ему, что искать (логины, пароли), в каких файлах (название, расширение), что должно быть внутри (чтобы исключить фалсы по максимуму), а также правила для парсинга. И запускаешь поиск. В ответ тебе в удобном виде будут сыпаться запрошенные данные, а также URL, где это безобразие было обнаружено. Для работы понадобится авторизационная кука с Гитхаба, которую можешь взять в Chrome Dev Tools.

➜ git_miner.py -q 'filename:wp-config extension:php FTP_HOST in:file ' -m wordpress -c <твоя_кука> -o result.txt

В ответ тебе будут приходить вот такие веселые картинки. И разумеется, далеко не везде данные тестовые.

Кроме логинов и паролей, искать можно еще много чего. Загляни в config/parsers.json . Там найдешь описание модулей — шаблонов для парсинга в GitMiner. Если хочешь парсить что-то иное, просто добавь еще один узел в JSON c нужными параметрами.

➜ cat config/parsers.json { "wordpress":{ "contains":"root", "parameters":{ "param1":"'FTP_USER',", "param2":"'FTP_PASS',", "param3":"'FTP_HOST',", "param4":"'DB_USER',", "param5":"'DB_PASSWORD'," }, "splitparam":"'", "splitorder":{ "order1":"1", "order2":"3" } }, "senhas":{ "contains":"senha", "parameters":{ ...

GitMiner отлично работает с третьим Питоном и минимумом зависимостей, а значит, запустится в обычном virtualenv. Но на случай, если запускать чужой код на хосте не хочется совсем, в репе ты найдешь еще и Dockerfile.

INFO Если тулза будет падать с TypeError: write() argument must be str, not bytes, попробуй убрать из 78-й строки энкод в UTF-8 ( .encode("utf-8") ): write() тут ждет str.

Вспоминаем дефолтные пароли роутеров

Дефолтные пароли на сетевых устройствах встречаются чаще, чем может показаться на первый взгляд. В интернете открытыми портами наружу торчат сотни роутеров не только частных пользователей, но и корпоративных сетей. Если, судя по фингерпринтам, ты набрел на такую железку, попробуй дефолтные пароли — вдруг подойдет? А сами заводские креды поможет найти Passhunt.

Passhunt — это простенький скрипт на Python, который позволяет быстро вывести дефолтные логины и пароли для наиболее популярных устройств: как преимущественно консьюмерских типа Zyxel, D-Link, так и промышленных — Cisco, Check Point и так далее. В базе тулзы 523 вендора, и она действительно может выручить, когда ты в очередной раз соберешься писать в Гугле mikrotik default login password .

В доке к Passhunt указано, что она работает с Python 3.0+, однако в ее зависимости ssl-1.16 есть

➜ print 'looking for', f

что недвусмысленно говорит об обратном и валит pip при установке. Можно долго мучать Python 2.6 (а она работает именно с ним!) для работы модуля ssl, пока не поймешь, что разработчик… просто забыл удалить ssl из requirements.txt при переходе на третью ветку. Просто удали зависимость, сделай pip install -r requirements.txt , и оно заработает.

А вообще, сам Passhunt написан в «лучших» традициях хактулз, так что проще юзать curl ;). В конце концов, Passhunt — это просто обертка, которая парсит https://cirt.net/ с помощью BeautifulSoup.