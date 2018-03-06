Криптовалюта определенно стала новым трендом не только среди киберпреступников, но и среди преступников самых обычных. Если первые компрометируют ICO, грабят сетевые обменники и готовы внедрить скрытые майнеры куда угодно, то вторые действуют более «классическими» методами. Так, в последние месяцы СМИ неоднократно сообщали о попытках ограблений в оффлайновых обменниках криптовалюты, и даже о том, что криптовалютных инвесторов похищают с целью получения выкупа.

Инцидент, произошедшей недавно в Исландии, скорее относится ко второй категории. Associated Press, со ссылкой на правоохранительные органы Исландии, сообщает, что в декабре 2017 и январе 2018 года в стране произошло «большое Bitcoin ограбление», которое не имеет аналогов по масштабу.

На самом деле речь идет о четырех не связанных друг с другом кражах, в ходе которых из исландских дата-центров похитили 600 майнинговых ферм, для добычи Bitcoin и других криптовалют. Общая стоимость оборудования превышает 2 000 000 долларов США. Местные СМИ пишут, что в руках преступников оказались 600 видеокарт, 100 блоков питания, 100 материнских плат, 100 процессоров и 100 жестких дисков.

Хотя похищенное оборудование пока не было найдено, полиция Исландии уже отчиталась о задержании 11 подозреваемых, чьи имена пока не раскрываются, но известно, что один из них работал охранником. В настоящее время девять задержанных были отпущены под залог, и лишь двоих было решено оставить под стражей.

Правоохранительные органы продолжают расследование случившегося, ищут пропавшие фермы по необычно высокому уровню энергопотребления, а также выражают уверенность в том, что ограбления были хорошо спланированы, а преступникам, вероятно, помогали изнутри.