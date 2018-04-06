Скармливаем gron файл в формате JSON (или сами данные через stdin), и gron разбивает его на отдельные строки в формате
json[номер].свойство.свойство = значение;
В сумме все строки составляют код на JavaScript, генерирующий объект, аналогичный тому, который будет создан при простой загрузке JSON. Но главная фича — в другом. Такие строки легко скормить на вход grep и получить только нужные поля.
Также автор предлагает совмещать это с обратным преобразованием (ungron). Можно написать что-то в таком духе:
gron testdata/two.json | grep likes | gron -u
Тогда grep отфильтрует только строки со словом likes, соответствующие нужным объектам, а ungron соберет их обратно в JSON. Таким образом можно манипулировать данными в JSON.
Автор признает, что это менее мощный способ, чем утилита jq (я о ней писал в одном из прошлых выпусков), однако постичь gron значительно проще.
Установить его можно из исходников либо выбрав готовый исполняемый файл для своей системы. Также доступны пакеты для Go (
go get -u github.com/tomnomnom/gron) и для маковского менеджера Brew (
brew install gron).
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