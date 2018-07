Краудфандинговая блокчейн-платформа KICKICO сообщила о компрометации. 26 июля 2018 года неизвестные похитили более 70 млн токенов KICK (они же KickCoin), что было эквивалентно 7,7 млн долларов на момент взлома.

KICKICO security breach.

Issue under control, all KickCoins will be returned

