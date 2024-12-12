Как‑то раз мы про­води­ли раз­ведку по пулу из ~9000 IP-адре­сов круп­ной рос­сий­ской IT-ком­пании и наш­ли заб­рошен­ный домен и работа­ющий на нем сер­вис. Он ока­зал­ся уяз­вимым, и вско­ре мы смог­ли зах­ватить веб‑сер­вер и про­ник­нуть во внут­реннюю сеть пред­при­ятия. Как это было сде­лано, я рас­ска­жу в этой статье.

Pentest Award Этот текст получил пятое мес­то на пре­мии Pentest Award 2024 в катего­рии «Про­бив web». Наг­ражде­ние еже­год­но про­водит ком­пания Awilix.

Для поис­ка ста­рых и забытых ресур­сов мы исполь­зовали тех­нику Passive DNS. Дан­ные мы взя­ли из VirusTotal: написа­ли неболь­шой скрипт, который отправ­лял зап­росы к API с IP-адре­сами из нашего пула. Это поз­волило соб­рать мно­жес­тво инте­рес­ных доменов, боль­шинс­тво из которых вхо­дили в наш ско­уп. Так и нашел­ся тот самый «забытый» веб‑сер­вис, который впос­ледс­твии ока­зал­ся уяз­вимым.

До­мен был неп­ростой, что‑то вро­де web1. smth. smth. companyname. com . Там был раз­вернут самопис­ный сер­вис монито­рин­га веб‑при­ложе­ний, на который, судя по логам, пос­ледний раз заходи­ли око­ло месяца назад. Дос­туп к нему мы получи­ли с помощью дефол­тных учет­ных дан­ных ( admin: admin ), соз­дали отдель­ную учет­ку адми­нис­тра­тора для даль­нейше­го тес­тирова­ния и, конеч­но же, как нас­тоящие этич­ные хакеры, опо­вес­тили отдел ИБ заказ­чика об уяз­вимос­ти.

На сле­дующий день ИБ‑отдел зак­рыл ресурс, хотя мы про­сили дать воз­можность про­дол­жать тес­тирова­ние. Ребята из отде­ла ИБ объ­ясни­ли решение тем, что «там нет ничего инте­рес­ного».

Од­нако я опус­тил один момент: перед тем как сооб­щать об уяз­вимос­ти, мы спар­сили все учет­ные дан­ные поль­зовате­лей (для про­ектных целей и даль­нейше­го тес­тирова­ния), которые хра­нились в откры­том виде пря­мо в раз­метке HTML. Естес­твен­но, сре­ди них были и учет­ки адми­нис­тра­торов.

По­лучен­ные учет­ки мы при­мени­ли на дру­гих ресур­сах ком­пании, полови­на поль­зовате­лей дей­стви­тель­но сущес­тво­вала, но пароли дав­ным‑дав­но сме­нены.

Спус­тя две недели работы над осталь­ным ско­упом я парал­лель­но занимал­ся раз­ведкой и работой с вебом. В какой‑то момент я взял наш прош­лый хост — *. smth. smth. companyname. com , закинул на перебор в gobuster и... вуаля! Нашел­ся тот же самый ресурс, но уже с дру­гим али­асом — пусть он будет называть­ся vulnerable. smth. smth. companyname. com .

Здесь уже не было дефол­тных учет­ных дан­ных адми­на, как рань­ше, поэто­му нам и при­годи­лась учет­ка адми­нис­тра­тора из дам­па ресур­са web1. smth. smth. companyname. com .

По­луча­ем дос­туп, ковыря­ем при­ложе­ние и находим воз­можнос­ти для самых раз­ных SQL-инъ­екций. Нам уда­лось реали­зовать error-based SQLi, blind (time-based) SQLi, а так­же мы мог­ли читать локаль­ные фай­лы с помощью встро­енной фун­кции MS SQL — OpenRowset (она поз­воля­ет обра­щать­ся к локаль­ным фай­лам).

Это было вечером, а к поз­дней ночи я док­рутил инъ­екцию в MS SQL до Out-of-Band.