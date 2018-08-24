Связность интернета на сетевом уровне является результатом взаимодействия автономных систем (АС) операторов связи. Чем больше число альтернативных маршрутов трафика между автономными системами, тем более отказоустойчивым и стабильным является интернет-сегмент. Наличие как можно большего количества альтернатив является единственным способом диверсификации рынка.
Исследователи Qrator Labs в третий раз изучили влияние возможных сбоев сетей системообразующих операторов связи на глобальную доступность национальных сегментов интернета (первое исследование было опубликовано в 2016 году). Данное исследование объясняет, каким образом отказ одной автономной системы влияет на глобальную связность отдельного региона, особенно в том случае, когда речь идет о крупнейшем провайдере интернета данной страны.
Измерение надежности интернета
Представьте, что AS испытывает значительную сетевую деградацию. Мы ищем ответ на следующий вопрос: «Какой процент AS в этом регионе может потерять связь с Tier-1 операторами, тем самым утратив глобальную доступность»?
Зачем моделировать подобную ситуацию? Строго говоря, когда BGP и мир междоменной маршрутизации находились на стадии проектирования, создатели предположили, что каждая нетранзитная AS будет иметь по меньшей мере двух вышестоящих поставщиков (апстрим), чтобы гарантировать отказоустойчивость в случае, если один из них упадет.
Однако в реальности все обстоит совсем иначе: более 45% ISP имеют только одно соединение с транзитным апстримом. Набор нетрадиционных отношений между транзитными интернет-провайдерами еще более снижает общую надежность. Итак, падают ли транзитные ISP? Ответ — да, и это происходит довольно часто. Правильный вопрос в данном случае: «Когда конкретный интернет-провайдер испытает деградацию связности?». Если кому-то такие проблемы кажутся отдаленными, стоит вспомнить закон Мерфи: «Все, что может пойти не так, пойдет не так».
По результатам исследования национальных сегментов 244 стран мира 2018 года был составлен рейтинг государств, в порядке возрастания показателя, отражающего зависимость доступности национальных сегментов интернета от отказов в работе наиболее значимых операторов связи (Tier-1).
Расчет показателя для каждой исследуемой страны был произведен по следующей методике.
На первом этапе, с использованием системы моделирования работы глобального интернета Qrator.Radar, для каждого оператора в мире был сделан расчет всех альтернативных маршрутов прохождения трафика до трансконтинентальных Tier-1 операторов.
На втором этапе, используя базу геоданных IPIP, страны были сопоставлены с представленным адресом каждой AS.
Далее для каждой АС была подсчитана доля ее адресного пространства, соответствующую выбранному региону.
Для формирования рейтинга отбирались операторы, отказ которых может привести к потере глобальной доступности наибольшего процента автономных систем заданного национального сегмента.
Сравнительная таблица Топ-20 стран по устойчивости национальных сегментов сети интернет 2017-2018 гг:
|2017
|Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, %
|2018
|Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, %
|Изменение в рейтинге 2017 — 2018
|Германия (DE)
|2.29
|Германия (DE)
|2.26
|1 место
|Гонконг (HK)
|2.65
|Великобритания (GB)
|3.10
|Вверх на 4 позиции
|Швейцария (CH)
|3.57
|Бразилия (BR)
|3.39
|Вверх на 9 позиций
|Канада (CA)
|3.67
|Швейцария (CH)
|3.55
|Вниз на 1 позицию
|Франция (FR)
|3.68
|Сингапур (SG) — новичок
|3.68
|Скачок вверх на 18 позиций
|Великобритания (GB)
|3.76
|Бельгия (BE)
|3.88
|Вверх на 1 позицию
|Бельгия (BE)
|3.93
|США (US)
|4.02
|Вверх на 3 позиции
|Украина (UA)
|3.95
|Канада (CA)
|4.12
|Вниз на 4 позиции
|США (US)
|3.97
|Франция (FR)
|4.55
|Вниз на 4 позиции
|Бангладеш (BD)
|5.29
|Бангладеш (BD)
|4.81
|10 место
|Румыния (RO)
|5.35
|Ирландия (IE)
|5.08
|Вверх на 3 позиции
|Бразилия (BR) — новичок
|5.39
|Украина (UA)
|5.10
|Вниз на 4 позиции
|Россия (RU)
|5.73
|Россия (RU)
|5.27
|13 место
|Ирландия (IE)
|5.87
|Польша (PL)
|5.43
|Вверх на 2 позиции
|Чехия (CZ)
|5.88
|Гонконг (HK)
|5.57
|Вниз на 13 позиций
|Польша (PL)
|5.99
|Испания (ES)
|5.71
|Вверх на 2 позиции
|Болгария (BG)
|6.20
|Нидерланды (NL) — новичок
|5.92
|17 место
|Испания (ES)
|6.58
|Чехия (CZ)
|6.67
|Вниз на 3 позиции
|Австрия (AT)
|7.14
|Болгария (BG)
|7.07
|Вниз на 2 позиции
|Люксембург (LU) — новичок
|7.28
|Австрия (AT)
|7.13
|Вниз на 1 позицию
Александр Лямин, основатель и генеральный директор QratorLabs, комментирует:
«Проводя исследование третий год подряд, мы можем сказать, что, по сравнению с прошлым годом, Топ-20 изменился незначительно. Если в 2017 году средняя доля сетей, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, составляла 41%, то в 2018 году этот показатель снизился на 3% и составил примерно 38%. Страны с высокой степенью отказоустойчивости, где сбой сетей системообразующих операторов связи затрагивает менее 10% автономных систем региона (в этом году насчитывается 30 таких стран), в целом сохранили свои позиции в рейтинге. Телекоммуникационный рынок этих стран обладает высокой степенью диверсификации, а, значит, работа всего национального сегмента является более стабильной.
В России так же, как и в 2017 году, основным сервис-провайдером является «Ростелеком», чья доля рынка довольно существенна, но, несмотря на это, отказ сети «Ростелекома» затронет лишь 5,27% автономных систем. Как и в прошлом году, транзитный рынок России в основном представлен сетями среднего уровня Tier-2, что и обеспечивает высокую доступность региона.
Основной тенденцией этого года является существенное повышение уровня устойчивости сетей в малых странах Южной Азии и Африки. Эти регионы все еще развиваются, однако значительное повышение разнообразия на рынке IP-транзита свидетельствует о явном прогрессе в данной области».
Широкополосный интернет и PTR-записи
Повторяя вопрос: «Правда ли, что ведущий провайдер в стране всегда влияет на региональную надежность больше, чем все остальные или какой-то другой?», Qrator Labs разработала дополнительную метрику для дальнейшего изучения. Наиболее точный показатель фактической значимости провайдера может быть основан на анализе записей PTR.
PTR-запись – это запись в DNS, позволяющая получить имя узла по его IP-адресу. PTR предоставляет возможность оценки количества конкретного оборудования в адресном пространстве отдельного провайдера. В рамках исследования было подсчитано число PTR-записей в сетях крупнейших провайдеров и определена их доля среди всех PTR-записей региона.
Исследование демонстрирует, сколько из IP-адресов с указанными записями PTR отключится в случае отключения от/вместе с крупнейшей (по PTR) автономной системой в указанной стране. Цифра отражает процент от всех IP-адресов с поддержкой PTR в регионе.
Сравнение рейтинга устойчивости национальных сегментов с рейтингом PTR:
|Страна
|Оператор связи (номер автономной системы)
|Максимальная доля сетей национального сегмента, теряющих глобальную доступность при отказе одного оператора связи, %
|Страна
|Оператор связи (номер автономной системы)
|Доля IP-адресов с поддержкой PTR, отключение произойдет при отказе в работе оператора связи %
|Германия
|DTAG (3320)
|2.26
|VS
|Германия
|DTAG (3320)
|42.64
|Великобритания
|Cogent (174)
|3.10
|Великобритания
|BT (5400)
|22.08
|Бразилия
|ALGAR TELECOM (16735)
|3.39
|Бразилия
|Telefonica (10429)
|28.49
|Швейцария
|Swisscom (3303)
|3.55
|Швейцария
|Swisscom (3303)
|38.62
|Сингапур
|SingNet (3758)
|3.68
|Сингапур
|Amazon (16509)
|28.89
|Бельгия
|Cogent (174)
|3.88
|Бельгия
|Belgacom (5432)
|40.65
|США
|NOVARTIS-DMZ (209)
|4.02
|США
|AT&T (7018)
|14.94
|Канада
|Bell Backbone (577)
|4.12
|Канада
|Bell Backbone (577)
|16.99
|Франция
|Cogent (174)
|4.55
|Франция
|Opentransit (5511)
|28.41
|Бангладеш
|Earth Telecommunication (58715)
|4.81
|Бангладеш
|Augere Wireless Broadband Bangladesh (45951)
|14.26
|Ирландия
|Cogent (174)
|5.08
|Ирландия
|Amazon.com(16509)
|62.28
|Украина
|Telia Carrier (1299)
|5.10
|Украина
|Ukrtelnet (6849)
|20.41
|Россия
|Rostelecom (12389)
|5.27
|Россия
|Rostelecom (12389)
|28.44
|Польша
|AS-Neia (12741)
|5.43
|Польша
|TPNET (5617)
|28.18
|Гонконг
|PCCWG (3491)
|5.57
|Гонконг
|PCCWG (3491)
|32.17
|Испания
|Cogent (174)
|5.71
|Испания
|Telefonica (12956)
|43.07
|Нидерланды
|Joint Transit (24785)
|5.92
|Нидерланды
|KPN (1136)
|25.29
|Чехия
|ISPAlliance (47232)
|6.67
|Чехия
|O2-CZECH-REPUBLIC
(5610)
|27.75
|Болгария
|Spectrumnet (8717)
|7.07
|Болгария
|BTC-AS (8866)
|31.39
|Австрия
|A1 Telekom Austria (8447)
|7.13
|Австрия
|A1 Telekom Austria (8447)
|31.99
«Как можно видеть, во всех общедоступных регионах (с точки зрения глобальной доступности) количество IP-адресов с поддержкой PTR, отключаемых после выхода из строя одной автономной системы, в десятки раз выше. Это может означать, что ведущий национальный интернет-провайдер всегда владеет конечными пользователями. Таким образом, мы должны предположить, что этот процент представляет собой часть пользовательской и клиентской базы ISP, которая будет отключена (если невозможно переключение на альтернативного поставщика) в случае сбоя. С этой точки зрения, страны уже не кажутся такими надежными, как в рейтинге транзитной устойчивости», – отмечает Александр Лямин.
Надежность IPv4
Ниже вы можете увидеть топ-20 по надежности стран, все точки зрения отказоустойчивости в случае сбоя единственной AS. На практике это означает, что в стране хорошая связность интернета, а процент отражает долю AS, которая потеряет глобальную связность в случае отказа крупнейшей AS.
Краткие факты TL;DR:
Румыния и Люксембург вышли из топ 20 с 11-го и 20-го места, соответственно, по итогам 2017 года;
Сингапур прыгнул на 18 мест до 5-й позиции;
Гонконг упал на 13 мест до 15 позиции;
Нидерланды вошли в топ 20 на 17-ю позицию;
18 из 20 стран остались в топ 20 по сравнению с прошлым годом.
Игра в IPv6
Считается, что если технология хорошо работает в IPv4, ее можно легко портировать в IPv6. Это ошибочное предположение может быть структурной проблемой всего процесса разработки IPv6.
Измерение глобальной надежности между двумя версиями протокола не так легко, как может показаться. Для поддержания глобальной связности в IPv4, любой и единственный путь до Tier-1 провайдера будет достаточен. Но в IPv6 это может быть неверно.
Из-за продолжающихся пиринговых войн между несколькими провайдерами верхнего уровня в IPv6 они не все связаны друг с другом. По меньшей мере две пары провайдеров решили разорвать пиринговые отношения (“de-peer”) в IPv6: Cogent (AS174) и HurricaneElectric (AS6939), а также DeutscheTelekom (AS3320) и Verizon US (AS701). Эти телекоммуникационные компании могут иметь разнообразные причины для своих конфликтов, но если сеть подключена только к одной их стороне, она не будет иметь полноценной связности в IPv6. Это также влияет на надежность интернет-провайдера с несколькими апстримами — отказ одного может привести к проблемам со связностью.
Желая устранить эти проблемы, эксперты Qrator Labs скорректировали процесс измерения, чтобы проверить, поддерживается ли полная IPv6 связность во время сбоя. Другими словами, для обеспечения полной связности и высочайшей надежности, пути до Tier-1 операторов должны присутствовать постоянно. Также исследователи подсчитали процент AS в стране, которые имеют лишь частичную связность в IPv6 из-за пиринговых войн. Результаты таковы:
Общее сравнение IPv4 и IPv6 в случае единственного отказа показывает, что у 86% национальных сегментов IPv4 связность намного выше. Важным открытием в мире IPv6 является то, что многие интернет-провайдеры не имеют надлежащей связности даже в нормальных условиях — без каких-либо сбоев. Например, в США это относится примерно к 10% всех AS, поддерживающих IPv6, а в Китае ситуация еще хуже, так как ChinaTelecom (AS4134) получает глобальную связность только от одного провайдера — HurricaneElectric.
Как утверждалось ранее, никто не может принудить Tier-1 поставщиков соединяться друг с другом (помимо их клиентов). Но свежие данные показывают, что даже потребительский спрос не является достаточным стимулом для их подключения друг к другу и достижения 100% видимости сетей. Единственным способом улучшить данную ситуацию кажутся призывы к надлежащему уровню сервиса IPv6. Команда Qrator.Radar рассматривает различные варианты, как сделать эту информацию более очевидной для каждого интернет-провайдера в мире, тем самым повысив информированность сообщества по данной проблеме.
Что касается частичной связности — несколько стран «не видят» более 20% адресного пространства IPv6.
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