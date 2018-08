На конференции Black Hat Europe 2017 был представлен доклад о новой технике запуска процессов под названием Process Doppelganging. Вирмейкеры быстро взяли эту технику на вооружение, и уже есть несколько вариантов малвари, которая ее эксплуатирует. Я расскажу, в чем суть Process Doppelganging и на какие системные механизмы он опирается. Заодно напишем небольшой загрузчик, который демонстрирует запуск одного процесса под видом другого.

Техника Process Doppelganging чем-то похожа на своего предшественника — Process Hollowing, но отличается механизмами запуска приложения и взаимодействия с загрузчиком операционной системы. Кроме того, в новой технике применяются механизм транзакций NTFS и соответствующие WinAPI, например CreateTransaction , CommitTransaction , CreateFileTransacted и RollbackTransaction , которые, разумеется, не используются в Process Hollowing.

Это одновременно сильная и слабая черта новой техники сокрытия процессов. С одной стороны, разработчики антивирусов и прочего защитного софта не были готовы к тому, что для запуска вредоносного кода будут использованы WinAPI, отвечающие за транзакции NTFS. С другой стороны, после доклада на конференции эти WinAPI сразу попадут под подозрение, если будут встречаться в исполняемом коде. И неудивительно: это редкие системные вызовы, которые практически не применяются в обычных программах. Конечно, есть несколько способов скрыть вызовы WinAPI, но это уже другая история, а сейчас мы имеем неплохой концепт, который можно развивать.

Различия Process Doppelganging и Process Hollowing

Широко распространенная в узких кругах техника запуска исполняемого кода Process Hollowing заключается в подмене кода приостановленного легитимного процесса вредоносным кодом и последующем его выполнении. Вот общий план действий при Process Hollowing.

При помощи CreateProcess открыть легитимный доверенный процесс, установив флаг CREATE_SUSPENDED , чтобы процесс приостановился. Скрыть отображение секции в адресном пространстве процесса при помощи NtUnmapViewOfSection . Перезаписать код нужным при помощи WriteProcessMemory . Запуститься при помощи ResumeThread .

По сути, мы вручную меняем работу загрузчика операционной системы и делаем за него часть работы, попутно подменяя код в памяти.

В свою очередь, для реализации техники Process Doppelganging нам нужно выполнить такие шаги.

Создаем новую транзакцию NTFS при помощи функции CreateTransaction . В контексте транзакции создаем временный файл для нашего кода функцией CreateFileTransacted . Создаем в памяти буферы для временного файла (объект «секция», функция NtCreateSection ). Проверяем PEB. Запускаем процесс через NtCreateProcessEx->ResumeThread .

Вообще, технология транзакций NTFS(TxF) появилась в Windows Vista на уровне драйвера NTFS и осталась во всех последующих операционных системах этого семейства. Эта технология призвана помочь производить различные операции в файловой системе NTFS. Также она иногда используется при работе с базами данных.

Операции TxF считаются атомарными — пока происходит работа с транзакцией (и связанными с ней файлами) до ее закрытия или отката, она не видна никому. И если будет откат, то операция не изменит ничего на жестком диске. Транзакцию можно создать при помощи функции CreateTransaction с нулевыми параметрами, а последний параметр — название транзакции. Прототип выглядит таким образом.

HANDLE CreateTransaction( IN LPSECURITY_ATTRIBUTES lpTransactionAttributes OPTIONAL, IN LPGUID UOW OPTIONAL, IN DWORD CreateOptions OPTIONAL, IN DWORD IsolationLevel OPTIONAL, IN DWORD IsolationFlags OPTIONAL, IN DWORD Timeout OPTIONAL, LPWSTR Description );

Приступаем к работе

Начинаем писать приложение с самого начала. Условимся, что наше приложение (пейлоад), которое необходимо будет запустить от имени другого приложения (цели), будет передаваться в качестве второго аргумента, а цель — в качестве первого.

Как пользоваться недокументированными NTAPI В коде мы будем использовать недокументированные функции NTAPI Windows. Они получаются динамически по своему прототипу. Вот один из возможных методов получения недокументированных функций и работы с ними. Объявляем прототип функции NtQueryInformationProcess : typedef NTSTATUS(WINAPI *NtQueryInformationProcess)(HANDLE, UINT, PVOID, ULONG, PULONG); На лету получаем адрес нужной функции в библиотеке ntdll.dll по ее имени при помощи GetProcAddress и присваиваем его переменной нашего прототипа: pNtQueryInformationProcess NtQueryInfoProcess = (pNtQueryInformationProcess) GetProcAddress( LoadLibrary(L"ntdll.dll"), "NtQueryInformationProcess" ); Здесь используем функцию NtQueryInformationProcess обычным образом, только через нашу переменную: NTSTATUS Status = pNtQueryInfoProcess(...); if (Status == 0x00000000) return 0; Так получаются и используются все необходимые недокументированные функции, которые обычно выносят в header проекта.