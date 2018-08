В середине августа 2018 года специалисты компании Check Point описали новый вектор атак на Android-устройства — Man-in-the-Disk (MitD). Данной проблеме могут быть подвержены самые разные приложения, включая, например, продукты Google и Яндекс или браузер Xiaomi. Корень обнаруженной проблемы кроется в том, что приложения могут использовать внешнее хранилище данных (External Storage).

Тогда исследователям удалось создать PoC-приложение, выдававшее себя за обычный фонарик и запрашивавшее разрешение на установку во внешнее хранилище (на карту памяти). На самом деле после установки это приложение атаковало соседние приложения двумя способами: либо могло провоцировать отказ в обслуживании, не давая другим приложениям нормально работать, либо могло вообще подменять их вредоносными версиями.

Эксперты Check Point предупреждали, что перед проблемой MitD может быть уязвимо множество популярных продуктов, если не большая часть современных приложений вообще.

Теперь специалисты Google подтвердили серьезность заявлений своих коллег. Оказалось, что MitD представляет угрозу для мобильного приложения популярнейшей игры Fortnite. Исследователи выяснили, что приложение Fortnite для Android – это не более чем установщик, а сама игра загружается и устанавливается во внешнее хранилище.

Видеоролик ниже демонстрирует описанную атаку в действии.



Однако разработчики Fortnite, компания Epic Games, уже назвали обнаружение уязвимости «рекламным трюком». Глава компании Тим Суини (Tim Sweeney) пишет у себя в Twitter, что представителей Google просили не публиковать информацию о проблеме как можно дольше, чтобы больше пользователей успели установить обновление (проблема устранена в приложении версии 2.1.0). Однако ИБ-специалисты не стали молчать и тем самым, по мнению Суини, повергли пользователей Android ненужному риску.

We asked Google to hold the disclosure until the update was more widely installed. They refused, creating an unnecessary risk for Android users in order to score cheap PR points.

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 25, 2018