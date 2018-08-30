Обнаруженная четыре года тому назад проблема Misfortune Cookie по-прежнему представляет угрозу. Так, аналитики компании CyberMDX выяснили, что уязвимость до сих пор опасна для медицинского оборудования.

Напомню, что в 2014 году уязвимость обнаружили специалисты Check Point. Баг получил идентификатор CVE-2014-9222 и название Misfortune Cookie. Проблема присутствует во встроенном веб-сервере RomPager производства компании Allegro Software, который включен в прошивки многих маршрутизаторов.

Тогда сканирование показало, что это самый популярный встроенный веб-сервер в интернете, а уязвимость присутствует в нем с 2002 года. Из-за неправильной обработки HTTP-cookie во встроенном веб-сервере злоумышленник может перехватить управление устройством с административными привилегиями. Для этого понадобится лишь отправить на IP-адрес маршрутизатора специально сконструированный файл cookie, который изменит состояние памяти и повлияет на состояние приложения и самого устройства, гласит отчет Check Point. В результате, атакующий перехватывает текущую сессию с административными правами.

И хотя производители RomPage, компания Allegro Software, устранили баг задолго до обнаружения, в 2005 году (в прошивке 4.34), патчи и исправленная версия программы поступили далеко не всем производителям, не говоря уже о ранее выпущенных устройствах. Дело в том, что обновленная версия стоила бы производителям чипсетов покупки новой лицензии, и в итоге те продолжили использовать уязвимые варианты RomPage.

Теперь, четыре года спустя, компания CyberMDX, занимающаяся проблемами безопасности медицинских учреждений, сообщает, что те же уязвимые версии RomPager (от 4.01 до 4.34) присутствуют на различных устройствах Capsule Datacatptor Terminal Server (DTS). Такое оборудования является частью медицинских информационных систем, и именно через эти «шлюзы» производится подключение инфузионных и анастезионных насосов, аппаратов искусственного дыхания и так далее. Проблема фигурирует под тем же идентификатором CVE-2014-9222, а специалисты ICS-CERT уже подготовили соответствующий бюллетень безопасности.

Capsule Technologies, являющаяся дочерней компанией Qualcomm Life, уже выпускала патчи для этой уязвимости, но только для DTS версии Single Board. Устранить баг в The Dual Board, Capsule Digi Connect ES и Capsule Digi Connect ES не позволили некие технические ограничения. В качестве альтернативной меры безопасности администраторам оборудования рекомендовали отключить встроенный сервер, который требуется лишь на этапе установки, для конфигурирования аппаратуры.

Проблема усложняется тем, что эксплоиты для Misfortune Cookie свободно доступны в сети, и даже в Metasploit имеется соответственный модуль. Беглый поиск через Shodan показывает, что хотя за прошедшие годы количество устройств, использующих уязвимые версии RomPager, сократилось, в интернете по-прежнему можно обнаружить около миллиона таких девайсов. Для сравнения, в 2014 году их было более 12 млн.