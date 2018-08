ИБ-специалистам удалось окончательно скомпрометировать криптовалютный кошелек Bitfi, который Джон Макафи называл «невзламываемым». Однако обещанного вознаграждения в размере 250 000 долларов, похоже, никто не получит, а bug bounty программа теперь официально закрыта.

Напомню, что эта история длится с начала августа 2018 года. Именно Джон Макафи предложил всем желающим попробовать хакнуть криптовалютный кошелек Bitfi, называя устройство «невзламываемым» и предлагая 250 000 долларов любому, кто сумеет доказать обратное.

ИБ-сообщество раскритиковало Макафи, за то, что тот поставил очень странные «условия задачи», из-за которых может утверждать, что Bitfi до сих пор не взломали. Так, за 120 долларов США исследователям предлагалось приобрести кошелек, уже содержащий криптовалюту, с неизвестной парольной фразой. Требовалось извлечь токены с устройства, и лишь тогда оно будет считаться взломанным. При этом ключ, использующийся для доступа к криптовалюте, не хранится на самом устройстве.

Очень быстро эксперты выяснили, что «невзламываемое» устройство, по сути, представляет собой смартфон на Android, из которого были удалены некоторые компоненты (в основном отвечающие непосредственно за сотовую связь). Специалистам удалось получить root-доступ к девайсу, удалось обнаружить, что тачскрин сообщается с чипсетом посредством незашифрованного протокола I2C. То есть в теории злоумышленники могут «прослушивать» эти коммуникации и извлечь парольную фразу сразу же после того, как она была набрана на экране.

Хуже того, кошельки оказались практически никак не защищены от несанкционированного вмешательства. То есть Bitfi можно вскрыть и исследовать, а он продолжит работать, как ни в чем не бывало.

Позже и вовсе известно, что на кошельке вообще удалось запустить Doom. 15-летний исследователь Салим Рашид (Saleem Rashid), который проделал этот трюк, рассказывал, что для этого требуется установить и выполнить произвольный код, а также реализовать чтение и запись из хранилища и RAM, запись в кадровый буфер и чтение данных с тачскрина.

И хотя даже Джон Макафи признал, что называть Bitfi «невзламываемым», похоже, было неразумно, разработчики устройства продолжали стоять на своем, за что даже удостоились премии Pwnie за столь впечатляющее неумение справляться с уязвимостями.

Однако теперь история «невзламываемого» Bitfi, очевидно, подошла к концу. Вышеупомянутый Салим Рашид, ранее запустивший Doom на устройстве, опубликовал у себя в Twitter новое видео, на котором он демонстрирует получение парольной фразы и соли — двух элементов, необходимых для генерации приватного ключа, которым защищены средства. Локальный эксплоит позволяет исследователю извлечь ключи с устройства.

