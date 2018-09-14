Ondevice — это как раз такой сервис. Он служит надстройкой над SSH, rsync, SCP или SFTP и обеспечивает безопасный доступ (если ты доверяешь стороннему сервису) к локальным машинам откуда угодно. Для туннелирования трафика используется веб-сокет, так что если на устройстве работает HTTPS, то этого достаточно.
Если такой вариант тебе подойдет, то первым делом регистрируйся и создавай ключ авторизации (или несколько — с разными ролями и правами), а затем ставь ПО — как на устройства, к которым ты собираешься подключаться, так и на рабочий компьютер.
Сейчас поддерживаются Linux и macOS, также есть вариант в виде контейнера Docker. Нативной поддержки Windows пока нет, так что разработчики рекомендуют использовать WSL.
На устройствах, к которым ты собираешься получить доступ, нужно сначала выполнить вход (
ondevice login), затем поднять демон (
ondevice daemon). Теперь логинься на рабочей машине и пиши
ondevice list, чтобы увидеть свои устройства. Для подключения к ним по SSH служит команда
on ssh логин@название-устройства.
Бесплатно можно подключить до пяти девайсов и прогонять не более пяти гигабайтов трафика в месяц, чего более чем достаточно для личного использования.
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