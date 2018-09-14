Необходимость получить доступ к машине, которая не имеет адреса в глобальной сети, возникает далеко не только при взломе. Часто нужно достучаться до своих же устройств, которые находятся за NAT, а доступ к настройкам маршрутизатора есть не всегда. В этом случае можно воспользоваться сторонним сервисом, который помогает наладить контакт.

Ondevice — это как раз такой сервис. Он служит надстройкой над SSH, rsync, SCP или SFTP и обеспечивает безопасный доступ (если ты доверяешь стороннему сервису) к локальным машинам откуда угодно. Для туннелирования трафика используется веб-сокет, так что если на устройстве работает HTTPS, то этого достаточно.

Если такой вариант тебе подойдет, то первым делом регистрируйся и создавай ключ авторизации (или несколько — с разными ролями и правами), а затем ставь ПО — как на устройства, к которым ты собираешься подключаться, так и на рабочий компьютер.

Сейчас поддерживаются Linux и macOS, также есть вариант в виде контейнера Docker. Нативной поддержки Windows пока нет, так что разработчики рекомендуют использовать WSL.

На устройствах, к которым ты собираешься получить доступ, нужно сначала выполнить вход ( ondevice login ), затем поднять демон ( ondevice daemon ). Теперь логинься на рабочей машине и пиши ondevice list , чтобы увидеть свои устройства. Для подключения к ним по SSH служит команда on ssh логин@название-устройства .

Бесплатно можно подключить до пяти девайсов и прогонять не более пяти гигабайтов трафика в месяц, чего более чем достаточно для личного использования.