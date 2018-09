В минувшие выходные работу международного аэропорта Бристоля в Великобритании едва не парализовала атака вымогателя. Еще 14 сентября 2018 года аэропорт уведомил своих пассажиров о неких технических проблемах с информационными табло. Сообщалось, что на времени отбытия и прибытия рейсов все это никак не скажется, а в помощь пассажирам окажут сотрудники аэропорта. Впрочем, пассажиров все же просили приезжать в аэропорт заблаговременно и закладывать больше времени на регистрацию и посадку.

We are currently experiencing technical problems with our flight information screens. Flights are unaffected and details of check-in desks, boarding gates, and arrival/departure times will be made over the public address system. Additional staff are on hand to assist passengers

— Bristol Airport (@BristolAirport) September 14, 2018