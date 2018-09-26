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HID-атаки
HID-атака — хитрая разновидность BadUSB. Ее суть сводится к тому, что в USB-порт вставляется простейший хакерский девайс, эмулирующий устройство ввода. Практически любая современная ОС поддерживает plug-n-play и содержит универсальный драйвер устройства каждого класса. Хакерский девайс автоматически определяется ОС как нужный нам Human Interface Device — HID. Далее ОС безо всяких проверок принимает его команды.
Есть много готовых девайсов для атак через USB-порт. Например, Rubber Ducky и ее разновидности. На мой взгляд, интереснее разобраться, как сделать такую штуку самому. Это довольно просто (когда знаешь как) и дешево. Нам даже флешка на этот раз не понадобится.
Преимуществ HID-атаки перед атакой вручную сразу несколько: это скорость, незаметность и автоматизация. Все необходимые действия выполнятся быстрее, чем ты сможешь набрать то же на клавиатуре, и без опечаток (если их не было изначально). Подключить к USB-порту миниатюрное устройство можно за пару секунд. Это не такое палево, как садиться за чужую клавиатуру и поминутно оглядываться через плечо. Из-за малых габаритов самодельный девайс легко спрятать и пронести через охрану даже на режимный объект. В крайнем случае можно просто выдать его за флешку и «случайно» уничтожить легким нажатием ботинка, после чего изготовить хоть мешок других таких же.
WARNING
Статья написана в исследовательских целях. Вся информация в ней носит ознакомительный характер. Ни автор, ни редакция не несет ответственности за неправомерное использование упомянутых в ней аппаратных платформ, программ и техник!
Выбираем аппаратную платформу
Сотворить такую хакерскую железку можно и на одноплатниках (вроде Raspberry Pi), но это все равно что перевозить ноутбук на фуре. Есть «братья меньшие» не такие известные, но не менее «злые» и опасные в руках из плеч. По сути, для выполнения HID-атаки нам необходим микроконтроллер, USB-порт и минимальная электронная обвязка, чтобы это все заработало.
Arduino Micro Pro
На мой взгляд, это один из идеальных кандидатов на роль хакерского девайса.
Плата размером 33 х 16 мм работает на микроконтроллере ATmega32u4 и имеет на борту 28 Кбайт свободной памяти (вообще памяти 32 Кбайт, но 4 Кбайт уже заняты загрузчиком). С ней очень легко работать, так как проект Arduino хорошо поддерживается и для него написано много документации. Также для него есть готовая среда разработки Arduino IDE с дистрибутивами для Windows, Linux и macOS. Купить плату можно от 350 рублей.
Teensy Low Cost
Хорошая альтернатива — семейство плат Teensy, совместимых с Arduino. С ними также можно использовать Arduino IDE. Например, плата Teensy LC размером 17 x 35 мм оснащена процессорным ядром ARM Cortex-M0+ и 64 Кбайт памяти. Купить ее в России может быть проблематично (основной упор делается на продажи Teensy 3.2–3.6), но заказать из-за рубежа вполне возможно. Цены на Teensy LC начинаются от 10 долларов.
Digispark
Многие думают, что Digispark — это самая подходящая плата для HID-атак. Да, она выигрывает по некоторым параметрам у остальных: крошечный размер 18 х 22 мм, практически нет лишних функций (и точек отказа), USB-разъем типа А и смешная цена порядка 100–150 рублей.
Однако в использовании она не так проста. Даже подключать ее стоит в порт USB 2.0 (или через USB-хаб v.2.0) либо лезть в BIOS, отключать xHCI и выставлять режим USB 3.0 порта как USB 2.0 compatible. Обратная совместимость у версий USB 3.0 и 2.0 заявлена, но порой нужен бубен, чтобы она реально заработала, особенно на Windows 10.
Работает данная плата под управлением микроконтроллера Attiny85. С памятью у нее негусто — всего 8 Кбайт, из которых два уже заняты загрузчиком. Совсем не вдохновляет ограничение ROM в 512 байт под исполняемый код, но оптимизация тебе в помощь.
Процессор (если его можно так назвать) опять же совместим с Arduino IDE, только желательно использовать версию 1.6.5r2, а 1.6.6 и 1.6.7 не рекомендуется вовсе. Digispark Wiki любезно предоставляет мануал по «вживлению» этой платы в Arduino IDE, или можно скачать уже специально заточенные версии ПО.
Альтернативы
Выше я привел для примера три платы, которые, на мой взгляд, идеально подходят для HID-атак, но под конкретную задачу может быть интереснее взять какую-то другую. Вот еще примеры плат и некоторые соображения, почему они были отвергнуты в качестве универсального варианта.
NodeMCU и SparkFun с микроконтроллером ESP8266. Этот чип разрабатывался с направлением на поддержку Wi-Fi, поэтому платы с беспроводным модулем получились довольно большими. NodeMCU имеет размер 60 х 30 мм при не самой выгодной цене от 400 рублей. Однако если планируется многоэтапная атака, то беспроводное подключение будет совсем не лишним.
SparkFun в целом неплох, но смущает ценой (от 17 долларов за копеечный процессор). Однако его контроллер совместим с Arduino IDE, что делает разработку удобной.
Функционально Particle Photon похож на платы с ESP8266, но его цена гораздо выше. На борту у него довольно дорогой и ненужный для HID-атак ARM Cortex M3 STM32F205RGY6 с Wi-Fi-модулем Broadcom BCM43362, что поднимает цену до 2000 рублей и выше. Он будет оправдан в том случае, если помимо эмуляции клавиатуры планируется выполнять какие-то более сложные задачи, требующие универсального процессора архитектуры ARM.
INFO
Обрати внимание, что из всех рассмотренных плат лишь Digispark оснащен USB-портом типа А. Остальные имеют разъемы micro-USB и mini-USB, поэтому советую сразу обзавестись OTG-адаптером на интерфейс платы или кабелем для подключения нашего хакерского девайса к компу.
Делаем хакерский девайс за пять долларов
Приступим к практической части на примере платы Arduino micro Pro и переходника mini-USB ↔ USB Type A. В качестве основной ОС используется Kali Linux (4.14.0-kali3-amd64), но на других сборках Linux и в Windows проблем возникнуть не должно. Arduino IDE v. 1.8.6 скачана с официального сайта. В качестве жертвы выбран тот же компьютер.
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